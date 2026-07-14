Biển người chào đón tuyển Na Uy về nước

Dù dừng bước tại tứ kết sau thất bại 1-2 trước tuyển Anh hôm 12/7, thầy trò HLV Stale Solbakken vẫn được tôn vinh như những người hùng sau kỳ World Cup thành công nhất của bóng đá nước này trong nhiều thập kỷ.