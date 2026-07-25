Chờ 2 tiếng mua sữa tuyết Vân Nam 'gây sốt' ở TP.HCM

17h tiệm sữa tuyết Vân Nam trên đường Lê Đức Thọ (phường An Hội Đông) mới mở bán, nhưng từ 15h, khách đã nối hàng dài chờ đến lượt mua.

Hàng dài người xếp hàng trước quán sữa tuyết Vân Nam trên đường Lê Đức Thọ, ngày 24/7.

15h, những vị khách đầu tiên đã có mặt trước tiệm sữa tuyết Vân Nam trên đường Lê Đức Thọ (phường An Hội Đông, TP.HCM). Chỉ trong chưa đầy một giờ, hàng người kéo dài dọc vỉa hè. Người đến sau liên tục hỏi nhau còn phần hay không, bởi mỗi ngày quán chỉ chuẩn bị số lượng giới hạn, có hôm khoảng 50 ly, có hôm nhiều hơn hoặc ít hơn tùy lượng nguyên liệu.

Đến gần giờ mở bán, không khí trước quán càng nhộn nhịp. Nhiều người chấp nhận đứng chờ gần 2 tiếng, nhưng vẫn có khách ra về tay không khi quán thông báo hết hàng. Cảnh tượng này diễn ra liên tục trong nhiều ngày qua, biến loại thức uống khá lạ tai thành chủ đề được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội.

Nhóm khách hàng ngồi chờ từ sớm để có thể mua được món sữa tuyết Vân Nam.

Sữa tuyết Vân Nam, hay còn được gọi là váng sữa tuyết Vân Nam, đang được nhiều hàng quán tại Việt Nam đưa vào thực đơn sau khi xuất hiện phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Dù mang tên Vân Nam, nhưng đây không phải thức uống truyền thống lâu đời hay đặc sản chính gốc của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Tên gọi "sữa tuyết" bắt nguồn từ phần cốt sữa được xử lý để tạo kết cấu tơi, mịn như tuyết, kết hợp cùng lớp váng sữa béo nhẹ. Thực khách có thể lựa chọn thêm các loại topping như bánh Oreo, dâu sấy hoặc sữa chua sấy để tăng hương vị.

Vị thanh mát, không quá ngọt cùng cảm giác mát lạnh khiến món ăn nhanh chóng được nhiều người tìm thử trong những ngày TP.HCM liên tục nắng nóng.

Sữa tuyết được kết hợp với topping bánh Oreo.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Kim Thanh (ngụ phường Tây Thạnh) cho biết đến quán từ sớm vì tò mò muốn thử món sữa tuyết Vân Nam sau khi xem nhiều video trên TikTok. Theo Thanh, trong những ngày TP.HCM liên tục nắng nóng, thức uống này mang lại cảm giác mát lạnh nên được nhiều người quan tâm.

"Với mức giá 35.000 đồng một ly kèm topping, tôi thấy khá hợp lý và đáng để thử, tuy nhiên phải uống liền chứ không thể mang đi được vì đá sẽ tan", Thanh nói.

Mức giá này nhanh chóng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một số người cho rằng đây chỉ là thức uống làm từ sữa nên giá khá cao so với nguyên liệu. Trong khi đó, nhiều khách từng trải nghiệm lại nhận xét mức giá chấp nhận được nếu xét đến công đoạn chế biến và trải nghiệm mang lại.

Kim Thanh chờ hơn 2 tiếng để mua món sữa tuyết đang hot.

Theo Miu (biệt danh), chủ quán, phần "tuyết" không phải là đá bào thông thường mà được chế biến từ sữa trải qua nhiều công đoạn xử lý và phải cào hoàn toàn bằng tay để đạt kết cấu tơi, mịn. Chỉ cần nhiệt độ hoặc tỷ lệ nguyên liệu không phù hợp, cả mẻ sữa có thể không đạt yêu cầu và phải bỏ đi.

"Có những hôm làm từ sáng, nhưng mẻ sữa không đạt, tụi tôi phải bỏ hết 50 lít sữa", chủ quán chia sẻ.

Cũng vì quy trình chế biến khá cầu kỳ, quán khó có thể tăng số lượng bán dù lượng khách ngày càng đông. Mục tiêu muốn giữ chất lượng đồng đều thay vì chạy theo sản lượng.

Sữa phải được cào bằng tay hoàn toàn để tạo nên kết cấu tơi mịn như tuyết.

Kiều Oanh (ngụ phường An Hội Đông) cho biết sống gần tiệm sữa tuyết Vân Nam nên những ngày gần đây, cô thường xuyên chứng kiến cảnh khách xếp hàng từ rất sớm. Sau khi thấy nhiều người đến muộn phải ra về vì hết hàng, cô quyết định tranh thủ có mặt trước giờ mở bán để chờ đến lượt mua.

Kiều Oanh nhận xét phần sữa tuyết có vị béo nhẹ, thơm mùi sữa, kết cấu mịn và tan nhanh trong miệng. Khi kết hợp với Oreo, tạo cảm giác vừa miệng. Hương vị khá mới lạ nhưng chưa đủ ấn tượng để trở thành món yêu thích hay muốn quay lại thường xuyên.

Sữa tuyết Vân Nam không phải món ăn đầu tiên tạo nên cảnh xếp hàng tại TP.HCM. Trước đó, nhiều món như bánh đồng xu, lạp xưởng nướng đá hay các món tráng miệng từng nổi lên nhờ mạng xã hội cũng thu hút lượng lớn khách trong thời gian đầu.

Điểm chung của các trào lưu này là hiệu ứng lan truyền rất nhanh trên TikTok, Facebook hay Instagram. Chỉ sau vài video đạt hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem, nhiều quán ăn có thể trở thành điểm đến được săn đón.

Tuy nhiên, không ít món cũng nhanh chóng hạ nhiệt khi sự tò mò qua đi. Khi đó, điều giữ chân khách không còn là hiệu ứng mạng xã hội mà là chất lượng sản phẩm, mức giá và trải nghiệm thực tế.

Trước sữa tuyết Vân Nam, nhiều món ăn khác cũng khiến khách hàng chờ đợi để được trải nghiệm.