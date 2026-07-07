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Thể thao World Cup 2026

Rodri xin lỗi Bernardo Silva

  • Thứ ba, 7/7/2026 08:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau chiến thắng 1-0 của Tây Ban Nha trước Bồ Đào Nha tại World Cup 2026, Rodri gửi lời xin lỗi vì đã ăn mừng trước mặt Bernardo Silva.

Rodri xin lỗi Bernardo Silva vì đã ăn mừng sau khi anh bỏ lỡ cơ hội gỡ hoà.

Phút 90+7, Bernardo Silva đánh đầu, nhưng bóng không vào lưới. Anh không tận dụng được cơ hội cuối để Bồ Đào Nha gỡ hoà trước Tây Ban Nha. Ngay khi số 10 nằm gục xuống sân vì tiếc nuối, Rodri ăn mừng cuồng nhiệt, và hai cầu thủ này lập tức tranh cãi trên sân.

Trả lời phỏng vấn khi trận đấu kết thúc, Rodri chia sẻ: “Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới Silva vì đã ăn mừng ngay lúc anh ấy với lỡ mất cơ hội ghi bàn cho đội tuyển. Đó là lỗi của tôi”.

Rodri có một trận đấu năng suất. Anh chạy khắp sân để luân chuyển bóng, tung ra 93 đường chuyền với tỷ lệ chính xác lên tới 94%. Anh cũng là người mở đầu pha bóng dẫn tới bàn thắng duy nhất của trận đấu cho Mikel Merino lập công.

Trên sân Dallas, các cầu thủ Bồ Đào Nha tạo ra không ít cơ hội, nhưng mọi cú sút trúng đích của họ đều bị Unai Simon cản phá. Trong khi đó, những sự thay đổi người hợp lý của HLV Luis de la Fuente phát huy tác dụng.

Merino vào sân ở phút 85, và chỉ mất 6 phút để ghi bàn. Người kiến tạo là Ferran Torres, cũng là một cầu thủ vào sân từ ghế dự bị.

Với chiến thắng 1-0 trước “Selecao châu Âu”, Tây Ban Nha nối dài chuỗi trận giữ sạch lưới tại World Cup lên con số 6, thành tích chưa từng có trong lịch sử. Ngày 11/7, họ sẽ đối đầu với đội thắng trong trận đấu giữa Mỹ và Bỉ tại tứ kết.

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Trần Lan

Rodri David Silva Tây Ban Nha Bồ Đào Nha World Cup

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