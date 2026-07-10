Những vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Karl Darlow trở thành tân binh mới nhất của Manchester United. Thủ môn cao 1,9 m cập bến Old Trafford dưới dạng tự do. Sau khi cho Trabzonspor mượn Andre Onana thêm một mùa, CLB thành Manchester dự kiến để Altay Bayindir rời đi ngay trong hè này.