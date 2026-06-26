Những vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Andre Onana muốn trở lại Old Trafford để cạnh tranh với Senne Lammens nhưng Manchester United một lần nữa đẩy anh đi dưới dạng cho mượn. Bến đỗ của thủ môn người Cameroon tiếp tục là Trabzonspor. Hợp đồng các bên kéo dài đến tháng 6/2027.