Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Tiền thưởng khổng lồ ở bán kết World Cup 2026

  • Thứ ba, 14/7/2026 07:54 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Cả bốn đội tuyển góp mặt tại bán kết World Cup 2026 đều chắc chắn bỏ túi số tiền thưởng ấn tượng.

Các đội kiếm bộn tiền khi vào đến bán kết. Ảnh: Reuters.

Sau khi giành quyền góp mặt ở vòng bán kết, bốn đội tuyển gồm Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina đều được đảm bảo nhận ít nhất 27 triệu USD. Đây là mức tiền thưởng dành cho đội xếp hạng tư chung cuộc, đồng nghĩa với việc không đội nào trong nhóm bốn đại diện hay nhất giải có thể nhận ít hơn con số này.

Các đội vẫn còn cơ hội gia tăng đáng kể khoản tiền thưởng tùy theo thành tích ở hai trận đấu cuối cùng. Đội giành hạng ba sẽ nhận 27,5 triệu USD, trong khi á quân được thưởng 28,5 triệu USD. Phần thưởng lớn nhất thuộc về nhà vô địch với 50 triệu USD, mức cao nhất trong lịch sử các kỳ World Cup.

Tại World Cup 2026, FIFA nâng tổng quỹ tiền thưởng của giải đấu lên 727 triệu USD, tăng 50% so với World Cup 2022 tại Qatar. Đây là khoản tiền thưởng lớn nhất trong lịch sử giải đấu, phản ánh quy mô mở rộng lên 48 đội tuyển cũng như doanh thu ngày càng tăng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Việc FIFA tăng mạnh quỹ tiền thưởng cho World Cup 2026 được xem là bước đi nhằm chia sẻ nguồn doanh thu ngày càng lớn của giải đấu với các liên đoàn thành viên, đồng thời tạo thêm động lực cạnh tranh cho các đội tuyển ở mọi giai đoạn của giải.

Hình ảnh đầu tiên của tuyển Pháp trước khi gặp Tây Ban Nha Đội tuyển Pháp đã có mặt tại Dallas (Mỹ) để chuẩn bị cho cuộc đối đầu Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026 diễn ra ngày 15/7.

Công thức vô địch World Cup có thật không?

How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.

Duy Luân

World Cup 2026 World Cup 2026 bán kết

    Đọc tiếp

    Tuyển Anh nín thở chờ Declan Rice

    Tuyển Anh nín thở chờ Declan Rice

    2 giờ trước 06:11 14/7/2026

    0

    Đội tuyển Anh đang nỗ lực đánh giá thể trạng của Declan Rice trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về khả năng đá chính của tiền vệ này ở bán kết World Cup 2026.

    Đội tuyển 'khổ nhất' World Cup 2026

    Đội tuyển 'khổ nhất' World Cup 2026

    2 giờ trước 06:10 14/7/2026

    0

    Tuyển Anh chịu bất lợi đáng kể khi trở thành đội di chuyển nhiều nhất World Cup 2026 với hơn 22.500 km bay xuyên 3 quốc gia.

    Nghi vấn Bellingham chấn thương

    Nghi vấn Bellingham chấn thương

    2 giờ trước 06:08 14/7/2026

    0

    Hình ảnh Jude Bellingham ôm vai sau trận thắng Na Uy khiến truyền thông Argentina nghi ngờ ngôi sao tuyển Anh gặp chấn thương trước trận bán kết World Cup 2026.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý