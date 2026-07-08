Màn drone 'tri ân Ronaldo' đánh lừa cả thế giới

Màn trình diễn drone tri ân Ronaldo sau kỳ World Cup cuối cùng thực chất là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo. Một số trang tin quốc tế đăng tải video mà không kiểm chứng thông tin.

Đằng sau 'màn trình diễn drone' tri ân Ronaldo sau World Cup 2026 Đoạn video được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, được cho là ghi lại màn trình diễn drone tại quê nhà Madeira để tri ân Cristiano Ronaldo sau kỳ World Cup cuối cùng.

Ngày 8/7, cơ quan kiểm chứng thông tin của hãng thông tấn Bồ Đào Nha Lusa (Lusa Verifica) xác nhận thông tin "đảo Madeira tổ chức màn trình diễn drone để chia tay Cristiano Ronaldo sau kỳ World Cup cuối cùng" là sai sự thật.

Từ tối 7/7, mạng xã hội lan truyền đoạn video được giới thiệu là cảnh bầu trời thành phố Funchal, thủ phủ đảo Madeira - quê hương của Cristiano Ronaldo - rực sáng với hàng trăm drone xếp thành hình ảnh siêu sao người Bồ Đào Nha thực hiện màn ăn mừng "Siuuu". Phía dưới là quốc kỳ Bồ Đào Nha cùng dòng chữ "Thank you 7". Bài đăng gốc nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ.

Tuy nhiên, theo Lusa Verifica, toàn bộ video được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Qua phân tích hình ảnh, cơ quan kiểm chứng phát hiện nhiều dấu hiệu cho thấy đây không phải cảnh quay thật.

Đáng chú ý, màn hình điện thoại của hai người được cho là đang ghi lại sự kiện lại hiển thị các chi tiết khác nhau và không đồng bộ với màn trình diễn trên bầu trời. Đây là lỗi thường gặp ở các video do AI tạo ra.

Ngoài ra, không có bất kỳ thông tin nào về sự kiện xuất hiện trên các phương tiện truyền thông địa phương hoặc kênh chính thức của chính quyền vùng Madeira.

Màn trình diễn drone tri ân Ronaldo thực chất là sản phẩm của AI. Ảnh: Cắt từ video.

Thông qua công cụ tìm kiếm hình ảnh ngược, Lusa xác định video bắt nguồn từ tài khoản Seihan AIfilms trên Instagram và TikTok. Trên cả hai nền tảng, tác giả đều ghi rõ đây là nội dung được tạo bằng ứng dụng PixVerse, hướng dẫn người xem nhận "prompt" (câu lệnh tạo video) nếu để lại bình luận "CR7".

Trả lời Lusa, người tạo video - một thanh niên Peru - cho biết anh là nhà sáng tạo nội dung AI và đã gắn nhãn video là sản phẩm do AI tạo ra. Theo anh, việc nhiều người chia sẻ video như một sự kiện có thật là do những người phát tán nội dung, không phải do tác giả.

Lusa cũng liên hệ chính quyền thành phố Funchal để xác minh liệu có màn trình diễn drone tương tự diễn ra gần đây hay không nhưng không nhận được phản hồi. Trong khi đó, nguồn tin từ Chính quyền vùng Madeira xác nhận với truyền thông địa phương rằng đây là nội dung do AI tạo ra và sự kiện chưa từng diễn ra.

Theo hãng thông tấn Bồ Đào Nha, dù là video giả, nội dung này vẫn được một số cơ quan truyền thông quốc tế đăng tải như một sự kiện có thật mà không thực hiện kiểm chứng.

Ronaldo bật khóc sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha rạng sáng 7/7. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 7/7 (giờ Hà Nội), hành trình của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 khép lại sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha. Trong ngày đội bóng của HLV Roberto Martinez bất lực trước hàng thủ đối phương, Cristiano Ronaldo cũng không thể tạo nên khác biệt.

Sau trận đấu, Ronaldo cho biết đây là lần cuối anh góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh, đồng thời sẽ dành thời gian để cân nhắc về tương lai trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Khoảnh khắc cuối cùng của Ronaldo tại World Cup Cristiano Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha chính thức dừng chân tại World Cup 2026 sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở vòng 16 đội sáng 7/7.