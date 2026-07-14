Biển người chào đón tuyển Na Uy về nước

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Dù dừng bước tại tứ kết sau thất bại 1-2 trước tuyển Anh hôm 12/7, thầy trò HLV Stale Solbakken vẫn được tôn vinh như những người hùng sau kỳ World Cup thành công nhất của bóng đá nước này trong nhiều thập kỷ.
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Ngay khi xe buýt chở đội tuyển xuất hiện, bầu không khí tại trung tâm thủ đô Oslo bùng nổ. Biển cờ đỏ, tiếng hò reo và những bài hát cổ động vang lên không ngớt, tạo nên khung cảnh lễ hội hiếm thấy.
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Điểm nhấn của buổi lễ là màn hô vang điệu "Viking Row", màn ăn mừng trở thành biểu tượng của tuyển Na Uy ở World Cup 2026.
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Erling Haaland cùng các đồng đội đồng loạt thực hiện động tác chèo thuyền quen thuộc, trong khi hàng chục nghìn CĐV phía dưới hòa giọng theo từng nhịp hô.
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Những hình ảnh cho thấy toàn bộ quảng trường trước Cung điện Hoàng gia gần như được phủ kín bởi sắc đỏ của người hâm mộ, minh chứng cho sức hút đặc biệt mà tuyển Na Uy tạo ra sau chiến tích lịch sử.
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Không chỉ nhận sự chào đón cuồng nhiệt từ người dân, tuyển Na Uy còn được Hoàng gia tiếp đón trang trọng bên trong Cung điện Hoàng gia. Các cầu thủ thoải mái trò chuyện, bắt tay và ôm các thành viên Hoàng gia trong bầu không khí thân mật, khép lại hành trình World Cup bằng buổi lễ đầy cảm xúc.
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Việc lọt vào tứ kết World Cup 2026 được xem là cột mốc đặc biệt của bóng đá Na Uy. Đội bóng Bắc Âu lần đầu tiên góp mặt ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất kể từ khi trở lại sân chơi World Cup sau gần 3 thập kỷ, đồng thời tạo nên hàng loạt bất ngờ khi đánh bại Brazil để giành vé vào tứ kết.
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Dù hành trình World Cup 2026 khép lại bằng thất bại trước tuyển Anh ở tứ kết, Na Uy vẫn trở về trong vòng tay của hàng vạn người hâm mộ.
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Trong khi đó, Haaland tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú với khoảnh khắc rời máy bay với chiếc túi hàng hiệu cùng chú gấu mèo nhồi bông cầm chai whisky. Theo truyền thông Mỹ, món đồ độc đáo này được Haaland mua tại cửa hàng Wild Bill's Western Store ở Dallas với giá khoảng 750 USD.
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.