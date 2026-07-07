Con số khiến Ronaldo bẽ mặt ở World Cup 2026

Siêu sao Cristiano Ronaldo khép lại World Cup 2026 với nhiều thống kê không như kỳ vọng.

Ronaldo trải qua kỳ World Cup thất vọng. Ảnh: Reuters.

Sau khi Bồ Đào Nha dừng bước ở vòng 16 đội trước Tây Ban Nha, màn trình diễn của Ronaldo trở thành chủ đề gây nhiều tranh luận. Dù vẫn được HLV Roberto Martinez trao suất đá chính và đóng vai trò thủ lĩnh trên hàng công, chân sút 41 tuổi không để lại nhiều dấu ấn về mặt chuyên môn trong suốt giải đấu.

Theo thống kê, Ronaldo không thực hiện bất kỳ pha rê bóng nào trong 9 trận gần nhất. Đáng chú ý hơn, anh cũng không có một lần rê bóng thành công nào trong 15 lần ra sân liên tiếp, cho thấy khả năng đột phá từng làm nên thương hiệu của CR7 không còn như trước.

Bên cạnh đó, Ronaldo còn lập một thống kê kém vui tại World Cup 2026. Anh tung ra tổng cộng 17 cú dứt điểm trong giải đấu nhưng không tạo ra bất kỳ cơ hội ghi bàn nào cho đồng đội. Đây là số cú sút nhiều nhất của một cầu thủ ở một kỳ World Cup mà không có nổi một đường chuyền quyết định dẫn đến cơ hội dứt điểm.

Qua 6 lần góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Ronaldo đạt hiệu suất trung bình một pha lập công sau mỗi 201 phút thi đấu. Nếu tính ở các giải đấu lớn cùng tuyển Bồ Đào Nha như World Cup và EURO, CR7 có 25 bàn thắng sau 57 lần ra sân.

Việc Bồ Đào Nha bị loại sớm cùng những thống kê không mấy tích cực khiến nhiều người đặt dấu hỏi về vai trò của Ronaldo ở giai đoạn cuối sự nghiệp. Tuy nhiên, siêu sao người Bồ Đào Nha cho biết anh vẫn đang cân nhắc tương lai và chưa vội chia tay đội tuyển quốc gia.

Highlights Bồ Đào Nha 0-1 Tây Ban Nha Rạng sáng 7/7, Tây Ban Nha vượt qua Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 ở vòng 16 đội, qua đó ghi tên mình vào tứ kết World Cup 2026.