Những vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

MU duy trì chiến lược chiêu mộ các cầu thủ có kinh nghiệm tại Premier League và Youri Tielemans là cái tên tiếp theo được chọn. Thủ quân tuyển Bỉ cập bến Old Trafford với giá 41 triệu euro và được kỳ vọng sẽ lấp khoảng trống do Casemiro để lại.