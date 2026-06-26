Những vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

|
Elliot Anderson được Manchester City chiêu mộ với giá 150 triệu euro, một kỷ lục mới của bóng đá Anh. Đây cũng là mức giá Nottingham mong muốn cho ngôi sao số một trong đội hình.
|
Andre Onana muốn trở lại Old Trafford để cạnh tranh với Senne Lammens nhưng Manchester United một lần nữa đẩy anh đi dưới dạng cho mượn. Bến đỗ của thủ môn người Cameroon tiếp tục là Trabzonspor. Hợp đồng các bên kéo dài đến tháng 6/2027.
|
Sau Ismael Saibari, Bayern tiếp tục chi 55 triệu euro để chiêu mộ Nathaniel Brown từ Frankfurt. Cầu thủ người Đức được đánh giá là một trong những hậu vệ trái triển vọng bậc nhất châu Âu hiện nay.
|
Marco Palestra gia nhập Chelsea với mức giá lên đến 55 triệu euro. Sao trẻ sinh năm 2005 trải qua mùa giải bùng nổ trong màu áo Cagliari theo dạng cho mượn từ Atalanta. Anh ra sân 37 trận tại Serie A, đóng góp 5 bàn thắng và kiến tạo, đồng thời được vinh danh là Hậu vệ hay nhất mùa giải.
|
Hậu vệ trái Alejandro Grimaldo sẽ rời Leverkusen để gia nhập Atletico Madrid với mức giá 20 triệu euro. Grimaldo đã được nhiều đội bóng liên hệ nhưng chỉ muốn đến Madrid.
|
Tottenham đạt thỏa thuận chiêu mộ thủ thành Martin Dubravka dưới dạng tự do sau khi có thông tin Guglielmo Vicario muốn rời CLB để gia nhập Juventus.
|
Marc Cucurella đồng ý rời Chelsea, gia nhập Real Madrid sau mùa giải không thành công tại Stamford Bridge. Mức giá để Real sở hữu hậu vệ cánh người Tây Ban Nha là 60 triệu euro.
Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh
Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.