Sao Premier League chia tay World Cup

Dù đè bẹp chủ nhà Mỹ để tiến vào tứ kết World Cup 2026, tuyển Bỉ phải nhận tin dữ khi tiền vệ Amadou Onana xác nhận đứt dây chằng chéo trước (ACL).

Amadou Onana dính chấn thương trong trận đấu giữa Bỉ và Mỹ.

Tiền vệ 24 tuổi buộc phải rời sân ngay phút 21 trong trận thắng 4-1 của Bỉ trước Mỹ tại vòng 16 đội World Cup 2026. Hình ảnh anh rời sân vận động trên đôi nạng và nẹp đầu gối phải dự báo một kịch bản tồi tệ.

Sau khi ghi bàn thứ tư cho "Quỷ đỏ" ở phút bù giờ, Romelu Lukaku giơ cao chiếc áo số 24 của người đồng đội như một lời tri ân, đồng thời khẳng định mức độ nghiêm trọng của chấn thương.

Các xét nghiệm y tế xác nhận Onana bị đứt dây chằng chéo trước. Ngôi sao của Aston Villa sẽ phải tiến hành phẫu thuật và dự kiến ngồi ngoài khoảng 9 tháng. Đây là đòn giáng mạnh vào sự nghiệp của anh, người đóng góp quan trọng vào lối chơi của đội chủ sân Villa Park với 72 lần ra sân kể từ khi chuyển đến từ Everton vào hè 2024.

Chấn thương của ngôi sao 24 tuổi đẩy HLV Unai Emery vào cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng ở hàng tiền vệ. Aston Villa vừa trải qua một mùa giải thành công khi vô địch Europa League và giành vé dự Champions League, nhưng câu lạc bộ đang mất cả Onana lẫn Boubacar Kamara vì các vấn đề về dây chằng nghiêm trọng.

Tại World Cup 2026, tuyển Bỉ sẽ tiếp tục hành trình tại vòng tứ kết mà không có sự phục vụ của Onana. Đối thủ tiếp theo của thầy trò Rudi Garcia là Tây Ban Nha. Cuộc chạm trán sẽ diễn ra vào ngày 11/7 tới.

Bỉ ấn định tỷ số 4-1 trước Mỹ Sáng 7/7, Lukaku ghi bàn bằng cú cứa lòng đẹp mắt, ấn định chiến thắng 4-1 cho Bỉ trước Mỹ, qua đó đưa đội nhà vào tứ kết World Cup 2026.