Để khách Nga không chỉ 'độc quyền' tại Nha Trang, Phú Quốc

Trong khi Nha Trang và Phú Quốc là điểm đến quen thuộc của khách Nga, Quảng Ninh đang đẩy mạnh xúc tiến để tham gia "đường đua". Nga được xem là nguồn khách quốc tế chất lượng cao.

Julia, du khách Nga, lần đầu đến Phú Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

6 tháng đầu năm, Việt Nam đón khoảng 742.700 lượt khách Nga, tăng 185,8% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục giữ vị trí thị trường khách quốc tế lớn thứ 3 của du lịch Việt Nam, chỉ sau Trung Quốc và Hàn Quốc.

Quy mô thị trường này đã vượt nhiều thị trường truyền thống và tiến gần mức của cả năm trước Covid-19, đồng thời trở thành nguồn khách lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu.

Tuy nhiên, dòng khách Nga hiện vẫn chủ yếu tập trung tại các điểm nghỉ dưỡng biển quen thuộc như Nha Trang và Phú Quốc. Trong khi đó, dù đón gần 3 triệu lượt khách quốc tế trong nửa đầu năm, Quảng Ninh chỉ mới ghi nhận khoảng 10.000 lượt khách Nga, cho thấy dư địa khai thác còn rất lớn.

"Chúng tôi định hướng đa dạng hóa nguồn khách quốc tế, bù đắp nhiều thị trường chịu tác động bởi xung đột Trung Đông và biến động toàn cầu. Trong đó, nhóm khách Nga được đánh giá tiềm năng nhờ thời gian lưu trú dài, mức chi tiêu cao và sử dụng đa dạng dịch vụ du lịch", đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh nói với Tri Thức - Znews.

LƯỢNG KHÁCH NGA ĐẾN VIỆT NAM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Lượt khách Lượt khách 125.449 121.493 120.226 137.221 113.462 124.828

Quảng Ninh gia nhập "đường đua"

Đầu tháng 7, Quảng Ninh tổ chức chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch tại Moskva nhằm mở rộng hợp tác đầu tư, kết nối du khách Nga với địa phương và các sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp.

Ông Nguyễn Chí Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, cho biết địa phương mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác Nga để thu hút nhiều du khách hơn đến vịnh Hạ Long và các điểm đến khác.

Ngoài Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, Quảng Ninh còn sở hữu hệ thống du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và văn hóa đa dạng. Địa phương hiện có khoảng 1.500 cơ sở lưu trú từ 1-5 sao, nhiều sân golf, du thuyền đạt chuẩn quốc tế, cùng hạ tầng đồng bộ với sân bay quốc tế Vân Đồn, cảng biển nước sâu và hệ thống giao thông hiện đại.

LƯỢNG KHÁCH NGA ĐẾN VIỆT NAM VÀ TỈNH QUẢNG NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn Quảng Ninh Các địa phương khác Lượt khách Lượt khách 10 732.7

Tại chương trình xúc tiến ở Moskva, Quảng Ninh gửi tới các đối tác Nga 3 thông điệp chính.

Thứ nhất, Quảng Ninh luôn rộng mở chào đón du khách Nga và mong muốn trở thành điểm đến yêu thích trong hành trình khám phá Việt Nam.

Thứ hai, địa phương sẽ đồng hành với các hãng lữ hành, hiệp hội du lịch của Nga để tăng cường kết nối, mở rộng trao đổi khách giữa hai bên. Đặc biệt, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẵn sàng triển khai các cơ chế ưu đãi nhằm phối hợp mở các chuyến bay từ nhiều thành phố của Nga.

Thứ ba, Quảng Ninh luôn chào đón các nhà đầu tư Nga trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ và giải trí; cam kết tạo môi trường thuận lợi để hợp tác lâu dài và hiệu quả.

Tỉnh mong muốn sẽ có thêm nhiều đoàn doanh nghiệp Nga đến khảo sát cơ hội đầu tư, kỳ vọng các doanh nghiệp lữ hành Nga sẽ trở thành những "đại sứ du lịch", góp phần đưa hình ảnh Quảng Ninh và vịnh Hạ Long đến gần hơn với người dân Nga.

Du khách quốc tế khám phá vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, cuối tháng 4. Ảnh: Đinh Hà.

Thị trường phục hồi nhanh nhất

Theo Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi, hợp tác du lịch giữa hai nước đang phục hồi mạnh mẽ. Năm 2025, Việt Nam đón gần 700.000 lượt khách Nga, gần gấp đôi năm trước. Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, lượng khách đã vượt mốc 700.000 lượt.

Theo Đại sứ, việc khôi phục các đường bay thẳng và nhiều chuyến bay charter (thuê bao), cùng chính sách thị thực thuận lợi, là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng. Nga hiện cấp thị thực điện tử cho công dân Việt Nam, trong khi công dân Nga được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam trong thời gian tối đa 45 ngày.

Ông cũng đánh giá việc Quảng Ninh tổ chức xúc tiến đúng thời điểm nhu cầu du lịch của người Nga tới Việt Nam tăng mạnh, ghi nhận sự tham gia tích cực của nhiều doanh nghiệp lữ hành Nga.

Du khách Nga xem hát bội trên sông Sài Gòn. Ảnh: Phương Lâm.

Theo Travel And Tour World (TTW), Nga hiện là một trong những thị trường phục hồi nhanh nhất của du lịch Việt Nam, đặc biệt ở phân khúc nghỉ dưỡng. Du khách Nga ngày càng ưa chuộng các điểm đến biển như Nha Trang và Phú Quốc nhờ chi phí hợp lý, khí hậu ấm áp và phù hợp với xu hướng nghỉ dưỡng dài ngày.

Tạp chí này cho rằng sự tăng trưởng nhanh phản ánh sự thay đổi trong xu hướng du lịch của người Nga, khi họ ngày càng tìm kiếm những điểm đến biển mới ngoài các lựa chọn truyền thống. Sự kết hợp giữa bãi biển nhiệt đới, chi phí cạnh tranh, trải nghiệm văn hóa và kết nối hàng không ngày càng thuận tiện giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn hơn.

Dẫn số liệu của Hiệp hội các nhà điều hành tour Nga (ATOR), TTW nhận định Việt Nam là một trong những điểm đến tăng trưởng nhanh nhất trên thị trường tour trọn gói của Nga năm 2026.

Riêng trong tháng 7, Việt Nam đứng thứ 4 trong nhóm điểm đến nước ngoài được khách Nga lựa chọn theo hình thức tour trọn gói, chiếm 7,8% thị phần. Kết quả này giúp Việt Nam vượt Thái Lan (4,7%) và Trung Quốc (4,3%) trên thị trường tour trọn gói của Nga.

Du khách quốc tế nghỉ dưỡng tại Phú Quốc dịp cuối năm 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Bên cạnh sở hữu những bãi biển nhiệt đới tương tự Thái Lan, Việt Nam còn được đánh giá có chi phí hợp lý hơn, nhiều khu nghỉ dưỡng mới và mạng lưới đường bay quốc tế ngày càng mở rộng.

ATOR cũng cho rằng nhu cầu nghỉ dưỡng biển là động lực chính thúc đẩy dòng khách Nga tới Việt Nam. Trong bối cảnh nhu cầu đối với một số thị trường truyền thống như UAE giảm và du lịch nội địa Nga mất dần thị phần, ngày càng nhiều du khách Nga chuyển sang tìm kiếm các kỳ nghỉ ven biển tại châu Á.

Xu hướng này giúp các điểm đến như Đà Nẵng và Phú Quốc hưởng lợi nhờ hệ thống nghỉ dưỡng phát triển, bãi biển đẹp, trải nghiệm văn hóa đa dạng và khả năng tiếp cận thuận tiện.

Một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng là kết nối hàng không. Theo TTW, các doanh nghiệp lữ hành đã mở rộng chương trình bay mùa hè đến Đà Nẵng, trong khi các đường bay thẳng tới Phú Quốc dự kiến khai thác từ mùa thu.

Mở rộng các đường bay trực tiếp không chỉ giúp Việt Nam đón thêm khách Nga mà còn tạo điều kiện phân bổ dòng khách tới nhiều địa phương ven biển hơn, mở ra cơ hội cho các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng và doanh nghiệp du lịch.

Du khách Nga tắm nắng trên bãi biển Phú Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo dự báo được TTW dẫn lại, nếu đà tăng trưởng hiện nay được duy trì, Việt Nam có thể đón khoảng 1,5 triệu lượt khách Nga trong năm nay.

Đà tăng trưởng này phản ánh sự thay đổi trong lựa chọn điểm đến của khách quốc tế, khi ngày càng nhiều người tìm kiếm những nơi có chi phí hợp lý, trải nghiệm đa dạng và ít đông đúc hơn các điểm nghỉ dưỡng truyền thống.

Một blogger du lịch Nga từng mô tả Việt Nam "rẻ hơn Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều màu sắc hơn Thái Lan", phản ánh hình ảnh ngày càng rõ nét của Việt Nam như điểm đến kết hợp giữa nghỉ dưỡng biển, văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm thiên nhiên.