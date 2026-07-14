Haaland gây sốt với món quà kỳ lạ sau World Cup 2026

Erling Haaland khiến người hâm mộ thích thú khi mang theo một chú gấu mèo nhồi bông trị giá khoảng 750 USD trong ngày trở về Na Uy sau World Cup 2026.

Không mang cúp vàng, Erling Haaland vẫn trở thành tâm điểm khi ôm chú gấu mèo nhồi bông đặc biệt trong ngày trở về Na Uy sau World Cup 2026.

Tiền đạo của Manchester City cùng tuyển Na Uy dừng bước ở tứ kết World Cup 2026 sau thất bại 1-2 trước tuyển Anh của HLV Thomas Tuchel. Dù không thể giúp đội nhà tiến xa hơn, Haaland vẫn để lại dấu ấn đậm nét với 7 bàn thắng sau 5 trận, trở thành một trong những ngôi sao nổi bật nhất giải đấu.

Tuy nhiên, sau khi World Cup khép lại, điều khiến mạng xã hội bàn tán nhiều nhất lại không phải những bàn thắng của chân sút 26 tuổi.

Khi tuyển Na Uy trở về Oslo, Haaland xuất hiện với một chú gấu mèo nhồi bông cỡ lớn trên tay. Món đồ chơi đặc biệt này ôm một chai whisky và được anh mua trong chuyến ghé cửa hàng phong cách cao bồi Wild Bill's ở Dallas.

Theo truyền thông Anh, Haaland còn mua thêm mũ cao bồi, ủng, thắt lưng và chiếc áo phông in dòng chữ: "Y'all can kiss my Dallas". Tuy nhiên, chính chú gấu mèo nhồi bông mới trở thành "ngôi sao" của chuyến trở về.

Được biết, món quà lưu niệm này có giá khoảng 750 USD và là phiên bản trưng bày khá hiếm.

Hình ảnh Haaland ôm chú gấu mèo ngay khi xuống máy bay nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Người hâm mộ thích thú với sự hài hước và tính cách có phần khác biệt của tiền đạo người Na Uy.

Một CĐV viết: "Mỗi lần nhìn thấy Haaland, tôi lại thích cậu ấy hơn một chút".

Một người khác bình luận: "Tôi từng thấy Haaland rất thú vị ở Manchester City, nhưng sau World Cup, cậu ấy thực sự mang đến nguồn năng lượng tích cực".

Một CĐV Mỹ hào hứng: "Điều này khiến tôi tự hào về Texas". Trong khi nhiều ý kiến khác gọi đây là "món quà lưu niệm dễ thương nhất sau World Cup".

Thực tế, Haaland vốn nổi tiếng với lối sống khác thường. Tiền đạo của Manchester City từng tiết lộ anh thường uống sữa bò tươi chưa tiệt trùng, ăn gan, tim và thận động vật theo chế độ dinh dưỡng "nguyên thủy". Anh cũng duy trì thói quen tập 1.000 lần gập bụng mỗi ngày, ngâm nước đá, xông hơi gần như hàng ngày và thậm chí còn dán miệng khi ngủ để buộc cơ thể hít thở bằng mũi.

Chính những điều tưởng như kỳ quặc ấy, cộng với tính cách hồn nhiên ngoài sân cỏ, giúp Haaland ngày càng được người hâm mộ yêu mến. World Cup 2026 không mang đến chiếc cúp vàng cho tiền đạo người Na Uy, nhưng lại giúp anh ghi thêm điểm trong mắt công chúng bằng những khoảnh khắc rất đời thường.