Haaland cùng Na Uy phải đổi khách sạn trước trận 'đại chiến' tuyển Anh

Haaland cùng đồng đội phải chuyển khách sạn chỉ sau một đêm lưu trú do tiếng ồn từ công trường và tuyến đường bên ngoài, vài ngày trước trận tứ kết World Cup 2026 gặp tuyển Anh.

Erling Haaland mừng bàn mở tỷ số cho tuyển Na Uy trong trận thắng Iraq ở vòng bảng World Cup 2026 trên sân Boston (Mỹ) ngày 16/6. Ảnh: Reuters.

Theo The Independent, đội tuyển Na Uy nhận phòng tại khách sạn Dalmar ở thành phố Fort Lauderdale (bang Florida) hôm 7/7. Tuy nhiên, chỉ sau một đêm, nhiều cầu thủ đã phản ánh với ban huấn luyện về tiếng ồn từ công trường xây dựng và tuyến đường lớn gần khách sạn.

Ngoài ra, khách sạn cũng thiếu không gian đủ rộng để toàn đội họp chiến thuật và sinh hoạt chung. Bãi biển gần nhất cách nơi lưu trú khoảng 4 km, phải đi qua khu vực đang thi công, điều mà các cầu thủ cho rằng "không phù hợp với quá trình chuẩn bị cho trận tứ kết World Cup".

Sau khi Liên đoàn Bóng đá Na Uy gửi kiến nghị tới FIFA, toàn đội rời khách sạn Dalmar chỉ trong khoảng 2 tiếng rưỡi. Erling Haaland cùng đồng đội chuyển đến một khách sạn khác (không được công bố) gần sân Hard Rock ở Miami, nơi diễn ra trận tứ kết.

Ông Truls Daehli, phụ trách hậu cần của đội tuyển Na Uy, cho biết việc đổi khách sạn không phải lựa chọn lý tưởng nhưng cần được thực hiện ngay để bảo đảm điều kiện nghỉ ngơi và chuẩn bị tốt nhất cho các cầu thủ. "Toàn đội đều hài lòng với nơi ở mới. Điều quan trọng nhất lúc này là duy trì bầu không khí tích cực", ông nói.

Khu vực bể bơi bên trong khách sạn Dalmar, thành phố Fort Lauderdale, bang Florida, Mỹ. Ảnh: Dalmar.

Đội trưởng Martin Ødegaard cho biết quyết định chuyển khách sạn nhằm tối ưu điều kiện chuẩn bị trước trận đấu. "Có một vài điểm có thể cải thiện, vì vậy chúng tôi đã điều chỉnh để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu lớn", tiền vệ của Arsenal nói.

HLV Ståle Solbakken cho biết FIFA đã hỗ trợ tích cực trong quá trình chuyển khách sạn. Theo ông, vấn đề không chỉ nằm ở tiếng ồn mà còn ở việc khách sạn không có phòng họp đủ lớn để toàn đội cùng phân tích chiến thuật và làm việc.

FIFA đồng ý chi trả chi phí cho 50 phòng cùng lực lượng an ninh tại khách sạn mới, trong khi Liên đoàn Bóng đá Na Uy thanh toán phần chi phí phát sinh do các cầu thủ yêu cầu nâng cấp nơi lưu trú.

Na Uy đang trải qua kỳ World Cup thành công nhất trong lịch sử. Sau 28 năm trở lại giải đấu, đội bóng vượt qua vòng bảng, chỉ thua Pháp ở lượt cuối khi cất nhiều trụ cột. Tại vòng 1/16, Na Uy lần lượt đánh bại Bờ Biển Ngà và Brazil cùng tỷ số 2-1, trong đó Erling Haaland lập cú đúp vào lưới Brazil, giúp đội lần đầu giành quyền vào tứ kết World Cup.

Trận tứ kết giữa Anh và Na Uy sẽ diễn ra trên sân Hard Rock ở Miami vào ngày 12/7.

Highlights Brazil 1-2 Na Uy Sáng 6/7, Na Uy xuất sắc vượt qua Brazil với tỷ số 2-1 để tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026.