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Thể thao

Những vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

  • Thứ ba, 14/7/2026 06:12 (GMT+7)
  • 21 phút trước

Sau khi chiêu mộ Andrey Santos từ Chelsea, Man Utd nhanh chóng đón thêm sự bổ sung cho tuyến giữa.

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MU duy trì chiến lược chiêu mộ các cầu thủ có kinh nghiệm tại Premier League và Youri Tielemans là cái tên tiếp theo được chọn. Thủ quân tuyển Bỉ cập bến Old Trafford với giá 41 triệu euro và được kỳ vọng sẽ lấp khoảng trống do Casemiro để lại.
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Sau khi bán Tielemans, Aston Villa chi 50 triệu euro để chiêu mộ Johan Manzambi. Tiền vệ sinh năm 2005 đã có kinh nghiệm hai mùa tại Bundesliga cho Freiburg. Ở mùa trước, anh ra sân 47 trận và ghi 7 bàn.
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Mason Greenwood sẽ rời Marseille, gia nhập Fenerbahce với mức phí chuyển nhượng 42 triệu euro. Tại CLB Thổ Nhĩ Kỳ, cựu tuyển thủ Anh sẽ nhận mức lương 10 triệu euro mỗi mùa, hợp đồng kéo dài đến 2030.
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Besiktas trả cho Arsenal 18 triệu euro phí chuyển nhượng cùng 2 triệu euro phụ phí để đón nhà vô địch Ngoại hạng Anh Leandro Trossard. Ngôi sao người Bỉ sẽ tiến hành kiểm tra y tế vào ngày 15/7, trước khi chính thức ra mắt CLB mới.
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Sau màn trình diễn ấn tượng tại World Cup, Lucas Digne được PSG chiêu mộ từ Aston Villa với mức giá dưới 10 triệu euro.
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Francisco Trincao đầu quân cho Al Ahli theo bản hợp đồng có tổng trị giá 50 triệu euro. Tuyển thủ Bồ Đào Nha sẽ trực tiếp thay thế vị trí của Riyad Mahrez.
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Maxime Esteve được Leipzig chiêu mộ từ Burnley với giá 32 triệu euro. Trung vệ 24 tuổi người Pháp đã chơi 84 trận trong hai mùa gần nhất cho CLB chủ sân Turf Moor.

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Những vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Manchester United liên tục chốt xong tân binh trong những ngày vừa qua.

07:00 10/7/2026

Duy Anh

chuyển nhượng MU Tielemans Arsenal Greenwood

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