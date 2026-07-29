Cồn Thới Sơn tăng giá xuồng chèo

Mức giá xuồng chèo ở cồn Thới Sơn (Đồng Tháp) sẽ tăng từ 15.000 đồng lên 50.000 đồng/chuyến, theo lộ trình 12 tháng để đảm bảo sinh kế cho hàng trăm lao động.

Mỗi chuyến xuồng tại cồn Thới Sơn có 2 người cầm chèo. Ảnh: Trúc Hồ.

Hiệp hội Du lịch Đồng Tháp vừa thống nhất với UBND phường Thới Sơn, Nghiệp đoàn Đò chèo du lịch Thới Sơn tăng giá từ 15.000 đồng lên 30.000 đồng cho mỗi chuyến xuồng ba lá (2 người) từ ngày 1/10, sau 17 năm giữ nguyên mức giá.

Để các đơn vị lữ hành kịp thời điều chỉnh và du khách có thể thích nghi giá tour mới, mức giá xuồng chèo sẽ tăng theo lộ trình. Cụ thể, sau 6 tháng áp dụng mức 30.000 đồng, giá vé sẽ tăng thêm 10.000 đồng và 6 tháng tiếp theo sẽ tăng thêm 10.000 đồng để đạt mức 50.000 đồng/chuyến.

Sự thay đổi này nhằm đảm bảo sinh kế, công sức và giúp hàng trăm lao động bám trụ với nghề trong bối cảnh lượng khách tăng cao. Đồng thời, khi thu nhập cứng cải thiện, tình trạng một số người chèo xuồng gợi ý "bồi dưỡng" cũng được khắc phục.

Hoạt động chèo xuồng ba lá chở khách trên rạch Bà Ngoạn ở cồn Thới Sơn. Ảnh: Trúc Hồ.

Song song với việc tăng giá, chất lượng xuồng chèo cũng được nâng cao. Mỗi người chèo được nhìn nhận như một "đại sứ du lịch", phục vụ chuyên nghiệp, an toàn và tích cực, góp phần quảng bá du lịch và tăng tần suất khách quay lại với địa phương.

Trước đó, do giá đò chèo ở mức 15.000 đồng/chuyến, mỗi tháng chỉ chèo được khoảng 100 chuyến. Nhiều lao động không đủ xoay sở cuộc sống và phải bỏ nghề. Nghiệp đoàn Đò chèo đã giảm từ 300 xuồng xuống chỉ còn 245-265 xuồng đang hoạt động.

Theo bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Phó Chủ tịch UBND phường Thới Sơn, địa phương cũng triển khai dự án đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ một số hộ dân mua sắm xuồng để tham gia phục vụ du lịch. Tuy nhiên, việc tăng thêm phương tiện cần đi cùng với phương án điều phối phù hợp để không gia tăng áp lực lên các nhánh rạch nhỏ.

Cảnh xuồng chở khách đông đúc trên rạch Bà Ngoạn ngày 18/7. Ảnh: Trúc Hồ.

Cồn Thới Sơn lớn nhất trong bộ tứ linh "Long - Lân - Quy - Phụng" trên sông Tiền. Hoạt động du lịch tại đây hình thành từ những năm 1980, gắn với các tour tham quan sông nước, miệt vườn của miền Tây Nam Bộ.

Cuối tháng 6, trải nghiệm ngồi xuồng ba lá ở khu vực cồn Thới Sơn bất ngờ được săn đón nhờ một số KOL của Trung Quốc du lịch tự túc và đăng tải nhiều ảnh đẹp trên mạng xã hội Douyin.

Điều này kéo khách trẻ từ TP.HCM và các tỉnh lân cận đến trải nghiệm xuồng ba lá đông nhất trong 15 năm qua. Các tour qua cồn không còn trống chỗ vào cuối tuần, lượng khách đặt tour tăng 60-70% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi trước đây, du lịch sông nước tại cồn Thới Sơn chủ yếu đón khách trung niên, gia đình và khách quốc tế.

Trong 6 tháng đầu năm nay, phường Thới Sơn đã đón hơn 180.000 lượt khách đến tham quan, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu du lịch đạt gần 132 tỷ đồng .