FIFA nhận 'bão' phẫn nộ

Các trang mạng xã hội chính thức của FIFA nhận hàng loạt lượt thả phẫn nộ, bình luận chỉ trích sau khi tranh cãi nổ ra từ trận đối đầu giữa Argentina và Ai Cập.

Messi khóc sau khi cùng Argentina giành chiến thắng trong màn đối đầu với Ai Cập ở vòng 16 đội. Ảnh: Reuters.

Sáng 8/7, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) hứng làn sóng chỉ trích dữ dội sau trận thắng 3-2 của đội tuyển Argentina trước Ai Cập ở vòng 16 đội World Cup 2026. Nhiều bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội của FIFA nhận về hàng nghìn lượt phẫn nộ cùng bình luận yêu cầu "công lý cho Ai Cập".

Đơn cử là khi FIFA đăng bài với nội dung "Cuộc đua giành Chiếc giày vàng của adidas vẫn tiếp diễn..." kèm ảnh Messi, Mbappe, Kane và Halaand vào khoảng 8h sáng cùng ngày (giờ Việt Nam). Bài viết nhận về hơn 75.000 lượt tương tác sau 4 giờ lên sóng nhưng có đến 32.000 lượt thả phẫn nộ, trong khi lượt thả tim chỉ là 13.000 lượt.

Trên Instagram, các bài viết chúc mừng Argentina giành vé vào tứ kết nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi. Phần bình luận xuất hiện dày đặc những thông điệp như "Justice for Egypt" (lấy lại công bằng cho Ai Cập), "FIFA is corrupt" (FIFA tham nhũng) hay "VAR robbed Egypt" (công nghệ VAR cướp đi bàn thắng của Ai Cập). Nhiều người hâm mộ cho rằng đội tuyển Ai Cập chịu bất lợi từ các quyết định của tổ trọng tài.

Theo Reuters, tranh cãi bùng nổ sau hai tình huống ở hiệp hai. Đầu tiên là bàn thắng của Mostafa Ziko bị từ chối sau khi VAR phát hiện lỗi ở đầu pha bóng. Sau đó, Ai Cập đòi hưởng phạt đền khi Mohamed Salah ngã trong vùng cấm ngay trước tình huống Argentina phản công ghi bàn quyết định. Trọng tài Francois Letexier không cho dừng trận đấu để xem lại tình huống.

Salah yêu cầu trọng tài xem lại VAR trong tình huống mình ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài vẫn tiếp tục trận đấu. Ảnh: Reuters.



Sau trận đấu, HLV Hossam Hassan khẳng định Ai Cập đã phải nhận "sự bất công". Ông cho rằng các quyết định của trọng tài ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả. Nhà cầm quân này còn đặt nghi vấn FIFA muốn giữ Argentina và Lionel Messi ở lại giải đấu lâu hơn. Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng cho nhận định đó.

Làn sóng phản ứng cũng lan rộng trên các diễn đàn bóng đá. Nhiều bài viết thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Một bộ phận người hâm mộ đồng tình rằng Ai Cập bị xử ép. Trong khi đó, không ít ý kiến cho rằng các quyết định của trọng tài vẫn phù hợp luật và phản ứng trên mạng đang bị đẩy đi quá xa.

Theo AS, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Ai Cập (EFA) Hany Abo Rida đệ đơn phản đối chính thức nhằm vào trọng tài người Pháp Francois Letexier cùng các cộng sự. Phía Ai Cập cho rằng hàng loạt quyết định của tổ trọng tài ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu và góp phần khiến đội tuyển nước này dừng bước.

Không chỉ yêu cầu FIFA giải thích về những tình huống gây tranh cãi, EFA còn đề nghị cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới mở cuộc điều tra đối với các quyết định của tổ trọng tài, đồng thời loại ê-kíp trọng tài người Pháp khỏi phần còn lại của World Cup 2026 nếu xác định có sai sót nghiêm trọng.

Đến nay, FIFA chưa đưa ra phản hồi chính thức về những chỉ trích liên quan đến công tác điều hành trận đấu. Tranh cãi vẫn tiếp tục phủ lên màn ngược dòng ngoạn mục của Argentina, dù đội đương kim vô địch đã chính thức giành quyền vào tứ kết World Cup 2026.