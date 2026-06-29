Loạt thác nước tự nhiên tạm dừng đón khách

Giữa cao điểm du lịch hè, loạt thác nước tự nhiên phải tạm dừng hoặc hạn chế đón khách vì nguy cơ mất an toàn.

Giữa mùa nắng nóng, suối và thác nước trở thành lựa chọn giải nhiệt của nhiều du khách, đặc biệt với những người muốn tránh cảnh đông đúc ở bãi biển.

Tuy nhiên, một số thác nước tự nhiên đang phải tạm dừng đón khách hoặc cấm hoạt động trải nghiệm. Điểm chung của các quyết định này là vấn đề an toàn, đặc biệt tại những khu vực có nước sâu, đá ngầm, dòng chảy phức tạp hoặc chưa bảo đảm điều kiện cứu hộ.

Du khách tắm, chèo bè bên trong thác Nậm Lang. Ảnh: Blog Của Rọt.

Thác Nậm Lang

Ngày 14/4, UBND xã Đường Thượng, Tuyên Quang giao Công an xã kiểm tra, xử lý tình trạng tự ý đưa khách vào tắm thác và kinh doanh dịch vụ trải nghiệm trái phép tại thác Nậm Lang, khu vực Hà Giang cũ.

Động thái này được đưa ra sau phản ánh của Nhà máy thủy điện Nậm Lang về việc người dân tự ý vào phạm vi quản lý của nhà máy để tổ chức hoạt động du lịch. Công an xã cho biết sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Thác Nậm Lang cách trung tâm Du Già khoảng 10 km, đường vào dốc, nhiều đá và khó di chuyển. Từ bên ngoài vào lòng thác, du khách phải đi bè hoặc bơi qua các đoạn nước sâu, có đá ngầm, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Thác cao khoảng 20 m, đổ xuống từ hang đá ngầm trong lòng núi, gồm nhiều tầng nước. Tầng thấp nhất có thể tiếp cận bằng bè mảng hoặc ván chèo đứng, nổi bật với làn nước xanh ngọc, hang đá và thạch nhũ tự nhiên.

Nhờ cảnh quan kết hợp giữa thác nước, hang động và dòng sông xanh, Nậm Lang từng được xem là điểm đến “bí mật” của những người mê khám phá Hà Giang. Gần đây, nơi này thu hút đông du khách hơn sau khi hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, khu vực lòng thác nằm trong phạm vi công trình thủy điện ở thượng nguồn, nơi lưu lượng nước có thể thay đổi bất thường. Đây là lý do chính quyền khuyến cáo không tự ý vào thác khi chưa có hoạt động du lịch được cấp phép và bảo đảm điều kiện an toàn.

Du khách khám phá thác Thủy Tiên dịp đầu năm 2024. Ảnh: Travelholaa.

Thác Thủy Tiên

Ngày 14/2, UBND xã Phú Xuân, Đắk Lắk thông báo tạm ngưng hoạt động tham quan tại thác Thủy Tiên để bảo đảm an toàn và thực hiện đúng quy định pháp luật. Việc tạm dừng được áp dụng trong thời gian địa phương hoàn thiện các điều kiện liên quan đến hoạt động du lịch sinh thái trong rừng phòng hộ.

Thác Thủy Tiên, còn được gọi là thác Ba Tầng, là danh thắng tự nhiên nổi tiếng của Đắk Lắk. Tuy nhiên, khu vực này chưa đủ điều kiện để tổ chức đón khách an toàn, nhất là về hạ tầng, quản lý, cứu hộ và phương án khai thác du lịch theo quy định.

Đến ngày 5/3, UBND xã Phú Xuân tiếp tục yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường quản lý, tuần tra và tuyên truyền sau khi ghi nhận tình trạng một số người dân, du khách vẫn tự ý vào khu vực thác để tham quan. Chính quyền địa phương khuyến cáo du khách không tự ý vào thác Thủy Tiên cho đến khi có thông báo mở lại chính thức.

Những tảng đá bên cạnh chân Thác Krông Kmar là điểm nghỉ chân và cắm trại lý tưởng. Ảnh: @khoi_huynh96.

Thác Krông Kmar

Thác Krông Kmar là điểm đến quen thuộc ở xã Krông Bông, Đắk Lắk. Tuy nhiên, địa phương đã khuyến cáo du khách hạn chế vào khu vực này do thác hiện chưa được đầu tư, quản lý và khai thác du lịch đầy đủ.

Theo UBND xã Krông Bông, khu vực thác còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Vì vậy, du khách không nên tự ý vào thác khi chưa có thông tin chính thức về việc mở lại hoặc tổ chức đón khách bảo đảm điều kiện an toàn.

Cùng với 2 con thác ở Đắk Lắk, thác Dray K’nao cũng tạm dừng hoạt động từ tháng 2. Ảnh: Vigotrip.

Thác Dray K’nao

Thác Dray K’nao ở xã M’Drắk cũng thuộc nhóm thác tại Đắk Lắk tạm dừng đón khách để bảo đảm an toàn. Cơ quan chức năng địa phương lưu ý không khai thác, đón khách tại các điểm thác chưa đủ điều kiện về cơ sở vật chất và cứu hộ.

Với các điểm du lịch có sông, hồ, thác nước, cơ quan chức năng yêu cầu phải có lực lượng cứu hộ đủ chuyên môn, phương án ứng cứu và phối hợp y tế khi xảy ra sự cố. Đây là điều kiện quan trọng trước khi các điểm đến tự nhiên được phép đón khách trở lại.