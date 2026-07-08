Quán cà phê 9 năm giữa 'đất vàng' Hà Nội của Thỏ (Da LAB)

Hoạt động gần một thập kỷ, quán cà phê của Thỏ (Da LAB) được nhiều người chú ý hơn trong thời gian gần đây. Hiệu ứng đến từ chương trình truyền hình mà nam ca sĩ tham gia.

Mặt tiền rộng giữa con phố trung tâm được xem là lợi thế của quán. Ảnh: Nhật Ánh.

Nằm trên phố Trần Hưng Đạo (phường Cửa Nam, Hà Nội), quán cà phê Tự Do của Thỏ (Da LAB) sở hữu vị trí giữa khu vực trung tâm, được xem là "đất vàng" của Thủ đô. Sau khi nam ca sĩ tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2, quán nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả.

Ghi nhận của Tri Thức - Znews sáng 7/7, không khí tại quán diễn ra khá nhẹ nhàng, không xuất hiện cảnh kín bàn hay khách xếp hàng check-in như một số hàng quán của người nổi tiếng khác. Bên trong, khách ngồi trò chuyện, làm việc, đọc sách trong tiếng nhạc vừa đủ nghe. Ngoài hiên, vài vị khách chọn những bộ bàn ghế sát vỉa hè để nhâm nhi cà phê, ngắm dòng xe qua lại trên phố Trần Hưng Đạo.

Theo chia sẻ của nhân viên, tuy chủ quán nhận được nhiều sự chú ý hơn sau chương trình nhưng lượng khách đến quán gần như không thay đổi.

"Tệp khách của quán chủ yếu vẫn là dân văn phòng và người sống quanh khu vực", người này cho biết.

Ngoài đồ uống, quán phục vụ hướng dương rang mộc, là món ăn vặt duy nhất trong thực đơn. Ảnh: Nhật Ánh.

Sau 9 năm hoạt động, nhiều chi tiết trong không gian vẫn được giữ gần như nguyên vẹn. Mặt tiền rộng với bức tường gạch sơn trắng nổi bật cùng dòng chữ "Tự Do" cỡ lớn tạo điểm nhận diện ngay từ bên ngoài.

Phần hiên được thiết kế lùi vào so với mặt đường khoảng 2 m, đủ kê một số bộ bàn ghế gỗ, mang lại cảm giác như một khoảng ngồi vỉa hè nhưng vẫn tách biệt với dòng xe cộ. Đây cũng là khu vực được nhiều khách lựa chọn nhất. Phố Trần Hưng Đạo vốn có vỉa hè rộng, nhiều cây xanh, không quá ồn ào nên ngồi ngoài trời, uống cà phê và ngắm phố trở thành trải nghiệm được nhiều người yêu thích.

Bên trong, quán không quá rộng với số lượng bàn vừa phải. Không gian mang tông trắng - đen chủ đạo, kết hợp tường gạch cũ, cửa gỗ, nền gạch hoa và những bóng đèn treo trần kiểu cổ điển. Nội thất không cầu kỳ, nhiều chi tiết đã khá cũ, tạo cảm giác mộc mạc hơn là chạy theo xu hướng thiết kế hiện đại.

Thực đơn của quán cũng khá đơn giản. Gồm các món cà phê truyền thống, trà, nước ép, đồ đá xay và sữa chua, mức giá dao động 35.000-55.000 đồng. Đồ ăn vặt chỉ có hướng dương với giá 25.000 đồng/đĩa.

Không gian không quá nhiều thay đổi so với thời điểm mở cửa. Ảnh: Nhật Ánh.

Ngọc Diệp (32 tuổi, phường Hoàng Liệt) cho biết sau khi xem chương trình có sự tham gia của Thỏ (Da LAB), cô được biết anh sở hữu một quán cà phê ở Hà Nội nên chủ động tìm đến.

"Tôi thấy không gian nhẹ nhàng, ngồi thoải mái, đồ uống cũng tạm ổn và giá hợp lý", cô nói.

Trong khi đó, Lê Quang (30 tuổi, phường Hai Bà Trưng) ấn tượng với khoảng hiên rộng phía trước quán. Theo anh, khu vực ngồi ngoài trời thoáng đãng, nhiều cây xanh và nằm ngay trên một trong những tuyến phố đẹp của Hà Nội là điểm khiến quán khác biệt so với nhiều cửa hàng cà phê trong khu vực.

Quán chỉ hoạt động ở tầng 1, tuy mặt tiền rộng nhưng diện tích bên trong không quá lớn. Ảnh: Nhật Ánh.

Quán cà phê Tự Do bắt đầu hoạt động từ năm 2017 và nhiều lần trở thành địa điểm gặp gỡ, tụ họp của các thành viên Da LAB cùng người hâm mộ. Những dịp nhóm phát hành sản phẩm mới hoặc tổ chức giao lưu, không gian này thường xuất hiện trong nhiều hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội.

Sau khi 2 thành viên Da LAB là Thỏ và Thơm tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, lượng người tìm kiếm thông tin về quán cũng tăng lên đáng kể. Nhiều bài đăng trên fanpage của quán liên tục thu hút hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ. Một số ít khán giả đến trải nghiệm vì tò mò về không gian gắn với nam nghệ sĩ, dù hoạt động kinh doanh tại đây vẫn diễn ra theo nhịp quen thuộc, không có nhiều thay đổi so với những năm trước.

Cuộc gặp mặt giữa nhóm Da LAB và các fan diễn ra tại quán cà phê của Thỏ. Ảnh: Da LAB.