Buộc dừng hoạt động dù lượn gắn động cơ ở Tả Van

  • Thứ bảy, 28/3/2026 21:58 (GMT+7)
Tiếng ồn khi cất, hạ cánh ở tầm thấp khiến người dân và trường học ở xã Tả Van lo ngại, buộc cơ quan chức năng Lào Cai yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng hoạt động để đánh giá tác động thực tế.

Chiều ngày 27/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, xử lý phản ánh của cử tri về tiếng ồn từ hoạt động dù lượn gắn động cơ do Công ty TNHH Du lịch Thể thao Mây khai thác tại xã Tả Van.

Tại buổi làm việc, đại diện UBND cho biết đã tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân về tiếng ồn động cơ ảnh hưởng đến sinh hoạt và môi trường học tập tại các điểm trường. Đại diện các trường học cũng bày tỏ lo ngại tiếng ồn khi dù lượn cất, hạ cánh ở tầm thấp.

Đoàn công tác kiểm tra hoạt động dù lượn của Công ty TNHH Du lịch Thể thao Mây tại xã Tả Van.

Đại diện các cơ quan chuyên môn đề nghị cần có thiết bị đo đạc cụ thể để xác định ngưỡng tiếng ồn, làm cơ sở đánh giá khách quan. Đồng thời, doanh nghiệp phải chấp hành các quy định theo cam kết, phối hợp đo đạc thực tế để có số liệu chính xác.

Về phía đơn vị kinh doanh, ông Hoàng Đức Vinh, Quản lý hoạt động bay của Công ty TNHH Du lịch Thể thao Mây, đã xuất trình đầy đủ hồ sơ pháp lý, gồm giấy phép bay do Cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu) cấp và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai cấp.

Hoạt động bay dù lượn gắn động cơ tại xã Tả Van.

Doanh nghiệp hiện vận hành 4 dù lượn không động cơ và một có động cơ. Đại diện công ty thừa nhận tiếng ồn phát sinh và cam kết trong tháng 4/2026 sẽ phối hợp với chuyên gia nước ngoài triển khai giải pháp kỹ thuật nhằm giảm khoảng 30% âm lượng, đồng thời điều chỉnh tần suất bay phù hợp.

Trên cơ sở khảo sát thực tế và ý kiến các bên, đoàn liên ngành nhận định dù lượn là loại hình thể thao mạo hiểm cần được khuyến khích để đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nhưng phải bảo đảm tính bền vững và sự đồng thuận của người dân địa phương.

Để giải quyết các vướng mắc, đoàn liên ngành yêu cầu Công ty TNHH Du lịch Thể thao Mây tạm dừng toàn bộ hoạt động dù lượn gắn động cơ tại xã Tả Van kể từ ngày 27/3.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình

Mùa bướm đến sớm tại Vườn quốc gia Cúc Phương

Không đợi đến giữa tháng 4 như thường lệ, những đàn bướm tại Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) đã xuất hiện, báo hiệu một mùa “săn bướm” đến sớm hơn mọi năm.

15 giờ trước

Một nhóm khách Đông Nam Á đang âm thầm tăng hiện diện tại Việt Nam

Không ồn ào nhưng bền bỉ, khách Philippines đang âm thầm gia tăng hiện diện tại Việt Nam. Thực tế sau đại dịch Covid-19, thị trường này phục hồi và tăng trưởng ấn tượng.

31:1851 hôm qua

Thành Đạt - Văn Đức/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Đọc tiếp

    Khach Tay review 'tat tan tat' Sa Pa hinh anh

    Khách Tây review 'tất tần tật' Sa Pa

    06:31 4/1/2026 06:31 4/1/2026

    0

    Sống tại Hà Nội và từng có không ít bài viết về du lịch Việt Nam, Benjamin Engelbach, cây bút của Lonely Planet, dành nhiều tình cảm đặc biệt cho Sa Pa (Lào Cai).

