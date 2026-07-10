Những vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

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Karl Darlow trở thành tân binh mới nhất của Manchester United. Thủ môn cao 1,9 m cập bến Old Trafford dưới dạng tự do. Sau khi cho Trabzonspor mượn Andre Onana thêm một mùa, CLB thành Manchester dự kiến để Altay Bayindir rời đi ngay trong hè này.
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Sau khi chiêu mộ Ederson, Manchester United tiếp tục mua thêm một tiền vệ người Brazil khác là Andrey Santos. Cầu thủ Chelsea đầu quân cho "Quỷ đỏ" với giá 50 triệu euro.
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Lee Kang-in rời PSG, gia nhập Atletico Madrid với mức giá 40 triệu euro. Anh được kỳ vọng lấp khoảng trống Antoine Griezmann để lại.
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Sau Lee Kang-in, Atletico tiếp tục đón tân binh đắt giá mang tên Morten Hjulmand. Tiền vệ sinh năm 1997, người Đan Mạch, sẽ đặt bút ký hợp đồng 5 mùa với "Rojiblancos". Thương vụ này tiêu tốn của đội bóng thủ đô Tây Ban Nha 45 triệu euro.
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Anan Khalaili gia nhập Inter từ Union Saint Gilloise với giá 25 triệu euro. Cầu thủ 21 tuổi sẽ trực tiếp thay thế vị trí của Denzel Dumfries, người vừa chuyển sang khoác áo Real Madrid.
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Illan Meslier gia nhập Arsenal dưới dạng tự do từ Leeds. Thủ thành người Pháp bị CLB chủ sân Elland Road gạch tên trong cả mùa giải trước và phải tập luyện cùng đội trẻ.
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Mario Gila gia nhập AC Milan từ Lazio với mức phí 30 triệu euro. Hợp đồng giữa hậu vệ người Tây Ban Nha và "Rossoneri" có thời hạn trong 5 năm. Anh là mảnh ghép quan trọng trong kế hoạch của tân thuyền trưởng Ruben Amorim tại San Siro.
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