Modric cân nhắc hoãn giải nghệ

Sự trở lại của HLV Slaven Bilic có thể khiến Luka Modric tiếp tục sự nghiệp và kéo dài thời gian khoác áo tuyển Croatia.

Sự trở lại của HLV Slaven Bilic có thể khiến Modric thay đổi kế hoạch giải nghệ sau World Cup 2026.

Theo AS, Modric từng nghiêm túc cân nhắc việc giải nghệ sau World Cup 2026. Tuy nhiên, quyết định của tiền vệ 40 tuổi có thể thay đổi sau khi Bilic trở lại dẫn dắt tuyển Croatia thay Zlatko Dalic.

Modric và Bilic có mối quan hệ thân thiết. Hai người từng làm việc cùng nhau trong nhiệm kỳ đầu tiên của Bilic tại tuyển Croatia. Trong 14 năm rời đội tuyển để dẫn dắt West Ham, Watford, Al Ittihad hay Besiktas, chiến lược gia 57 tuổi vẫn duy trì liên lạc với cậu học trò cũ.

Mỗi khi đến Madrid, Bilic thường gặp và dùng bữa cùng Modric. Theo truyền thông Tây Ban Nha, tiền vệ kỳ cựu dành sự tin tưởng lớn cho HLV đồng hương.

Modric cũng biết về các cuộc đàm phán giữa Bilic và Liên đoàn Bóng đá Croatia trong những ngày gần đây. Trong một số cuộc trò chuyện, cựu sao Real Madrid để ngỏ khả năng tiếp tục thi đấu nếu Bilic trở thành HLV trưởng tuyển Croatia.

Điều đó giờ đã xảy ra. Bilic trở lại nắm quyền sau 14 năm, còn Modric đứng trước lựa chọn tiếp tục khoác áo đội tuyển quốc gia thay vì khép lại sự nghiệp.

Tương lai ở cấp CLB của tiền vệ 40 tuổi cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Những ngày qua xuất hiện tin đồn Modric có thể trở lại Real Madrid, nhưng đến nay anh chưa nhận được bất kỳ liên hệ nào từ đội bóng cũ.

Trong khi đó, Ruben Amorim, tân HLV AC Milan, đã liên hệ với Modric. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha muốn giữ tiền vệ kỳ cựu trong kế hoạch của mình ở mùa giải tới.

Modric chưa đưa ra quyết định về tương lai. Dù mùa giải vừa qua của Milan kết thúc không như kỳ vọng, anh và gia đình được cho là hài lòng với cuộc sống tại Italy.