Làm rõ fanpage tung tin xấu về thời tiết, gây hoang mang dư luận

Quảng Ninh đề nghị làm rõ việc fanpage tung tin thời tiết tỉnh này diễn biến xấu vào cuối tuần, kêu gọi người dân cân nhắc việc đặt phòng du lịch.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News tối 13/7, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh phối hợp xác minh, xem xét dấu hiệu vi phạm pháp luật (nếu có), xử lý theo thẩm quyền đối với trang fanpage “Thời Tiết Hà Nội”.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng, thông tin do fanpage Thời Tiết Hà Nội chia sẻ không có nguồn chính thống từ cơ quan có thẩm quyền, gây hoang mang.

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Quảng Ninh cũng gửi văn bản cho Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm kịp thời ngăn chặn việc lan truyền thông tin có dấu hiệu vi phạm trên môi trường mạng.

Đồng thời, đề nghị Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp xác minh chủ thể quản trị tài khoản/trang Facebook nêu trên, xem xét dấu hiệu vi phạm pháp luật (nếu có), xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh phát hiện tài khoản/trang Facebook "Thời Tiết Hà Nội" đang có hơn 301.000 người theo dõi, đăng tải thông tin có dấu hiệu chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình dư luận xã hội và hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Cụ thể, 11h07 ngày 12/7/2026, tài khoản/trang Facebook này đăng tải nội dung: “CUỐI TUẦN SAU BÀ CON ĐỊNH ĐI QUẢNG NINH CẦN LƯU Ý. Hôm trước ad đã cảnh bảo rồi, hôm nay nhắc lại ko có sợ bà con quên. Nếu chưa xuống tiền book phòng, bà con hãy cân nhắc. Từ chiều tối 18/7, trời sẽ chuyển xấu. Lang thang ra đảo, lơ mơ mất cơ hội về bờ”.

Qua rà soát ban đầu, nội dung nêu trên sử dụng ngôn từ mang tính cảnh báo, suy diễn, chưa dẫn nguồn thông tin chính thức của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; có thể khiến người dân và du khách hiểu rằng tình hình thời tiết tại Quảng Ninh trong thời gian nêu trên có diễn biến đặc biệt nguy hiểm, từ đó ảnh hưởng đến tâm lý của người dân, du khách và hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh này.