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Thể thao World Cup 2026

Sao Arsenal sở hữu thống kê khủng tại World Cup

  • Thứ ba, 7/7/2026 17:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Với 17 lần tạo cơ hội ghi bàn kể từ đầu giải, Leandro Trossard chính thức trở thành chân chuyền số một World Cup 2026 tính đến hiện tại.

Leandro Trossard gây ấn tượng tại World Cup 2026.

Tiền vệ thuộc biên chế Arsenal đạt mốc 17 lần mở ra cơ hội dứt điểm cho đồng đội, dẫn đầu toàn giải đấu sau khi tuyển Bỉ đánh bại Mỹ với tỷ số 4-1 tại vòng 16 đội World Cup 2026.

Dấu ấn đậm nét nhất của Trossard trong trận đấu này là đường tạt bóng chính xác cho Charles De Ketelaere đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 2-1 cho đại diện châu Âu. Pha tạt bóng kỹ thuật của anh ngoài việc giúp người đồng đội hoàn tất cú đúp cá nhân, còn trực tiếp khôi phục thế dẫn trước cho "Quỷ đỏ" trong bối cảnh trận đấu đang diễn ra vô cùng căng thẳng.

Xuyên suốt chiến dịch World Cup năm nay, cầu thủ thuộc biên chế Arsenal thể hiện nhãn quan chiến thuật sắc bén cùng sự ổn định đáng kinh ngạc. Thống kê 17 lần tạo cơ hội ghi bàn minh chứng cho tầm ảnh hưởng của Trossard lên lối chơi chung của toàn đội.

Đối thủ của tuyển Bỉ ở trận tứ kết diễn ra vào ngày 11/7 là Tây Ban Nha. "La Roja" vừa đánh bại Bồ Đào Nha với tỷ số tối thiểu 1-0 nhờ bàn thắng của Mikel Merino ở phút 90+1 để giành quyền đi tiếp.

Ở một diễn biến khác, nhiều khả năng Trossard sẽ chia tay Arsenal sau khi giải đấu trên đất Bắc Mỹ khép lại. Cầu thủ sinh năm 1994 được cho là sẽ chuyển sang khoác áo Besiktas với mức phí chuyển nhượng rơi vào khoảng 20 triệu euro.

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Huy Trưởng

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