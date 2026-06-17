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Xã hội

Cá sấu dài cả mét vào nhà dân ở trung tâm thành phố

  • Thứ tư, 17/6/2026 14:56 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Một cá thể cá sấu nước ngọt bất ngờ xuất hiện trong khuôn viên nhà dân tại phường Thuận Hóa (TP Huế) được người dân chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng quản lý, cứu hộ.

Ngày 17/6, thông tin từ UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) cho biết, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường phối hợp Hạt Kiểm lâm khu vực trung tâm TP Huế vừa tiếp nhận một cá thể cá sấu nước ngọt do người dân tự nguyện giao nộp.

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Cá thể cá sấu nước ngọt do người dân ở Huế tự nguyện giao nộp. Ảnh: Tiền Phong.

Trước đó, cá thể cá sấu đi lạc vào khuôn viên nhà bà Võ Thị Thanh Sương ở phường Thuận Hóa. Phát hiện sự việc, bà Sương báo cơ quan chức năng và phối hợp bàn giao theo quy định.

Theo ghi nhận, con cá sấu dài khoảng 1 m, nặng gần 3 kg. Sau khi tiếp nhận, lực lượng kiểm lâm đã kiểm tra tình trạng sức khỏe, đồng thời hoàn thiện các thủ tục quản lý, bảo vệ động vật hoang dã theo quy định pháp luật.

Hiện cá thể cá sấu được tạm thời chăm sóc, quản lý trước khi bàn giao cho đơn vị chuyên trách cứu hộ động vật hoang dã.

Cơ quan kiểm lâm cho hay, con vật sẽ không được thả về môi trường tự nhiên nhằm bảo đảm an toàn hệ sinh thái và thực hiện đúng các quy định hiện hành.

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Theo Ngọc Văn/Tiền Phong

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