Jennie (BlackPink) được đặt tên cho loài cá mới phát hiện ở Trung Quốc

Loài cá mới có chiều dài chưa tới 9 mm được phát hiện tại khu vực cửa sông Châu Giang và được cho là một trong những loài cá nhỏ nhất từng ghi nhận ở Trung Quốc.

Jennie là nguồn cảm hứng của nghiên cứu sinh đã phát hiện ra loài cá bống ong mới. Ảnh: SCMP.

Theo SCMP, các nhà nghiên cứu tại Trung Quốc vừa công bố một loài cá mới và quyết định đặt tên theo Jennie (BlackPink). Thông tin được chú ý sau khi nghiên cứu về loài này xuất hiện trên tạp chí khoa học Zoosystematics and Evolution vào tuần trước.

Loài cá mang tên khoa học Brachygobius jennie, thuộc nhóm cá bống ong có màu vàng - đen đặc trưng. Đây là loài cá bống ong đầu tiên được ghi nhận tại Trung Quốc, đồng thời được cho là thành viên nhỏ nhất trong chi Brachygobius từng được biết đến.

Người phát hiện loài cá là Tian Jiangyan, một nghiên cứu sinh thạc sĩ tại Trung Quốc. Cô cho biết Jennie là nguồn cảm hứng trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu, vì vậy quyết định lấy tên nữ ca sĩ để đặt cho loài mới như một cách ghi nhận ảnh hưởng tích cực mà thần tượng mang lại.

Brachygobius jennie (cá bống ong Jennie) có kích thước nhỏ hơn móng tay người trưởng thành. Ảnh: Nhóm nghiên cứu cung cấp.

Loài cá được phát hiện trong một chuyến khảo sát tại vùng đất ngập mặn gần cửa sông Châu Giang vào tháng 4/2025. Ban đầu, Tian cho rằng những cá thể nhỏ bé này chỉ là cá con. Tuy nhiên, các dấu hiệu trên cơ thể chúng không trùng khớp với bất kỳ loài nào từng được ghi nhận tại khu vực.

Sau khi trở về phòng thí nghiệm, Tian cùng các đồng nghiệp tại Đại học Trung Sơn (Quảng Châu) và các cộng sự tiến hành phân tích đặc điểm hình thái cũng như dữ liệu ADN của loài cá.

Nhóm nghiên cứu đồng thời tham khảo ý kiến các chuyên gia tại Malaysia (nơi phân bố nhiều loài cá bống ong) trước khi đi đến kết luận đây là một loài hoàn toàn mới đối với khoa học.

Theo công bố, Brachygobius jennie có chiều dài chưa tới 9 mm, ngắn hơn cả móng tay của một người trưởng thành. Nghiên cứu cho rằng đây có thể là loài cá nhỏ nhất từng được ghi nhận tại Trung Quốc và nằm trong nhóm những loài cá nhỏ nhất thế giới.

Loài cá này sở hữu các dải màu sẫm đặc trưng trên cơ thể. Điểm nhận diện nổi bật nhất là vệt hình chữ V phía sau đầu - dấu hiệu không xuất hiện ở những loài cá bống ong khác.

Loài hoa Bunga Lalisa được các nhà thực vật học Thái Lan đặt tên theo Lisa (BlackPink). Ảnh: Biodiversity CHM Thailand.

Jennie không phải nghệ sĩ K-pop đầu tiên được giới khoa học lấy cảm hứng để đặt tên cho loài mới. Năm 2023, các nhà nghiên cứu tại Thái Lan từng đặt tên một loài hoa quý hiếm, đang bị đe dọa tuyệt chủng theo Lisa, thành viên cùng nhóm BlackPink.

Đầu năm nay, các nhà khoa học châu Âu cũng đặt tên một loài côn trùng 100 triệu năm tuổi được bảo tồn trong hổ phách Myanmar theo nhóm nhạc Stray Kids. Theo nhóm nghiên cứu, đôi chân trước có móng vuốt đặc biệt của loài côn trùng này gợi nhớ đến một động tác biểu diễn quen thuộc của nhóm nhạc Hàn Quốc.