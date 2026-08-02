Luka Modric vượt lên từ nghịch cảnh

Cuốn “Luka Modric: Official Autobiography” khắc họa hành trình vượt khó đầy nghị lực và khiêm nhường của huyền thoại Croatia trên con đường vươn tới danh hiệu Quả bóng Vàng.

Modric là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất lịch sử.

Bất chấp những thành công trong suốt sự nghiệp, Modric chưa bao giờ cố xây dựng hình ảnh của một ngôi sao xa hoa hay một thiên tài bẩm sinh được định sẵn để thành công. Anh không hào nhoáng trên truyền thông, không phô trương lối sống xa xỉ và luôn giữ cho mình sự lặng lẽ, chuẩn mực cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Chính sự bình dị xen lẫn tinh thần thép ấy tạo nên sức hút đặc biệt cho cuốn tự truyện “Luka Modric: Official Autobiography”, tác phẩm được Modric chấp bút cùng nhà báo người Croatia, Roberto Matteoni.

Cuốn sách ra mắt lần đầu vào năm 2019, ngay sau năm thi đấu bùng nổ nhất trong sự nghiệp của anh. Huyền thoại Sir Alex Ferguson và huấn luyện viên Harry Redknapp, những người từng chứng kiến sự trưởng thành của anh tại Premier League, đã dành những lời trân trọng nhất để viết lời tựa.

Tác phẩm không chỉ là cuốn hồi ký về những danh hiệu, mà trước hết là câu chuyện về một con người vượt lên trên mọi giới hạn của số phận.

Từ đống đổ nát chiến tranh đến giấc mơ với trái bóng

Modric bắt đầu câu chuyện từ những ký ức tuổi thơ đau thương ở vùng núi Velebit, nơi cuộc chiến tranh giành độc lập của Croatia (1991) cướp đi người ông nội mà anh hết mực yêu thương. Tấn bi kịch ấy xảy ra ngay gần nhà, buộc gia đình ngôi sao sinh năm 1985 phải bỏ lại tất cả để trở thành những người tị nạn.

Modric từng gặp nhiều khó khăn khi bắt đầu sự nghiệp bóng đá.

Xuất thân từ hoàn cảnh nghiệt ngã ấy đúc kết nên tinh thần không biết lùi bước của Modric. Dù sống trong những khách sạn tị nạn thiếu thốn tại Zadar, nơi tiếng bom đạn và còi báo động vang lên mỗi ngày, bóng đá vẫn xuất hiện như một sự cứu rỗi.

Tiền vệ thuộc biên chế AC Milan kể lại những ngày tháng dùng bãi đỗ xe gạch đá của khách sạn làm sân bóng. Anh chơi bóng với những quả bóng nhựa tơi tả hay những đôi bọc bảo vệ ống chân làm bằng gỗ do người cha tự đẽo. Sự thiếu thốn về vật chất không thể dập tắt đam mê, mà ngược lại, chính những tiếng nổ của đạn pháo lại rèn cho anh sự tập trung và bản lĩnh lạ kỳ.

Tuy nhiên, con đường bước vào bóng đá chuyên nghiệp của anh không hề trải hoa hồng. Modric từng liên tục bị các tuyển trạch viên và câu lạc bộ quê nhà từ chối chỉ vì vóc dáng quá gầy gò, nhỏ bé. Họ tin rằng anh "quá yếu đuối để chơi bóng đỉnh cao".

Thay vì đầu hàng, Modric biến những lời hoài nghi thành động lực. Anh chọn cách tôi luyện bản thân ở giải VĐQG Bosnia, một trong những giải đấu bạo lực và khắc nghiệt nhất khu vực, nơi anh học cách sống sót, giữ bóng và chiến thắng những đối thủ to lớn gấp đôi mình bằng tư duy cùng sự nhanh nhạy.

Bóng đá là thử thách và sự khẳng định

Điểm đáng đọc nhất của cuốn sách nằm ở tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Modric không mô tả bản thân như một siêu nhân, mà như một kẻ lữ hành kiên trì vượt qua từng chướng ngại vật.

Modric gặt hái vô số danh hiệu cùng Real Madrid.

Anh kể lại khoảng thời gian chuyển sang Tottenham Hotspur tại Premier League, môi trường nổi tiếng giàu thể lực. Một lần nữa, báo chí Anh lại hoài nghi về khả năng tranh chấp của tiền vệ nhỏ con người Croatia. Modric đáp trả không phải bằng lời nói, mà bằng những màn trình diễn đỉnh cao, biến mình thành một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất giải đấu.

Đỉnh điểm của sự thử thách xuất hiện khi anh gia nhập Real Madrid vào năm 2012. Cuối mùa giải đầu tiên, anh thậm chí bị độc giả tờ Marca bình chọn là "Bản hợp đồng tệ nhất mùa giải".

Thay vì gục ngã hay đổ lỗi cho hoàn cảnh, Modric lặng lẽ lao vào tập luyện. Những dòng hồi ký về giai đoạn này cho thấy một ngôi sao điềm tĩnh đến kinh ngạc. Anh tin vào năng lực của bản thân, kiên nhẫn chờ thời cơ và rồi từng bước trở thành "nhịp đập" không thể thay thế trong tuyến giữa của đội bóng Hoàng gia.

Cùng với Kroos và Casemiro, anh tạo nên bộ ba tiền vệ huyền thoại, góp công lớn vào chuỗi vô địch Champions League vô tiền khoáng hậu. Sự thừa nhận dành cho Modric không đến từ sự truyền thông thổi phồng, mà được xây dựng từ từng giọt mồ hôi và những bước chạy không biết mệt mỏi trên sân.

Kỳ tích 2018 và đỉnh cao Quả bóng Vàng

Cuốn sách dành những trang viết xúc động nhất để tái hiện lại chiến dịch World Cup 2018 tại Nga, nơi đội bóng nhỏ bé Croatia làm nên lịch sử khi lọt vào trận chung kết.

Modric cùng các đồng đội vào đến chung kết World Cup 2018

Modric đưa người đọc vào bên trong phòng thay đồ của đội tuyển quốc gia, nơi sự gắn kết vượt qua giá trị của những bản hợp đồng triệu đô. Anh kể về những trận đấu kéo dài 120 phút liên tiếp, những loạt sút luân lưu nghẹt thở và đôi chân tưởng chừng như không thể bước tiếp. Bằng tấm băng đội trưởng, anh truyền năng lượng và niềm tin sắt đá cho các đồng đội.

Năm 2018 kết thúc bằng việc Modric giành Quả bóng Vàng (Ballon d'Or), chính thức chấm dứt mười năm thống trị tuyệt đối của hai siêu sao Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Tuy nhiên, khi viết về khoảnh khắc bước lên bục nhận giải thưởng cá nhân cao quý nhất đời cầu thủ, Modric vẫn giữ sự khiêm nhường vốn có. Anh không xem đó là chiến thắng của riêng mình, mà là vinh quang dành cho gia đình, cho các đồng đội ở Croatia, Real Madrid, và cho tất cả những đứa trẻ từng bị coi thường vì ngoại hình hay xuất thân nghèo khó.

Điểm tựa phía sau một huyền thoại

So với những cuốn tự truyện thiên về phân tích chiến thuật hay tiết lộ scandal hậu trường, tác phẩm của Modric đậm chất nhân văn và ấm áp.

Ngôi sao sinh năm 1985 dành nhiều khoảng không gian trong cuốn sách để nói về người vợ Vanja, người không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là người cố vấn, phân tích các trận đấu cùng anh từ những ngày đầu sự nghiệp.

Modric là thiên tài luôn biết cách vượt qua khó khăn.

Gia đình và các con chính là khoảng không yên bình giúp tiền vệ 40 tuổi cân bằng sau những áp lực nghẹt thở của bóng đá đỉnh cao.

Cuốn tự truyện dừng lại ở mốc năm 2019, thời điểm Modric đạt đỉnh cao danh vọng nhưng vẫn khao khát được cống hiến. Dù chưa thể kể tiếp những chương sau này, nơi anh tiếp tục chơi bóng đỉnh cao và chinh phục thêm các danh hiệu danh giá cùng Real Madrid khi ngoài 35 tuổi, nó vẫn trọn vẹn giá trị.

Cuốn sách phác họa đầy đủ nền tảng tạo nên một Modric kiệt xuất, không phải là năng khiếu thiên bẩm được nuông chiều, mà là sự dẻo dai được tôi luyện qua đống đổ nát chiến tranh, sự kiên trì trước những lời hoài nghi và một tình yêu bóng đá thuần khiết nhất.

Modric vẫn chưa già Ở độ tuổi 40, Luka Modric vẫn chinh phục người hâm mộ bằng những màn trình diễn đẳng cấp trong màu áo mới AC Milan. Nhiều người đặt ra câu hỏi đâu mới là điểm giới hạn của chàng tiền vệ người Croatia.