Những 'xác tàu' bạc tỷ mắc cạn ở Lý Sơn

Sau vài năm khai thác, nhiều tàu khách Sa Kỳ - Lý Sơn (Quảng Ngãi) nằm phơi nắng dầm mưa tại vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn, trở thành những "xác tàu" hoen gỉ.

Đó từng là những con tàu hiện đại nhất trên tuyến vận tải khách Sa Kỳ - Lý Sơn (Quảng Ngãi), được đầu tư hàng chục tỷ đồng với kỳ vọng mở ra thời kỳ mới cho giao thông biển đảo. Thế nhưng, chỉ sau vài năm khai thác, nhiều tàu khách nay nằm phơi nắng dầm mưa tại vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn, trở thành những "xác tàu" hoen gỉ.

Không chỉ khiến chủ tàu trắng tay, những khối sắt thép khổng lồ này còn gây mất mỹ quan, cản trở luồng lạch và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Từ niềm tự hào thành đống sắt vụn

Tại vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn (đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), giữa hàng trăm tàu cá tấp nập ra vào mỗi ngày, nổi bật là hình ảnh nhiều tàu khách nằm bất động, phủ đầy rong rêu. Không bán được, không khai thác được, những con tàu bạc tỉ giờ như đống sắt vụn.

Từ xa nhìn lại, ít ai nghĩ những con tàu hoen gỉ ấy từng là niềm tự hào của ngành vận tải hành khách ra đảo. Nhiều chiếc cửa kính đã vỡ nát, thân tàu bong tróc từng mảng sơn lớn. Có tàu chìm một phần dưới mặt nước, chỉ còn phần boong và cabin nhô lên như những "xác tàu" bị bỏ quên.

Những con tàu cao tốc không thể cạnh tranh lại tàu siêu tốc đành nằm bờ nhiều năm qua.

Nằm lặng lẽ ở góc vũng neo đậu là tàu khách Hoàng Sa 03. Con tàu từng được đầu tư khoảng 10 tỷ đồng , đưa vào khai thác từ năm 2014 với nhiều kỳ vọng nâng cao năng lực vận tải tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn. Thế nhưng sau khoảng ba năm hoạt động, tàu phải ngừng khai thác vì hiệu quả kinh doanh không như mong muốn.

Nhiều năm qua, chủ tàu liên tục tìm cách chuyển nhượng nhưng không có người mua. Hiện phần lớn thân tàu đã chìm dưới nước biển, chỉ còn lại khối sắt thép hoen gỉ nằm mắc cạn bên bờ.

Cách đó không xa là tàu khách An Vĩnh 03, từng được xem là một trong những phương tiện hiện đại nhất trên tuyến vận tải biển đảo này. Được đầu tư gần 20 tỷ đồng , con tàu nay cũng rơi vào cảnh "đắp chiếu", nằm bất động nhiều năm liền.

Tàu khách Biển Đông từng được một người dân đảo Lý Sơn mạnh dạn đầu tư khoảng 15 tỷ đồng vào năm 2016.

Tương tự, tàu khách Biển Đông từng được một người dân đảo Lý Sơn mạnh dạn đầu tư khoảng 15 tỷ đồng vào năm 2016 với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng vận tải hành khách. Nhưng giấc mơ kinh doanh nhanh chóng tan vỡ khi chỉ sau khoảng hai năm hoạt động, con tàu phải dừng khai thác.

Những con tàu từng là tài sản giá trị hàng chục tỷ đồng giờ gần như không còn khả năng sử dụng. Theo thời gian, nước biển và khí hậu khắc nghiệt vùng biển đảo đã khiến chúng xuống cấp nghiêm trọng, giá trị còn lại không đáng kể.

Bài toán khó từ những con tàu bị bỏ quên

Theo nhiều chủ tàu, nguyên nhân khiến hàng loạt phương tiện phải nằm bờ xuất phát từ sự thay đổi nhanh chóng của thị trường vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn. Trước đây, các tàu cao tốc đời đầu từng là lựa chọn chủ lực của hành khách ra đảo. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các tàu siêu tốc thế hệ mới với thời gian hành trình chỉ từ 30-45 phút đã tạo ra cuộc cạnh tranh khốc liệt.

Tàu khách Hoàng Sa 03 từng được đầu tư khoảng 10 tỷ đồng , đưa vào khai thác từ năm 2014.

So với những phương tiện hiện đại hơn, các tàu khách đời cũ dần mất lợi thế về tốc độ, tiện nghi và khả năng phục vụ. Hành khách chuyển sang sử dụng các tàu mới, khiến lượng khách trên các tàu cũ sụt giảm mạnh. Doanh thu không đủ bù đắp chi phí vận hành, bảo dưỡng và trả nợ ngân hàng, nhiều chủ tàu buộc phải dừng hoạt động. Không ít người rơi vào cảnh nợ nần khi tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng từng ngày xuống cấp.

Tuy nhiên, hệ lụy không chỉ dừng lại ở thiệt hại kinh tế của các chủ tàu. Nhiều tàu khách bỏ hoang đã chiếm dụng diện tích mặt nước đáng kể trong khu vực vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn. Một số phương tiện xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ đứt neo, trôi dạt trong mùa mưa bão. Nếu xảy ra sự cố, các "xác tàu" này có thể va đập vào tàu cá đang hoạt động hoặc các công trình hạ tầng ven bờ, gây thiệt hại lớn.

Hiện phần lớn thân tàu Hoàng Sa 03 đã chìm dưới nước biển, chỉ còn lại khối sắt thép hoen gỉ nằm mắc cạn bên bờ.

Bên cạnh đó, việc để các phương tiện hư hỏng nằm lâu năm dưới nước cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường biển. Dầu mỡ, vật liệu và các chất tồn lưu trên tàu có thể phát tán ra môi trường nếu không được xử lý kịp thời.

Ông Nguyễn Đình Trung - Giám đốc Ban Quản lý cảng cá tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị đã nhiều lần phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát thực trạng các tàu khách neo đậu lâu năm tại vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn.

Tuy nhiên, việc xử lý gặp không ít khó khăn. Một số chủ tàu đã chuyển nơi cư trú hoặc không còn liên lạc được. Với những chủ tàu còn liên hệ được, phần lớn cũng lúng túng vì không biết đưa tàu đi đâu hoặc xử lý thế nào đối với các phương tiện đã hết khả năng khai thác.

Các tàu siêu tốc đã rút ngắn hành trình xuống còn 45 phút/chuyến.

Theo ông Trung, thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp UBND đặc khu Lý Sơn tiếp tục rà soát và xử lý dứt điểm tình trạng tàu khách bỏ hoang tại khu vực vũng neo đậu. Những tàu còn neo đậu sẽ phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và được bố trí tập trung tại khu vực riêng nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động của tàu cá.

"Đối với các trường hợp không xác định được chủ sở hữu hoặc tàu đã hư hỏng nghiêm trọng, cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu phương án trục vớt, giải phóng mặt nước", ông Trung nói thêm.