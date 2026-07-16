Đã mở tour khám phá hang động mới phát hiện ở Việt Nam

Du khách lần đầu có thể khám phá hang Thắng qua tour trekking 2 ngày 1 đêm, chinh phục hai chặng đu dây, chiêm ngưỡng thạch nhũ, ngọc động kích thước lớn, bơi lội và cắm trại.

Đoàn thám hiểm khám phá bên trong hang Thắng, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị, đầu tháng 6.

Sau thời gian giới thiệu những hình ảnh đầu tiên, Công ty Jungle Boss Tours chính thức mở bán tour khám phá hang Thắng, được giới thiệu đưa du khách "lần đầu tiếp cận hang động mới với nhiều giá trị địa chất".

Hang Thắng dài khoảng 3.000 m, được hình thành qua hàng trăm triệu năm. Bên trong có hai nhánh hang với nhiều khoang rộng trên 100 m, địa hình đa dạng từ nền bùn non nứt thành từng mảng đến các cột thạch nhũ cao khoảng 50 m, rèm đá, măng đá và nhiều dạng địa chất trải dài từ nền lên trần hang.

Một trong những điểm nổi bật của hang là hệ thống ngọc động nằm sâu trong các hốc đá tự nhiên. Theo đơn vị khai thác, nhiều viên có kích thước lớn, bề mặt tròn, nhẵn và phản chiếu ánh sáng khi được chiếu đèn.

Bên cạnh khám phá hang động, hành trình còn kết hợp nhiều hoạt động mạo hiểm như đu dây xuống hang ở độ cao 20 m và 25 m, bơi khám phá hang nước Trạ Ang, cắm trại bên hồ Ma Đa và trekking trong rừng. Tổng quãng đường của tour khoảng 15 km.

Đoàn thám hiểm khám phá bên trong hang Thắng, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị, đầu tháng 6.

Doanh nghiệp khai thác đánh giá cung trekking tương đối bằng phẳng, ít dốc nhưng chuỗi hoạt động trong rừng và hang động nguyên sơ khiến hành trình được xếp ở cấp độ "khó", dành cho khách từ 9 tuổi trở lên. Tour có giá 7,65 triệu đồng/khách, kéo dài 2 ngày 1 đêm, khởi hành hàng ngày với tối thiểu hai khách và tối đa 15 khách mỗi đoàn.

Lịch trình ngày đầu bắt đầu từ Phong Nha, di chuyển đến Km15 đường 20 Quyết Thắng, khám phá hang Trạ Ang và cắm trại qua đêm tại hồ Ma Đa. Ngày thứ hai, đoàn xuất phát từ hồ Ma Đa để khám phá hang Thắng trước khi kết thúc hành trình tại Km22 đường Hồ Chí Minh Tây và trở về Phong Nha.

Đầu tháng 6, Jungle Boss tiếp nhận thông tin về hang động mới từ một người đi rừng. Đội thám hiểm của đơn vị đã phối hợp Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) tiến hành tìm kiếm và thám hiểm suốt 6 ngày.

"Cung điện thạch nhũ" bên trong hang Thắng khiến đoàn thám hiểm bất ngờ.

Hang nằm ngay trên cung đường giữa Hang Voi và Hồ Ma Đa, thuộc thung lũng Ma Đa nằm trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Các chuyên gia quyết định đặt tên là hang Thắng (tiếng Anh: Victory Cave), theo tên của người dân địa phương đã phát hiện ra vị trí.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Lê Lưu Dũng, Giám đốc Jungle Boss, cho biết đơn vị xác định bảo tồn là nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình khai thác du lịch tại hang Thắng. Ngay từ giai đoạn khảo sát, doanh nghiệp đã tính toán lộ trình tham quan riêng để hạn chế tác động đến các khu vực thạch nhũ, hồ canxi và ngọc động.