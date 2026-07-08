Fan cứng của Ronaldo bị mắng chửi sau khi Argentina chiến thắng

Khi IShowSpeed đang kinh ngạc trước chiến thắng của Argentina, một người phụ nữ tiến đến và có lời lẽ to tiếng với streamer triệu fan.

IShowSpeed "hoang mang" khi bị người phụ nữ to tiếng trên khán đài.

Sau chiến thắng nghẹt thở của Argentina trước Ai Cập trong trận vòng 1/8, mạng xã hội X lan truyền tình huống streamer IShowSpeed bị một cổ động viên nữ mắng chửi trên khán đài.

Khi đó, IShowSpeed đang mặc màu áo của đội tuyển Ai Cập, giơ hai tay "đầu hàng" và biểu cảm sững sờ trước màn lội ngược dòng 3-2 đầy ngoạn mục của Messi cùng các cầu thủ tuyển Argentina.

Bất ngờ, một người phụ nữ trung niên tiến đến trước mặt IShowSpeed, chỉ tay vào anh và có lời lẽ được cho là nặng nề. "Một người phụ nữ đã chửi mắng Speed vì cho rằng cậu ấy mang lại xui xẻo", tiêu đề video mô tả, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Đáp lại, nam streamer vẫn giữ nguyên hành động, ánh mắt có phần hoang mang khi nữ cổ động viên "tấn công". Anh không có lời nào đáp trả và tiếp tục màn phát trực tiếp như thường lệ. Thời điểm này, con số người xem trên màn hình livestream liên tục tăng lên trên mức 57 triệu.

IShowSpeed kinh ngạc khi Messi đá hỏng quả penalty. Ảnh: @Nawaf_STATS/X.

Trước đó, nhiều người theo dõi phát hiện sự trùng hợp bất ngờ: IShowSpeed mặc áo của đội nào lên khán đài cổ vũ, đội đó sẽ thua cuộc. Dưới clip, một số dân mạng cho rằng người phụ nữ là fan của tuyển Ai Cập và mắng chửi Speed vì anh đem đến vận xui cho đội tuyển.

"Phản ứng của bà cô này là nỗi lòng của bất kỳ đội nào được Speed cổ vũ", "Mặc áo đội nào đội đó thua là có thật", "Xin đừng mặc áo tuyển Colombia" - dân mạng bình luận.

Tuy nhiên, ở một góc quay khác, người phụ nữ được nhìn thấy đang ăn mừng chiến thắng của Argentina. "Theo tôi, thực ra bà ấy cổ vũ cho Argentina đang chọc tức Speed vì thấy cậu ấy mặc áo Ai Cập thôi, vì sau đó bà ấy còn giơ dấu hiệu ám chỉ 3 bàn thắng nữa", một tài khoản phân tích.

Suốt màn livestream, Speed cũng gây sốt với những biểu cảm thú vị khi tình thế trận đấu giữa nhà đương kim vô địch và đối thủ có những chuyển biến.

Khoảnh khắc Messi "hụt" cú penalty giữa tình thế đang bị Ai Cập dẫn trước, nam streamer đã không giấu được sự sửng sốt. Từ khán đài, biểu cảm của Speed được nhiều fan chụp lại và lan truyền vì quá hài hước.

Trước đó, anh chàng cũng theo dõi trận đấu vòng 1/16 của Argentina từ khán đài, trong màu áo đội tuyển Cape Verde. Khoảnh khắc Messi ghi bàn mở tỷ số, khi máy quay lia tới, streamer người Mỹ biểu cảm chết lặng, gương mặt ngơ ngác.

Speed chết lặng khi Messi ghi bàn trong trận đối đầu với Cape Verde.

IShowSpeed, tên thật là Darren Jason Watkins Jr., là streamer nổi tiếng người Mỹ với 55,3 triệu lượt theo dõi trên YouTube và 52,8 triệu follow trên TikTok. Nội dung của anh chủ yếu xoay quanh trò chơi điện tử, vlog và bóng đá. Niềm đam mê dành cho bóng đá, đặc biệt là Ronaldo, là một trong những yếu tố giúp IShowSpeed thu hút lượng lớn người theo dõi trên toàn thế giới.

Tại World Cup 2026, IShowSpeed đã được FIFA đưa ra một thỏa thuận chưa có tiền lệ để phát trực tiếp các trận đấu từ khán đài. Thỏa thuận này sẽ cho phép người hâm mộ xem một số trận đấu chọn lọc của FIFA World Cup thông qua các kênh phát trực tiếp của anh. Sự hợp tác này một lần nữa nhắc nhở rằng sự chú ý của khán giả hiện nay tập trung vào người sáng tạo nội dung nhiều như vào các nền tảng truyền thống.