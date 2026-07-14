Điều đặc biệt trên chuyến bay đưa Haaland và tuyển Na Uy về nước

Máy bay đưa Erling Haaland cùng tuyển Na Uy về nước sau World Cup được hai tiêm kích F-35 hộ tống. Đây là chuyến bay được theo dõi nhiều nhất trên Flightradar24 thời điểm đó.

Erling Haaland ôm gấu mèo nhồi bông "say xỉn" bước xuống từ chuyên cơ, tại sân bay Oslo Gardermoen, ngày 13/7 (giờ địa phương). Ảnh: Reuters.

Erling Haaland và đồng đội trở về từ Mỹ trên máy bay riêng và hạ cánh xuống sân bay Oslo Gardermoen lúc 19h06 (giờ địa phương) sau khi khép lại hành trình lịch sử tại World Cup 2026. Ngay sau khi tiếp đất, máy bay được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng (water salute) trên đường băng - nghi lễ thường dành cho các chuyến bay hoặc sự kiện đặc biệt.

Theo tờ báo lớn nhất Na Uy Aftenposten, trước khi hạ cánh, hai tiêm kích F-35 của Không quân Hoàng gia Na Uy đã hộ tống chuyên cơ khi tiến vào không phận nước này như màn tri ân của quân đội dành cho đội tuyển.

Hành trình hồi hương của đội tuyển Na Uy cũng tạo nên sức hút lớn trên ứng dụng theo dõi hàng không Flightradar24. Chuyến bay từ Mỹ về Oslo có thời điểm thu hút khoảng 114.000 người theo dõi trực tiếp, trở thành chuyến bay được quan tâm nhất trên nền tảng này.

Một chi tiết gây thích thú với người hâm mộ là chuyến bay được đổi tên thành "Ro Ro Ro Ro Airlines" trên Flightradar24. Đây là cách cổ động viên nhắc đến màn ăn mừng "Viking Row" (chèo thuyền Viking) đã trở thành biểu tượng của tuyển Na Uy tại World Cup.

Chuyên cơ chở Erling Haaland và đồng đội được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng (water salute) trên đường băng, tại sân bay Oslo Gardermoen, ngày 13/7 (giờ địa phương). Ảnh: NRK.

Sau khi về nước, trong khi Erling Haaland và Sander Berge vướng lịch trình cá nhân, phần còn lại của đội tuyển di chuyển đến khu vực trước Cung điện Hoàng gia để giao lưu với người hâm mộ.

Khoảng 90.000 cổ động viên tập trung tại quảng trường trước cung điện để chào đón các tuyển thủ. Tại đây, đội tuyển cùng người hâm mộ thực hiện màn "Viking Row", với Thái tử Haakon trực tiếp đánh trống dẫn nhịp.

Đội trưởng Martin Odegaard cho biết anh không ngờ đội tuyển lại nhận được sự chào đón nồng nhiệt đến vậy. "Tôi nghĩ không ai có thể hình dung sẽ có đông người đến như thế này", tiền vệ của Arsenal nói với NRK.

Sau lễ chào đón, tuyển Na Uy tiếp tục diễu hành trên xe buýt mui trần qua trung tâm Oslo. Đoàn xe xuất phát sau 22h từ Cung điện Hoàng gia đến Quảng trường Tòa thị chính.

Chuyến bay được đổi tên thành "Ro Ro Ro Ro Airlines" trên Flightradar24. Ảnh: Aftenposten.

Dù quãng đường chỉ dài vài km, đoàn xe mất khoảng một tiếng 40 phút để hoàn thành hành trình do hàng chục nghìn người hâm mộ đứng kín hai bên đường. Khi đến Quảng trường Tòa thị chính vào khoảng 23h40, các tuyển thủ cùng người hâm mộ thực hiện màn "Viking Row" lần cuối trước khi kết thúc lễ vinh danh.

Na Uy vừa trải qua kỳ World Cup thành công nhất trong lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết một giải đấu lớn. Đại diện Bắc Âu lần lượt thắng Iraq 4-1, Senegal 3-2, thua Pháp 1-4 ở vòng bảng, sau đó vượt qua Bờ Biển Ngà 2-1 ở vòng 1/16 và Brazil 2-1 ở vòng 1/8 trước khi dừng bước trước Anh ở tứ kết.

Erling Haaland là ngôi sao nổi bật của đội với 7 bàn sau 5 trận, đứng thứ hai trong cuộc đua Vua phá lưới, sau Lionel Messi và Kylian Mbappe - hai cầu thủ cùng ghi 8 bàn.

Đội tuyển Na Uy được người hâm mộ chào đón tại Quảng trường Cung điện Hoàng gia sau khi trở về từ World Cup, ngày 13/7. Ảnh: Reuters.

Highlights Na Uy 1-2 Anh Sáng 12/7, tuyển Anh đánh bại Na Uy với tỷ số 2-1 để giành vé vào bán kết World Cup 2026.