Cảnh báo du khách chụp ảnh 'sống ảo' trên núi ở Lý Sơn

Lượng lớn du khách đến núi Thới Lới (đặc khu Lý Sơn) check-in sau nhiều sự kiện, buộc cơ quan chức năng phát cảnh báo không đánh đổi an toàn để có ảnh đẹp.

Núi Thới Lới nhìn từ trên cao. Ảnh: Blog Của Rọt.

Sáng 14/7, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi (khu vực đặc khu Lý Sơn) vừa phát đi khuyến cáo, đề nghị người dân và du khách không tụ tập, chụp ảnh, quay phim tại các vị trí nguy hiểm trên núi Thới Lới nhằm đảm bảo an toàn tính mạng.

Thời gian gần đây, nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tại đặc khu đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan, đặc biệt tại khu vực núi Thới Lới - nơi có cột cờ Tổ quốc và là điểm đến nổi tiếng trên đảo.

Theo cơ quan chức năng, nhiều người, nhất là các bạn trẻ, thường xuyên dừng đỗ xe máy, tụ tập giữa đèo dốc để check-in. Tình trạng này không chỉ gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến giao thông mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Trước đó vào tháng 5, chính quyền đặc khu Lý Sơn đã phát cảnh báo, khuyến cáo du khách không bước ra khu vực sát mép vách đá trên đỉnh núi Thới Lới để chụp ảnh do tiềm ẩn nguy cơ trượt ngã và tai nạn.

Người dân tụ tập chụp ảnh ngay đoạn đường nguy hiểm trên núi Thới Lới. Ảnh: Đảo Lý Sơn.

Khu vực này thu hút nhiều du khách vì có thể ngắm toàn cảnh đặc khu Lý Sơn từ trên cao. Tuy nhiên, đây cũng là vị trí tiềm ẩn nhiều rủi ro do địa hình dốc, bề mặt đá bị phong hóa, dễ trơn trượt. Bên cạnh đó, gió lớn thường xuyên xuất hiện cũng làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Lực lượng chức năng cũng kêu gọi mỗi người nâng cao ý thức bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng, không đánh đổi an toàn chỉ để có một bức ảnh đẹp.

Thống kê của ngành du lịch Quảng Ngãi, lượng du khách đến Lý Sơn tăng cao ngay từ đầu mùa hè, không khí tại cảng Sa Kỳ trở nên nhộn nhịp chưa từng thấy, kéo theo nhu cầu đi lại trên tuyến vận tải hành khách Sa Kỳ - Lý Sơn tăng cao, tới 129,1% so với cùng kỳ năm 2025. Có những ngày cao điểm, lượng khách ra đảo Lý Sơn lên tới hơn 2.000 người cùng lúc.