Sai lầm khiến thủ môn tuyển Mỹ thành trò cười

Sai lầm khó tin của thủ môn Matt Freese góp phần khiến tuyển Mỹ thảm bại trước Bỉ, đồng thời trở thành chủ đề chế giễu sôi nổi trên mạng xã hội.

Matt Freese mắc sai lầm khó tin ở trận đấu quan trọng của tuyển Mỹ. Ảnh: Reuters.

Sáng 7/7, tuyển Mỹ nhận thất bại 1-4 trước Bỉ ở vòng 1/8 World Cup 2026, trong đó khoảnh khắc đáng quên nhất thuộc về thủ môn Freese với một pha xử lý khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng.

Phút 57, Freese băng ra ngoài vùng cấm để cắt một đường chuyền dài. Ban đầu, thủ thành của tuyển Mỹ xử lý hợp lý khi ngăn được Charles De Ketelaere tiếp cận bóng. Tuy nhiên ngay sau đó, anh lại lóng ngóng, mất kiểm soát và để bóng đến đúng vào vị trí của Hans Vanaken. Tiền vệ tuyển Bỉ chỉ việc dứt điểm vào khung thành bỏ trống, nâng tỷ số lên 3-1.

Sai lầm này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội X, thu hút hàng loạt bình luận hài hước từ người hâm mộ. "Nào thủ môn tuyển Mỹ, cố lên!", một tài khoản mỉa mai kèm chuỗi tiếng cười kéo dài.

Một CĐV khác ví von: "Thủ môn tuyển Mỹ bắt tay với thủ môn Hàn Quốc", ám chỉ những sai lầm ngớ ngẩn từng xuất hiện tại giải đấu.

Không ít CĐV cũng chế giễu màn xử lý của Freese bằng những câu như: "Đó là hậu quả của việc chơi soccer chứ không phải football" hay "Cái quái gì vậy? Thủ môn tuyển Mỹ vừa làm gì thế?".

Pha bóng của Freese được xem là bước ngoặt khiến tuyển Mỹ hoàn toàn sụp đổ trước Bỉ. Sau khi nhận bàn thua thứ ba, đội chủ nhà gần như không còn cơ hội lật ngược tình thế và chấp nhận dừng bước ở vòng 1/8, trong khi Bỉ giành quyền vào tứ kết một cách đầy thuyết phục.

Bỉ mở tỷ số 1-0 trước Mỹ Sáng 7/7, Charles De Ketelaere sút tung lưới Mỹ, mở tỷ số cho Bỉ ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.