Sếp IHG Hotels & Resorts: 'Việt Nam có đủ yếu tố thu hút khách xa xỉ'

Lượng khách quốc tế lập kỷ lục, hạ tầng du lịch được đầu tư mạnh và danh mục khách sạn cao cấp ngày càng mở rộng đang đưa Việt Nam vào giai đoạn tăng trưởng mới của du lịch xa xỉ.

Năm 2025, Việt Nam đón 21,2 triệu lượt khách quốc tế. Đà tăng tốc này tiếp tục được duy trì mạnh mẽ trong năm 2026 với hơn 12,2 triệu lượt khách chỉ trong 6 tháng đầu năm.

Ông Tom Rowntree, Phó Chủ tịch mảng Thương hiệu cao cấp toàn cầu của tập đoàn IHG Hotels & Resorts, nhận định đây là minh chứng cho sức bật của du lịch Việt Nam và cũng là lý do tập đoàn liên tục mở rộng danh mục khách sạn hạng sang tại thị trường này.

Tri Thức - Znews có buổi trao đổi với ông Tom Rowntree về tiềm năng của du lịch xa xỉ tại Việt Nam, xu hướng mới của khách hạng sang cũng như chiến lược mở rộng của tập đoàn trong những năm tới.

Ông Tom Rowntree, Phó Chủ tịch mảng Thương hiệu cao cấp toàn cầu của tập đoàn IHG Hotels & Resorts. Ảnh: Châu Sa.

"Tọa độ du lịch danh giá"

Từ những con số kỷ lục của du lịch Việt Nam năm vừa qua và nửa đầu năm nay, ông đánh giá thế nào về sức bật của thị trường du lịch Việt Nam?

Thị trường Việt Nam hiện ghi nhận sức cầu tăng trưởng vượt bậc từ cả lượng khách quốc tế lẫn nội địa, chính thức vượt qua các cột mốc đỉnh điểm ở giai đoạn trước đại dịch.

Có thể khẳng định Việt Nam hội tụ đầy đủ những yếu tố để trở thành một điểm đến du lịch đẳng cấp thế giới. Đó là thiên nhiên đặc sắc với những địa danh như Nha Trang hay vịnh Hạ Long, là chiều sâu văn hóa, di sản và nền ẩm thực rất giàu bản sắc. Cá nhân tôi đặc biệt ấn tượng với ẩm thực Việt Nam.

Tất cả những yếu tố đó, cùng quyết tâm phát triển của Việt Nam, khiến tôi tin quốc gia này sẽ trở thành một trong những tọa độ du lịch danh giá trên bản đồ du lịch toàn cầu.

LƯỢNG KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM 5 THÁNG ĐẦU NĂM TỪ 2023-2025 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn 5 tháng 2023 5 tháng 2024 5 tháng 2025 5 tháng 2026 Lượt khách Triệu lượt 4.6 7.6 9.2 10.6

Với phân khúc khách hạng sang, lợi thế cạnh tranh của Việt Nam nằm ở đâu?

Trước hết, chúng ta cần nhìn vào bức tranh rộng hơn. Ngành du lịch cao cấp trên toàn cầu đang tăng trưởng rất nhanh. Theo các dự báo mà chúng tôi theo dõi, thị trường này có thể đạt quy mô khoảng 3,52 nghìn tỷ USD vào năm 2035, với tốc độ tăng trưởng gần 8% mỗi năm.

Đáng chú ý, tâm điểm dịch chuyển của ngành du lịch cao cấp đang ngày càng tăng tốc về phương Đông. Thị trường du lịch cao cấp tại Châu Á - Thái Bình Dương được dự báo đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm lên tới 9,9% từ nay đến năm 2033. Tốc độ này vượt xa mức trung bình toàn cầu, định vị nơi đây là một trong những vùng đất tăng trưởng có sức hút mạnh mẽ nhất trên thế giới.

Bên trong khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Van Bay, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Phương Lâm.

Trong 10 thị trường nguồn lớn nhất của IHG tại châu Á - Thái Bình Dương hiện có tới 5 quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Bên cạnh đó, số người sở hữu tài sản lớn tại châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục tăng nhanh, kéo theo nhu cầu ngày càng cao đối với các trải nghiệm du lịch chất lượng.

Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để đón đầu xu hướng này. Quốc gia sở hữu tài nguyên thiên nhiên đặc sắc, văn hóa phong phú, ẩm thực hấp dẫn và đang đầu tư mạnh cho hạ tầng. Đây đều là những yếu tố mà du khách cao cấp tìm kiếm.

IHG liên tục mở rộng danh mục khách sạn hạng sang tại Việt Nam, điều gì khiến tập đoàn đặt nhiều kỳ vọng vào thị trường này?

Hơn 60% danh mục khách sạn của IHG tại Việt Nam hiện thuộc phân khúc Luxury & Lifestyle. Chúng tôi tin tưởng vào tiềm năng dài hạn của thị trường và sẽ tiếp tục củng cố vị thế trong phân khúc này. Trong số đó, hai khu nghỉ dưỡng Six Senses và một khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu Regent chính là những đại diện cho thuộc phân khúc siêu sang của tập đoàn.

Mối quan hệ hợp tác chiến lược và bền chặt với các tập đoàn chủ đầu tư chính là bệ phóng cho phép chúng tôi đặt đúng thương hiệu vào đúng tọa độ, từ đó kiến tạo nên những mô hình và trải nghiệm du lịch mang tầm vóc quốc tế.

TĂNG TRƯỞNG KHÁCH QUỐC TẾ TOÀN CẦU NĂM 2025 VÀ QUÝ I/2026 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2025 Nguồn: Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) Nhãn Thế giới Việt Nam Châu Á - Thái Bình Dương Châu Âu Châu Mỹ Năm 2025 % 5 20 8 5 1 Quý I/2026 % 5 12 3 4 2

Trong những năm tới, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng với InterContinental Thanh Xuân Valley Resort lần đầu ra mắt mô hình biệt thự trên cây, InterContinental Cần Giờ dự kiến năm 2028, InterContinental Sa Pa vào năm 2029 và Regent Hồ Tràm năm 2032.

Mỗi dự án đều phản ánh niềm tin của chúng tôi rằng ngành du lịch Việt Nam vẫn còn rất nhiều dư địa tăng trưởng. Châu Á - Thái Bình Dương sẽ tiếp tục là động lực của ngành du lịch toàn cầu và Việt Nam chắc chắn sẽ là một phần quan trọng trong bức tranh đó.

Thế hệ du khách thượng lưu tiếp theo

Làm thế nào để du khách hạng sang quay trở lại cùng một điểm đến thay vì tìm kiếm nơi mới?

Theo tôi, có hai yếu tố quan trọng. Thứ nhất là bản thân điểm đến phải có sức hút đủ lớn. Khi rời đi, du khách vẫn còn điều gì đó để nhớ và mong muốn quay lại. Việt Nam đã có sẵn những điều đó. Không chỉ khách nội địa mà rất nhiều du khách quốc tế, trong đó có khách từ Anh, đều mong muốn quay lại Việt Nam nhiều lần để khám phá thêm những vùng đất khác nhau.

Thứ hai là chất lượng dịch vụ. Một khách sạn hay khu nghỉ dưỡng không chỉ cung cấp nơi lưu trú mà phải tạo ra những trải nghiệm khiến khách cảm thấy được tận hưởng, được chăm sóc và được ghi nhớ.

Ông Tom Rowntree, Phó Chủ tịch mảng Thương hiệu cao cấp toàn cầu của tập đoàn IHG Hotels & Resorts. Ảnh: Châu Sa.

Ai định hình thị trường du lịch hạng sang trong 5-10 năm tới?

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là quá trình chuyển giao tài sản giữa các thế hệ. Dự kiến khoảng 5.800 tỷ USD sẽ được chuyển giao giữa các gia đình giàu có tại châu Á - Thái Bình Dương trong giai đoạn 2023-2030, tạo nên một trong những đợt chuyển giao tài sản lớn nhất lịch sử khu vực.

Khi dòng tài sản này chuyển sang thế hệ Millennials và Z - nhóm hiện chiếm khoảng một nửa dân số châu Á - Thái Bình Dương - thị trường du lịch hạng sang cũng thay đổi theo. Những vị khách này ưu tiên các trải nghiệm mang tính cá nhân hóa, đậm bản sắc địa phương và đủ khác biệt để không thể sao chép.

Bên cạnh đó, xu hướng du lịch đa thế hệ cũng tăng trưởng bền vững. Quyết định cho một kỳ nghỉ ngày càng được đưa ra trên cơ sở dung hòa nhu cầu của nhiều thế hệ trong gia đình, thay vì chỉ một người. Theo tôi, đây sẽ là những động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của du lịch cao cấp trong thời gian tới.

Du khách quốc tế tại Hà Nội, TP.HCM, vịnh Hạ Long và Phú Quốc. Ảnh: Đinh Hà, Quang Thông, Linh Huỳnh.

Nhu cầu du lịch cao cấp dần thay đổi, trong khi nhiều người vẫn cho rằng Việt Nam chủ yếu được biết đến là điểm đến có chi phí hợp lý. Ông nhìn nhận điều này thế nào?

Trên thực tế, từ dữ liệu của IHG, chúng tôi nhìn thấy một bức tranh đa dạng hơn. Khách du lịch đến Việt Nam, dù là nội địa hay quốc tế, đều đến từ nhiều phân khúc khác nhau. Đáng chú ý, nhu cầu đối với các hạng phòng cao cấp và phòng suite vẫn tiếp tục tăng. Điều đó cho thấy Việt Nam có tiềm năng rất lớn đối với phân khúc khách hàng cao cấp.

Để khuyến khích du khách chi tiêu nhiều hơn, điều cốt lõi không nằm ở bản thân điểm đến mà ở chất lượng sản phẩm và dịch vụ mà các đơn vị vận hành cung cấp. Nếu khách hàng cảm thấy những trải nghiệm họ nhận được xứng đáng với số tiền bỏ ra, họ sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn. Đây là điều mà các khách sạn và khu nghỉ dưỡng cần tập trung.

Các dự án mà IHG đang vận hành tại Việt Nam đều nhận được nhiều giải thưởng và sự ghi nhận quốc tế. Điều đó càng củng cố niềm tin của chúng tôi rằng thị trường này còn rất nhiều dư địa phát triển trong phân khúc cao cấp.