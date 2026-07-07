Loạt thống kê buồn của Ronaldo ngày chia tay World Cup

Rạng sáng 7/7, hành trình của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 chính thức khép lại sau thất bại tối thiểu trước Tây Ban Nha. Trong ngày đội bóng của HLV Roberto Martinez bất lực trước hàng thủ đối phương, Cristiano Ronaldo cũng không thể tạo nên khác biệt. Ảnh: Reuters.

Đá trọn vẹn 90 phút, thủ quân Bồ Đào Nha chỉ tung ra 3 cú dứt điểm, đạt tổng chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 0,28. Hai trong ba cú sút của anh đi trúng đích, nhưng đều xuất hiện trong hiệp một và không đủ độ khó để đánh bại thủ môn Tây Ban Nha. Theo thống kê, Ronaldo đã thực hiện tới 17 cú dứt điểm tại World Cup 2026, nhưng không tạo ra bất kì cơ hội ghi bàn nào cho đồng đội. Đây cũng là kỷ lục mới của World Cup về số cú sút nhiều nhất của một cầu thủ mà không có đường chuyền quyết định nào được ghi nhận. Ảnh: Goal.

Ronaldo gần như mất hút trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của đối thủ. Tiền đạo 41 tuổi không tạo ra thêm cơ hội đáng kể nào, trong khi Bồ Đào Nha cũng thiếu ý tưởng để xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ. Với thành tích này, CR7 chính thức trở thành cầu thủ có số trận "tịt ngòi" nhiều nhất lịch sử giải đấu với 19 trận không ghi bàn trong tổng số 27 lần ra sân. Ảnh: Opta.

Thất bại này đưa siêu sao 41 tuổi chạm đến một cột mốc không ai mong muốn. Theo thống kê từ OptaJean, Ronaldo đã có trận thua thứ 8 tại các kỳ World Cup, qua đó cân bằng kỷ lục cầu thủ nhận nhiều thất bại nhất lịch sử giải đấu. Trước Ronaldo, chỉ Mathew Leckie (Australia), Son Heung-min (Hàn Quốc), Antonio Carbajal (Mexico) và HLV Hong Myung-bo (thời còn thi đấu cho tuyển Hàn Quốc) từng trải qua 8 thất bại ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Ảnh: Kalshi.

Đây cũng có thể là lần cuối người hâm mộ chứng kiến Ronaldo góp mặt tại World Cup. Theo thống kê, Ronaldo hiện có số trận ra sân nhiều thứ hai (27 trận), số phút thi đấu nhiều thứ ba (2.206 phút) và đứng thứ 9 trong danh sách ghi bàn của World Cup (11 bàn thắng). Ảnh: SofaScore.

Bên cạnh những thành tích buồn, Ronaldo vẫn có một kì World Cup đáng nhớ về mặt thành tích cá nhân khi ghi được 3 bàn thắng và trở thành cầu thủ đầu tiên lập công ở 6 kì World Cup khác nhau. Ảnh: Kalshi.

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