Nụ cười của 'những người biết trước tất cả' ở World Cup

Nụ cười đầy bất lực của Mohamed Salah sau trận Ai Cập thua Argentina 2-3 ở World Cup 2026 gây sốt mạng xã hội, gợi nhớ đến biểu cảm tương tự của Virgil Van Dijk và Luka Modric.

Đêm 7/7, Argentina tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Ai Cập với tỷ số 3-2, qua đó giành vé vào tứ kết World Cup 2026. Sau trận đấu, một trong những hình ảnh được chia sẻ nhiều nhất lại là nụ cười đầy chua chát của Mohamed Salah khi chứng kiến đội nhà đánh rơi tấm vé đi tiếp.

Khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội bởi nhiều người cho rằng nó gợi nhớ đến biểu cảm của Virgil Van Dijk sau trận tứ kết World Cup 2022 giữa Hà Lan và Argentina. Khi đó, trung vệ người Hà Lan cũng chỉ biết mỉm cười sau một quyết định gây tranh cãi của trọng tài.

Ánh mắt hoài nghi của Virgil van Dijk sau một quyết định gây tranh cãi trong trận tứ kết giữa Hà Lan và Argentina World Cup 2022.

Hàng loạt tài khoản đã đặt hai bức ảnh cạnh nhau và nhận xét rằng lịch sử dường như đang lặp lại sau đúng 4 năm.

Không chỉ Salah, cộng đồng mạng còn nhắc đến Luka Modric, người cũng để lại khoảnh khắc tương tự ở World Cup 2026. Trong trận Croatia thua Bồ Đào Nha 1-2 hôm 3/7, tiền vệ 40 tuổi nhiều lần nở nụ cười buồn mỗi khi trọng tài ra dấu kiểm tra VAR.

Nụ cười chua chát của Mohamed Salah và Luka Modric được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Cụ thể, trọng tài Espen Eskas đã hai lần tham khảo VAR. Một lần để xác định Bồ Đào Nha có được hưởng phạt đền hay không và một lần xem xét tình huống việt vị trước bàn thắng của Croatia. Cả hai quyết định cuối cùng đều có lợi cho Bồ Đào Nha: đội bóng này được hưởng phạt đền, còn bàn gỡ của Croatia không được công nhận.

Điều khiến nhiều người chú ý là Modric không phản ứng dữ dội với trọng tài. Sau mỗi quyết định, anh chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ quay đi.

Không ít người cho rằng điểm giống nhau không chỉ nằm ở biểu cảm, mà còn ở cách cả ba ngôi sao giàu kinh nghiệm phản ứng trước những quyết định không thể thay đổi. Thay vì tiếp tục tranh cãi hay phản ứng gay gắt, cả Salah, Van Dijk và Modric đều chỉ nở một nụ cười đầy bất lực, sau đó trở lại trận đấu.

Bên dưới các bài đăng, nhiều ý kiến tiếp tục tranh luận về vai trò của VAR. Bình luận "Nụ cười của những người biết trước tất cả" thu hút hàng nghìn lượt tương tác.

Dù Ai Cập phải dừng bước, Mohamed Salah vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ. Nhiều người đánh giá đội bóng này đã chơi một trận đấu quả cảm và chỉ còn cách tấm vé vào tứ kết trong gang tấc.

"Dành sự tôn trọng cho Mohamed Salah. Anh và tuyển Ai Cập đã cống hiến tất cả nhưng không thể làm gì hơn", một tài khoản viết. Người khác bình luận: "Ai Cập đã ở rất gần việc loại nhà đương kim vô địch thế giới. Salah một lần nữa chứng minh đẳng cấp của mình".

Màn ăn mừng 'vì Messi' trong phòng thay đồ tuyển Argentina Sau chiến thắng ngược dòng lịch sử trước Ai Cập, các cầu thủ Argentina đã hát vang bài ca ăn mừng với điệp khúc: "Vì Falklands, vì Diego. Vì chiếc cúp cuối cùng của Leo".