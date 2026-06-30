Người châu Âu vật lộn nắng kỷ lục quê nhà, vẫn sốc vì mùa hè Việt Nam

Khi châu Âu trải qua đợt nắng nóng lịch sử với nhiệt độ trên 40 độ C, nhiều du khách từ Anh, Đức, Italy hay Na Uy vẫn "sốc" trước cái nóng ẩm của Việt Nam.

Du khách Tina và Emma, từ Na Uy, đến TP.HCM du lịch dưới cái nắng 40 độ C. Ảnh: Linh Huỳnh.

Châu Âu đang trải qua một trong những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất nhiều năm qua, làm đảo lộn cuộc sống tại nhiều quốc gia. Ngày 23/6, Pháp ghi nhận nhiệt độ trung bình toàn quốc ở mức cao kỷ lục, một số khu vực vượt 44 độ C. Cùng ngày, Cơ quan Khí tượng Tây Ban Nha (AEMET) cho biết nhiệt độ tại vùng Andujar, miền Nam nước này, vượt 45 độ C.

Tổng cộng 23 quốc gia ban hành cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe do nắng nóng, trong đó Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Luxembourg ở mức nghiêm trọng nhất. Riêng tại Pháp, ít nhất 40 người thiệt mạng do đuối nước khi xuống sông hồ giải nhiệt.

"May mắn vì điều hòa phổ biến ở Việt Nam"

Trong khi người dân châu Âu tìm mọi cách chống chọi với nắng nóng ngay trên quê hương, nhiều du khách và người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam lại có cơ hội trải nghiệm một kiểu mùa hè hoàn toàn khác, với nền nhiệt cao đi kèm độ ẩm lớn.

Hai năm gắn bó với Hà Nội vẫn chưa đủ để Jayden, 31 tuổi, quen với mùa hè của thành phố. Tháng 4 còn khá dễ chịu, nhưng chỉ sang tháng 5, Hà Nội đã bước vào những đợt nắng nóng gay gắt.

Do sự cộng hưởng của hiệu ứng đô thị, nhiệt độ tại Hà Nội dao động ở ngưỡng 37-39 độ, sáng 24/5. Ảnh: Đinh Hà.

Để thích nghi, anh phải điều chỉnh hoàn toàn nhịp sinh hoạt, chủ yếu di chuyển giữa các trung tâm thương mại, quán cà phê hoặc ở nhà bật điều hòa, thậm chí có những ngày chọn không ra đường. Jayden cho rằng mình vẫn may mắn vì điều hòa ở Việt Nam phổ biến hơn nhiều so với quê nhà.

"Tôi không thể tưởng tượng mình sẽ vượt qua mùa hè Hà Nội thế nào nếu không có điều hòa", anh nói.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), tỷ lệ hộ gia đình sở hữu điều hòa ở nhiều nước Tây Âu vẫn thấp hơn đáng kể so với các quốc gia châu Á. Tại Anh, chỉ khoảng 5% hộ gia đình có điều hòa, trong khi ở Pháp khoảng 25-30%, khiến nhiều người dân không còn lựa chọn nào khác ngoài mở cửa sổ hoặc dùng quạt trong các đợt nắng nóng.

Cũng như Jayden, du khách Italy Stefano, 32 tuổi, bất ngờ trước thời tiết mùa hè ở Hà Nội. Anh liên tục lau mồ hôi khi đi bộ dưới nắng và tò mò hỏi người dân liệu đây đã là thời điểm nóng nhất trong năm hay chưa. Sau khi nghe giải thích về mùa hè miền Bắc, Stefano bật cười và nói mình "vẫn còn phải làm quen thêm".

Stefano từng đến Hà Nội cách đây 8 năm, bất ngờ trước sự thay đổi của thành phố với nhiều tòa nhà mới, quán cà phê và các dịch vụ du lịch phát triển hơn trước.

Stefano tìm mua quần jean tại một khu chợ địa phương ở Hà Nội sáng 24/5. Ảnh: Trần Hiền.

Không xa đó, Anya, 23 tuổi, du khách người Anh, vội bước vào một cửa hàng quần áo để mua áo tank top vì "không thể chịu nổi nhiệt độ ngoài trời". "Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho thời tiết nóng ở Việt Nam nhưng vẫn bất ngờ. Chỉ đi bộ vài phút thôi cũng thấy cơ thể như cạn năng lượng", cô nói.

Nắng nóng khiến Anya phải thay đổi gần như toàn bộ lịch trình tham quan. Thay vì dạo phố cổ vào buổi trưa như dự định, cô chuyển sang ra ngoài từ sáng sớm rồi quay về khách sạn nghỉ khi nhiệt độ bắt đầu tăng cao. Trong suốt chuyến đi, chiếc quạt cầm tay, nước lạnh và những quán cà phê có điều hòa trở thành "điểm dừng chân" quen thuộc của nữ du khách.

"Mùa hè ở Hà Nội nóng theo một cách rất khác. Không khí ẩm khiến cơ thể mất sức nhanh hơn rất nhiều so với cái nóng khô mà tôi từng trải qua", Anya nói.

Anya tìm đến một cửa hàng bán quần áo có điều hòa để tìm mua một chiếc tank top. Ảnh: Trần Hiền.

"Càng ít vải càng tốt"

Tại TP.HCM, Charlotte và Luna, hai du khách Đức, cũng nhanh chóng điều chỉnh cách thích nghi với thời tiết. Dù đã bôi kem chống nắng trước khi ra đường, cả hai vẫn đều đặn thoa lại sau mỗi 2-3 giờ.

"Chúng tôi từng ở Campuchia, thời tiết cực kỳ nóng. Sang đến TP.HCM thì đỡ hơn một chút vì nơi đây có nhiều cây xanh tạo bóng mát", Charlotte.

Thời tiết nắng gắt, độ ẩm cao, ít gió kết hợp với hiệu ứng đô thị tại TP.HCM khiến cảm giác oi bức kéo dài. Nhiều du khách mang theo quạt điện cầm tay khi tham quan, mua sắm. Tại chợ Bến Thành, các quầy bán sinh tố, nước ép luôn đông khách, trong đó dừa tươi ướp lạnh, nước mía và các loại sinh tố là những thức uống được lựa chọn nhiều nhất.

Thay vì tiếp tục di chuyển dưới nắng giữa trưa, nhiều người chọn dừng chân tại các khu vực có nhiều cây xanh như Công viên 30/4, Công viên Lê Văn Tám hay Thảo Cầm Viên để nghỉ ngơi, tránh nóng trước khi tiếp tục hành trình.

Charlotte và Luna nghỉ ngơi tại một công viên ở TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tina và Emma, hai du khách Na Uy đang trong chuyến khám phá Đông Nam Á kéo dài hai tháng, cũng có chung cảm nhận. Dù đã quen với nắng nóng sau thời gian ở Thái Lan, cả hai cho biết khí hậu tại TP.HCM vẫn khiến cơ thể nhanh xuống sức.

"Càng ít vải càng tốt" là phương châm của hai cô gái khi chọn trang phục dạo phố. Họ ưu tiên mặc đồ thể thao mỏng nhẹ, thấm hút mồ hôi, đội nón và bổ sung thật nhiều nước, ngay cả khi chưa cảm thấy khát.

"Nóng thật, nhưng đó cũng là một phần trải nghiệm khi du lịch Đông Nam Á. Chỉ cần chuẩn bị kỹ hơn và biết cách tránh nắng, chúng tôi vẫn rất thích khám phá thành phố", Tina nói.

Theo các chuyên gia du lịch quốc tế từ Travel And Leisure, Việt Nam là điểm đến có thể khai thác quanh năm nếu biết lựa chọn thời điểm và khu vực phù hợp. Trong khi TP.HCM và miền Nam bước vào cao điểm nắng nóng từ tháng 4, du khách hoàn toàn có thể chuyển hướng hành trình ra các khu vực khác để tránh thời tiết khắc nghiệt. Giai đoạn cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 được xem là thời điểm lý tưởng để khám phá xuyên Việt, khi thời tiết tương đối dễ chịu trên cả nước. Tuy nhiên, nếu đi vào thời điểm nắng nóng như hiện tại ở TP.HCM, miền Bắc hoặc các điểm đến ven biển miền Trung có thể là lựa chọn thay thế phù hợp hơn. Các khu vực này vào những thời điểm nhất định trong năm có nền nhiệt dễ chịu hơn, thuận lợi cho hoạt động tham quan ngoài trời. Ngoài ra, thời gian du lịch Việt Nam cần được cân nhắc theo từng vùng. Miền Bắc phù hợp vào mùa thu hoặc đầu xuân, miền Trung đẹp nhất vào mùa khô, trong khi miền Nam thường dễ chịu hơn từ tháng 10 đến tháng 4. Việc phân bổ hành trình theo mùa giúp du khách tránh được những thời điểm thời tiết cực đoan tại từng khu vực.

Nắng nóng kỷ lục, người châu Âu chứng kiến cảnh tượng hiếm thấy Các doanh nghiệp trên khắp châu Âu đang tìm cách ứng phó với nền nhiệt cao do hiện tượng "vòm nhiệt" bao trùm lục địa trong nhiều ngày liên tiếp.