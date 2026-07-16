Hiện trạng công viên lớn nhất Hà Nội sau show khiến khán giả lội bùn

Ban tổ chức cho biết đang hoàn trả mặt bằng công viên Yên Sở sau đêm nhạc gây tranh cãi. Đơn vị lý giải việc dọn dẹp kéo dài do mặt bằng sình lầy sau nhiều ngày mưa.

Hiện trạng công viên Yên Sở chiều 15/7. Ảnh: BTC cung cấp.

Ngày 16/7, Ban tổ chức (BTC) Những thành phố mơ màng cho biết đã phối hợp các đơn vị vận hành triển khai tháo dỡ sân khấu, thu gom rác thải và hoàn trả mặt bằng tại công viên Yên Sở (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) sau khi sự kiện kết thúc.

Theo BTC, công tác dọn dẹp diễn ra chậm hơn dự kiến do mặt bằng công viên vẫn ẩm và sình lầy sau nhiều đợt mưa kéo dài trong suốt tuần diễn ra chương trình. Điều này ảnh hưởng đến quá trình thu gom, phân loại rác và khôi phục hiện trạng khu vực tổ chức.

Đơn vị tổ chức thông tin khi thời tiết thuận lợi và mặt bằng khô ráo hơn, tiến độ dọn dẹp sẽ được đẩy nhanh. BTC cũng bày tỏ mong muốn cùng khán giả xây dựng văn hóa tham gia sự kiện văn minh, giữ gìn không gian chung trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

"Bên cạnh khắc phục hiện trạng mặt bằng, chúng tôi đang tiếp tục rà soát các ý kiến đóng góp từ khán giả để hoàn thiện công tác tổ chức trong các chương trình tiếp theo", BTC cho hay.

Khán giả đội mưa, lội bùn ở đêm nhạc Những thành phố mơ màng tối 12/7. Ảnh: @phanhang, @phuonganh.

Đêm nhạc Những thành phố mơ màng Summer 2026 diễn ra tại công viên Yên Sở vào tối 12/7. Chương trình tổ chức ngoài trời, kéo dài nhiều giờ dưới thời tiết mưa. Hàng nghìn khán giả đội mưa theo dõi các phần biểu diễn của các nghệ sĩ.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, nhiều khán giả phải rời chương trình giữa chừng do mặt sân lầy lội, bùn nhão và nhiều côn trùng. Hệ thống âm thanh, ánh sáng cũng liên tục gặp sự cố, ảnh hưởng đến trải nghiệm xem nhạc. Công tác tổ chức của chương trình nhận về nhiều ý kiến cho rằng thiếu chuyên nghiệp.

Sau đó, BTC lên tiếng xin lỗi khán giả "vì những trải nghiệm chưa trọn vẹn tại chương trình", nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong công tác tổ chức.

Ê-kíp cho biết sẽ rà soát toàn diện quy trình tổ chức các chương trình ngoài trời, từ đánh giá điều kiện mặt bằng, xây dựng phương án ứng phó với thời tiết đến chủ động cân nhắc điều chỉnh phương án tổ chức hoặc địa điểm khi điều kiện thực tế không còn phù hợp, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến trải nghiệm của khán giả.

Người dân, du khách cắm trại, vui chơi tại công viên Yên Sở, Hà Nội, năm 2024. Ảnh: Thụy Trang.

Công viên Yên Sở là công viên lớn nhất Hà Nội, có tổng diện tích 323 ha. Công viên được đưa vào hoạt động từ năm 2014, nhanh chóng trở thành điểm tham quan, vui chơi, giải trí của người dân Thủ đô và du khách.

Được ví như "lá phổi xanh" của Hà Nội, công viên này sở hữu không gian rộng với nhiều cây xanh, hồ nước và hệ sinh thái động, thực vật phong phú. Đây cũng là địa điểm được nhiều người lựa chọn để dã ngoại, tổ chức tiệc nướng ngoài trời và các hoạt động vui chơi cuối tuần.