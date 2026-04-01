Ai 'đặt cược' 50 triệu lượt khách ngoại đến Việt Nam?

Ngành du lịch đặt mục tiêu đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, đạt tổng thu hơn 3.100 nghìn tỷ đồng vào năm 2030.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và các nghị quyết của Chính phủ liên quan.

Trong đó, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế và 160 triệu lượt khách nội địa vào năm 2030. Ngành duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân khách quốc tế 8-10%/năm và khách nội địa 5-6%/năm.

Tổng thu từ khách du lịch được kỳ vọng đạt 3.100- 3.200 nghìn tỷ đồng (tương đương 130- 135 tỷ USD ), tăng trưởng bình quân 11-12%/năm; đóng góp trực tiếp vào GDP đạt 15-17%.

LƯỢNG KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2015-2025 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (Covid-19) 2021 (Covid-19) 2022 2023 2024 2025 Lượt khách Triệu lượt 7.9 10 12.92 15.49 18 0 0 3.66 12.6 17.58 21.17

Tham vọng

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết ngành đạt nhiều kết quả ấn tượng với 21,2 triệu lượt khách quốc tế, hơn 135 triệu lượt khách nội địa và tổng thu vượt mốc 1 triệu tỷ đồng trong năm 2025.

Trên nền tảng đó, năm 2026, ngành du lịch đặt mục tiêu đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa, hướng tới phát triển theo định hướng "sản phẩm đặc sắc - dịch vụ chuyên nghiệp - thủ tục thuận tiện - điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện".

Riêng hai tháng đầu năm, Việt Nam đón gần 4,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu thị trường tiếp tục cho thấy vai trò trụ cột của khu vực châu Á, với khoảng 3,4 triệu lượt khách, chiếm 73% tổng lượng khách quốc tế.

TOP 10 THỊ TRƯỜNG GỬI KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM ĐÔNG NHẤT TRONG THÁNG 2 Nguồn: Cục Thống kê Quốc gia Nhãn Hàn Quốc Trung Quốc Nga Đài Loan (Trung Quốc) Mỹ Ấn Độ Nhật Bản Malaysia Campuchia Philippines Lượt khách Lượt khách 481.589 463.147 121.493 119.112 105.981 70.856 67.047 57.578 54.205 50.532

Trong đó, Hàn Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất nhờ sức hút của các sản phẩm nghỉ dưỡng biển, du lịch golf, du lịch gia đình và lợi thế kết nối hàng không. Trung Quốc đại lục đứng thứ 2, tiếp tục là một trong những nguồn khách quan trọng nhất. Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) duy trì tăng trưởng ổn định, củng cố vai trò của khu vực Đông Bắc Á.

Tại Đông Nam Á, nhiều thị trường ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số như Philippines (+72%), Singapore (+35%), Indonesia (+27%) và Malaysia (+16,5%). Campuchia tăng mạnh 95,1% so với cùng kỳ. Kết quả này phản ánh hiệu quả hợp tác du lịch nội khối ASEAN, cùng lợi thế về khoảng cách địa lý, chi phí hợp lý và kết nối thuận tiện.

Bên cạnh các thị trường truyền thống, Ấn Độ nổi lên là thị trường giàu tiềm năng với tốc độ tăng trưởng cao. Đà tăng đến từ việc mở rộng các đường bay thẳng, đẩy mạnh xúc tiến du lịch và nhu cầu du lịch nước ngoài ngày càng lớn của tầng lớp trung lưu Ấn Độ.

Cục Du lịch Quốc gia đánh giá sự tăng trưởng đồng đều từ Đông Bắc Á, ASEAN, châu Âu và các thị trường xa cho thấy cơ cấu nguồn khách quốc tế của Việt Nam ngày càng đa dạng và cân bằng. Đây là nền tảng quan trọng giúp ngành duy trì đà tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh du lịch toàn cầu ngày càng khốc liệt.

Lực đẩy

Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt, du lịch Việt Nam đang được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố thuận lợi, góp phần nâng cao khả năng thu hút khách quốc tế.

Trước hết, môi trường chính trị - xã hội ổn định tiếp tục là lợi thế nền tảng. Khi du khách ưu tiên các điểm đến an toàn, hình ảnh Việt Nam thân thiện, ổn định góp phần củng cố niềm tin và thúc đẩy lựa chọn điểm đến.

Tại các thị trường gần như Đông Bắc Á và Đông Nam Á, quyết định du lịch chịu ảnh hưởng lớn từ sự thuận tiện di chuyển, chi phí hợp lý và mức độ an toàn. Việt Nam duy trì tốt các yếu tố này, qua đó giữ vững đà tăng trưởng và quy mô khách lớn.

Với các thị trường xa như châu Âu, Úc và Bắc Mỹ, nhu cầu tìm kiếm điểm đến an toàn càng rõ nét trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất định. Trong khi một số khu vực gặp gián đoạn hàng không hoặc cảnh báo an ninh, Việt Nam nổi lên như lựa chọn an toàn, chi phí hợp lý và trải nghiệm đa dạng.

Chính sách thị thực ngày càng thông thoáng với việc mở rộng diện miễn visa, kéo dài thời gian lưu trú, đơn giản hóa thủ tục e-visa và tăng số lượng cửa khẩu áp dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách quốc tế, đặc biệt từ các thị trường xa có mức chi tiêu cao.

Công tác xúc tiến, quảng bá cũng chuyển hướng chuyên nghiệp hơn, đẩy mạnh phối hợp công - tư và ứng dụng công nghệ số. Việc hợp tác với hãng hàng không, tập đoàn công nghệ và đối tác quốc tế giúp mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả truyền thông.

Về sản phẩm, du lịch Việt Nam tiếp tục phát huy lợi thế tài nguyên phong phú, làm mới trải nghiệm với các dòng sản phẩm như du lịch biển đảo, thiên nhiên, văn hóa - di sản, nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch xanh và trải nghiệm cộng đồng, phù hợp xu hướng hậu đại dịch.

Chất lượng dịch vụ cũng được cải thiện khi doanh nghiệp đẩy mạnh tái cấu trúc, ứng dụng công nghệ và nâng chuẩn phục vụ, phát triển sản phẩm theo từng phân khúc khách.

Chuyến bay của Vietnam Airlines khởi hành từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) hạ cánh xuống sân bay Long Thành (Đồng Nai) lúc 8h10 sáng 19/12/2025. Đây là chuyến bay chở khách đầu tiên hạ cánh ở "siêu" cảng hàng không này.

Ở góc độ hạ tầng, việc mở rộng mạng lưới giao thông, đặc biệt là hàng không quốc tế, cùng với đầu tư nâng cấp sân bay, cao tốc và hạ tầng du lịch tại các địa phương trọng điểm, cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận của du khách quốc tế.

"Tổng hòa các yếu tố này tạo nền tảng để du lịch Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng chất lượng, nâng cao vị thế trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới", đơn vị đánh giá.