Tiền thưởng khổng lồ ở bán kết World Cup 2026

Cả bốn đội tuyển góp mặt tại bán kết World Cup 2026 đều chắc chắn bỏ túi số tiền thưởng ấn tượng.

Các đội kiếm bộn tiền khi vào đến bán kết. Ảnh: Reuters.

Sau khi giành quyền góp mặt ở vòng bán kết, bốn đội tuyển gồm Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina đều được đảm bảo nhận ít nhất 27 triệu USD . Đây là mức tiền thưởng dành cho đội xếp hạng tư chung cuộc, đồng nghĩa với việc không đội nào trong nhóm bốn đại diện hay nhất giải có thể nhận ít hơn con số này.

Các đội vẫn còn cơ hội gia tăng đáng kể khoản tiền thưởng tùy theo thành tích ở hai trận đấu cuối cùng. Đội giành hạng ba sẽ nhận 27,5 triệu USD , trong khi á quân được thưởng 28,5 triệu USD . Phần thưởng lớn nhất thuộc về nhà vô địch với 50 triệu USD , mức cao nhất trong lịch sử các kỳ World Cup.

Tại World Cup 2026, FIFA nâng tổng quỹ tiền thưởng của giải đấu lên 727 triệu USD , tăng 50% so với World Cup 2022 tại Qatar. Đây là khoản tiền thưởng lớn nhất trong lịch sử giải đấu, phản ánh quy mô mở rộng lên 48 đội tuyển cũng như doanh thu ngày càng tăng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Việc FIFA tăng mạnh quỹ tiền thưởng cho World Cup 2026 được xem là bước đi nhằm chia sẻ nguồn doanh thu ngày càng lớn của giải đấu với các liên đoàn thành viên, đồng thời tạo thêm động lực cạnh tranh cho các đội tuyển ở mọi giai đoạn của giải.

Hình ảnh đầu tiên của tuyển Pháp trước khi gặp Tây Ban Nha Đội tuyển Pháp đã có mặt tại Dallas (Mỹ) để chuẩn bị cho cuộc đối đầu Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026 diễn ra ngày 15/7.