Dàn cầu thủ đổi đời nhờ World Cup 2026

Ở tuổi 40, thủ môn Vozinha viết nên câu chuyện cổ tích khi liên tiếp cản phá xuất thần ở World Cup 2026. Từ khoảng 50.000 người theo dõi trên Instagram, anh bùng nổ lên hơn 28 triệu, trở thành hiện tượng mạng khi cùng Cape Verde vào tới vòng 32 đội ngay trong lần đầu tham dự. Vozinha là cầu thủ tự do sau khi rời Chaves và được nhiều CLB quan tâm nhờ giá trị chuyên môn lẫn sức hút thương mại.