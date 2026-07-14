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Thể thao World Cup 2026

Dàn cầu thủ đổi đời nhờ World Cup 2026

  • Thứ ba, 14/7/2026 07:44 (GMT+7)
  • 51 phút trước

World Cup 2026 trở thành bệ phóng giúp những cầu thủ ít tên tuổi hay các tài năng trẻ vụt sáng, tăng giá chuyển nhượng và đổi đời chỉ sau vài tuần tranh tài.

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Ở tuổi 40, thủ môn Vozinha viết nên câu chuyện cổ tích khi liên tiếp cản phá xuất thần ở World Cup 2026. Từ khoảng 50.000 người theo dõi trên Instagram, anh bùng nổ lên hơn 28 triệu, trở thành hiện tượng mạng khi cùng Cape Verde vào tới vòng 32 đội ngay trong lần đầu tham dự. Vozinha là cầu thủ tự do sau khi rời Chaves và được nhiều CLB quan tâm nhờ giá trị chuyên môn lẫn sức hút thương mại.
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Erling Haaland vốn nổi tiếng từ trước, nhưng World Cup 2026 đưa tên tuổi anh lên một tầm cao mới. Những bàn thắng, màn ăn mừng "Viking Row" cùng loạt khoảnh khắc hài hước giúp tiền đạo Na Uy bùng nổ trên mọi phương diện, thu hút thêm 23,3 triệu người theo dõi, nâng tổng lượng fan lên hơn 64 triệu. Sức ảnh hưởng khổng lồ này hứa hẹn mang về cho chân sút Man City hàng loạt hợp đồng tài trợ giá trị.
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Từ hậu vệ ít tiếng tăm của Wellington Phoenix, Tim Payne bất ngờ trở thành hiện tượng mạng khi lượng người theo dõi tăng từ 5.000 lên 5,7 triệu, vượt cả dân số New Zealand. Hiệu ứng truyền thông giúp anh chuyển tới Club Olimpia, đội bóng giàu thành tích nhất Paraguay để mở ra cơ hội lần đầu chinh chiến tại Copa Libertadores.
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Ba bàn thắng và hai pha kiến tạo trước khi dính chấn thương giúp Johan Manzambi của Thụy Sĩ trở thành một trong những tiền vệ nổi bật nhất World Cup 2026. Chỉ ít ngày sau giải đấu, Aston Villa chi gần 70 triệu euro để đưa tài năng 20 tuổi rời Freiburg, biến anh thành bản hợp đồng bán cầu thủ đắt giá nhất lịch sử đội bóng Đức.
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Theo Opta, Yan Diomande của Bờ Biển Ngà là cầu thủ đầu tiên trong thế kỷ 21 tạo ra hơn 10 cơ hội và hơn 10 pha qua người thành công ngay từ vòng bảng World Cup. Màn trình diễn xuất sắc giúp anh trở thành mục tiêu theo đuổi của Liverpool và PSG với mức định giá vượt mốc 130 triệu euro.

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Mới 17 tuổi, Gilberto Mora gây ấn tượng với kỹ thuật, tư duy chiến thuật và sự điềm tĩnh hiếm thấy. Liverpool, Arsenal, Man City và Barcelona đều theo sát tài năng trẻ Mexico, dù mọi thương vụ phải chờ đến khi anh đủ điều kiện chuyển sang châu Âu theo quy định của FIFA.

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Sinh năm 2007, Ayyoub Bouaddi thi đấu chững chạc ở tuyến giữa Morocco với khả năng thoát pressing và điều tiết nhịp độ ấn tượng. Liverpool và Arsenal đều sẵn sàng cạnh tranh để có chữ ký của anh, trong khi Lille muốn giữ tiền vệ trẻ thêm một mùa trước khi bán.
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Sau màn trình diễn ổn định giúp Morocco lọt vào tứ kết World Cup, Ismael Saibari cập bến Bayern Munich với mức phí khoảng 55 triệu euro. Tiền vệ sinh năm 2001 cũng nhận mức lương khoảng 10 triệu euro mỗi năm, cao gấp 10 lần so với thu nhập tại PSV, đánh dấu bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp.
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Minh Nghi

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