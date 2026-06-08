Thực hư voi, hươu cao cổ ở Thảo Cầm Viên 'mặc quần vịt vàng'?

Hình ảnh voi và hươu cao cổ tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn được cho là "mặc quần vịt vàng" lan truyền trên mạng xã hội ngày 8/6, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Ngày 8/6, mạng xã hội lan truyền hình ảnh voi và hươu cao cổ ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn được cho là đang "mặc quần vịt vàng", thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong một bức ảnh khác, nhóm người này còn ghép hình tượng gấu "mặc quần báo hồng". Một đoạn video đăng tải trên TikTok đã thu hút gần 600.000 lượt xem.

Theo tìm hiểu, đây là những hình ảnh được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Nội dung do một kênh bán quần áo tự thực hiện và đăng tải lên mạng xã hội nhằm mục đích kinh doanh.

Dưới bài đăng, Fanpage Thảo Cầm Viên Sài Gòn lên tiếng phản hồi, khẳng định việc sử dụng các hình ảnh AI như trên phản ánh sai sự thật, xuyên tạc thực tế, dễ gây hiểu lầm rằng đơn vị không đảm bảo phúc trạng động vật, cũng như ảnh hưởng đến hình ảnh cảnh quan của sở thú.

"Đề nghị bạn không sử dụng, phát tán các hình ảnh trong bài viết nói trên và những hình ảnh tương tự nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành", đại diện đơn vị nhấn mạnh.

Hình ảnh voi và hươu cao cổ ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn "mặc quần vịt vàng" là sản phẩm của AI. Ảnh: H.T.M.L.

Đây không phải lần đầu Thảo Cầm Viên Sài Gòn lên tiếng về những hành vi gây ảnh hưởng đến hình ảnh của sở thú.

Hồi tháng 4, đơn vị này cũng nhiều lần phản ánh tình trạng khách tham quan leo trèo, tạo dáng chụp ảnh trên các bức tượng trang trí trong khuôn viên. Một số hình ảnh do du khách gửi về cho thấy tình trạng này vẫn tiếp diễn dù đã nhiều lần được nhắc nhở.

Đại diện Thảo Cầm Viên cho biết khuôn viên hiện có khoảng 50 bức tượng phục vụ nhu cầu tham quan và chụp ảnh của du khách. Tuy nhiên, việc bố trí nhân sự túc trực tại từng vị trí là không khả thi do đội ngũ còn phải đảm nhiệm nhiều công việc khác như chăm sóc động vật, vận hành, vệ sinh và đảm bảo an toàn trong toàn khu.

Du khách leo trèo lên tượng hươu cao cổ trong khuôn viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn hồi tháng 4 gây bức xúc. Ảnh: Thảo Cầm Viên.

Phía sở thú cũng xác nhận đã ghi nhận tình trạng một số bức tượng xuất hiện vết nứt, hư hại do tác động vật lý từ du khách. Để hạn chế tình trạng trên, đơn vị tiếp tục đăng tải các video trên TikTok nhằm nhắc nhở, khuyến khích khách tham quan chụp ảnh văn minh, không leo trèo hoặc tiếp xúc trực tiếp với các công trình trang trí.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn được thành lập năm 1864, là một trong những vườn thú lâu đời trên thế giới và thuộc nhóm công trình văn hóa - lịch sử lâu đời tại TP.HCM. Khuôn viên rộng khoảng 20 ha, hiện nuôi dưỡng 138 loài động vật cùng hàng trăm loài thực vật. Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, năm 2025, đơn vị đạt doanh thu gần 148,6 tỷ đồng , tăng so với mức khoảng 128 tỷ đồng của năm trước.