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Xã hội

Người tung tin cá sấu 80 kg xuất hiện trên kênh bị phạt 7,5 triệu đồng

  • Thứ sáu, 26/6/2026 18:55 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Tin báo về cá sấu xuất hiện trên kênh Vịnh Tre khiến chính quyền xã Núi Cấm (An Giang) vào cuộc xác minh, cho kết quả hình ảnh được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngày 26/6, UBND xã Núi Cấm (tỉnh An Giang) cho biết, vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng với bà Trần Thị Thanh Nhàn (SN 1988), do cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, liên quan hình ảnh cá sấu xuất hiện trên kênh Vịnh Tre do AI tạo.

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Hình ảnh cá sấu gây xôn xao dư luận tại xã Núi Cấm thực chất do AI tạo dựng.

Theo quyết định xử phạt, bà Nhàn đã lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Trước đó, sáng 10/6, bà Nhàn đến UBND xã Núi Cấm trình báo việc phát hiện một con cá sấu lớn nổi trên kênh Vịnh Tre, đoạn qua ấp Tân Thành, gần nơi bà sinh sống. Kèm theo một bức ảnh được cho là chụp con cá sấu bằng điện thoại di động.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân sinh sống dọc tuyến kênh, chính quyền địa phương đã phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra hiện trường, phát cảnh báo đến người dân.

Qua quá trình rà soát, lực lượng rà soát không phát hiện bất kỳ dấu vết nào cho thấy có cá sấu xuất hiện tại khu vực như thông tin phản ánh. Nhiều người dân sinh sống dọc kênh Vịnh Tre cũng xác nhận không nhìn thấy cá sấu.

Làm việc với cơ quan công an ngày 11/6, em L.N.T (SN 2009) - con ruột bà Nhàn, thừa nhận không hề có cá sấu trên kênh Vịnh Tre.

Theo lời khai, em T đã sử dụng ứng dụng AI Gemini để tạo hình ảnh cá sấu rồi gửi vào nhóm Zalo của gia đình xem, dẫn đến việc mẹ em tưởng thật và đi trình báo.

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14:56 17/6/2026

Hình ảnh cá sấu 80 kg xuất hiện ở An Giang là sản phẩm của AI

Em L.N.T. (SN 2009) ngụ xã Núi Cấm, tỉnh An Giang đã tạo ra hình ảnh con cá sấu thông qua hệ thống Gemini (ứng dụng AI) và hình ảnh được phát tán từ đây.

16:42 11/6/2026

Xác minh thông tin cá sấu nặng 80 kg xuất hiện ở An Giang

Hình ảnh con cá sấu to được cho là xuất hiện trên kênh ở An Giang gây hoang mang dư luận. Chính quyền ngay lập tức cảnh báo, đề phòng rủi ro.

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https://tienphong.vn/phat-75-trieu-dong-vi-tung-tin-gia-ve-ca-sau-xuat-hien-tren-kenh-post1854702.tpo

Theo Nhật Huy/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

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  • Zalo

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