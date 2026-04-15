Cấm đưa khách vào thác nước 'bí mật' mới nổi gần đây ở Hà Giang

Chính quyền xã Đường Thượng yêu cầu xử lý các trường hợp tự ý đưa du khách vào tắm và trải nghiệm trái phép tại thác Nậm Lang (Hà Giang cũ).

Ngày 14/4, UBND xã Đường Thượng (tỉnh Tuyên Quang) giao Công an xã chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý các cá nhân, tổ chức tự ý đưa khách vào tắm và kinh doanh dịch vụ trải nghiệm tại thác Nậm Lang (Hà Giang cũ).

Trước đó, Nhà máy thủy điện Nậm Lang phản ánh tình trạng người dân tự ý vào khu vực quản lý của nhà máy để tổ chức hoạt động du lịch trái phép. Công an xã Đường Thượng cho biết sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có), đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Thác Nậm Lang cách trung tâm Du Già khoảng 10 km, đường đi dốc, nhiều đá và tương đối khó di chuyển. Những người tay lái yếu được khuyến cáo nên cân nhắc, hoặc đi cùng người địa phương hay thuê dẫn đường để đảm bảo an toàn và thuận tiện. Từ khu vực ngoài vào lòng thác, du khách phải đi bè hoặc bơi qua những đoạn nước sâu, có đá ngầm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Thác cao khoảng 20 m, đổ xuống từ hang đá ngầm trong lòng núi, gồm nhiều tầng. Tầng thấp nhất có thể tiếp cận bằng bè mảng hoặc ván chèo đứng (SUP), nổi bật với làn nước xanh ngọc cùng hệ thống hang đá, thạch nhũ tự nhiên.

Không gian nơi đây được đánh giá ấn tượng nhờ sự kết hợp giữa thác nước, hang động và dòng sông xanh, tạo nên cảnh quan hiếm gặp. Tuy nhiên, khu vực lòng thác nằm trong phạm vi công trình thủy điện ở thượng nguồn, nơi lưu lượng nước có thể thay đổi bất thường, làm gia tăng nguy cơ tai nạn.

Nậm Lang là dòng suối có đoạn chảy ngầm dài gần 2 km. Phần đầu còn gọi là suối Du Già, đoạn cuối là suối Bản An, đổ ra sông Nhiệm. Tổng chiều dài toàn tuyến, bao gồm cả đoạn ngầm, khoảng 33 km, với lưu vực rộng 236 km2. Dòng suối chảy qua khu vực địa hình xen kẽ núi đất và đá vôi karst, tạo nên cấu trúc phức tạp, trong đó một phần dòng chảy nằm dưới lòng núi.

Công trình thủy điện Nậm Lang được xây dựng trên dòng suối này, thuộc địa bàn xã Ngọc Long và Đường Thượng, có công suất 12 MW, sản lượng điện hàng năm khoảng 42 triệu kWh. Dự án khởi công năm 2017 và hoàn thành vào năm 2020.

Thác Nậm Lang từng là điểm đến "bí mật" của những người mê khám phá Hà Giang, gần đây thu hút đông du khách nhờ các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

Du khách tắm, chèo bè bên trong thác Nậm Lang.

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cũng ban hành văn bản siết chặt quản lý hoạt động tổ chức tour trải nghiệm bằng xe môtô, xe máy tại khu vực "Hà Giang Loop" (vòng lặp Hà Giang).

Theo quy định, doanh nghiệp lữ hành phải tổ chức tour đúng hợp đồng, xây dựng phương án an toàn phù hợp từng cung đường, bố trí hướng dẫn viên có thẻ hợp lệ đi cùng đoàn trong suốt hành trình. Các đơn vị vận chuyển và cơ sở cho thuê xe chỉ được sử dụng phương tiện và người điều khiển đủ điều kiện, không được tự ý bán tour hoặc xây dựng chương trình trái phép.