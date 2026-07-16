Tôi đến Dốc Lết để kiểm chứng màu nước biển liệu có như ảnh mạng

Trong hành trình 11 ngày lái xe từ Hà Nội vào Nha Trang, tôi dành 3 ngày khám phá Dốc Lết. Điểm đến từng khiến tôi hoài nghi "liệu có đẹp như ảnh mạng" lại vượt xa kỳ vọng.

Bầu trời và bãi biển trong xanh như "hòa làm một" tại Dốc Lết đầu tháng 6.

Tôi là Nguyễn Hồng Nhật (36 tuổi, ở Hà Nội), một người mê xê dịch và nhiếp ảnh. Trước mỗi chuyến đi, tôi thường dành nhiều thời gian tìm hiểu các điểm đến.

Khi nghe nhiều người nhắc đến Dốc Lết với "bãi cát trắng và làn nước trong xanh", tôi vẫn giữ chút hoài nghi. Tôi luôn tự hỏi liệu màu nước biển ngoài đời có thực sự đẹp như những bức ảnh check-in trên mạng.

Mùa hè năm nay, trong chuyến road trip 11 ngày bằng ôtô tự lái từ Hà Nội vào Nha Trang, gia đình tôi quyết định dành 3 ngày 2 đêm, từ 9 đến 11/6, để khám phá Dốc Lết sau nhiều lời gợi ý của người thân và bạn bè từng đến đây.

Lần đầu đến Dốc Lết

Dốc Lết thuộc phường Đông Ninh Hòa, cách trung tâm Nha Trang khoảng 49 km về phía Bắc. Nơi đây nổi tiếng với bãi cát trắng, hàng dương xanh, khí hậu ôn hòa và không gian yên bình, thích hợp nghỉ dưỡng. Du khách có thể ghé thăm quanh năm, đẹp nhất từ tháng 3 đến tháng 7.

Tên gọi mộc mạc này xuất phát từ những đụn cát trắng cao trước kia, muốn ra tới mép sóng phải "lết" qua từng chút một trên lớp cát lún.

Nước biển xanh trong, bãi cát trắng trải dài ở Dốc Lết.

Ngay từ những phút đầu đặt chân đến đây, Dốc Lết đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ, trải nghiệm thực tế vượt xa kỳ vọng ban đầu. Điều khiến gia đình tôi ấn tượng nhất không chỉ là biển xanh hay bãi cát trắng mà còn là sự mộc mạc, hoang sơ cùng nhịp sống bình yên của một làng chài ven biển.

Nước biển trong veo, bãi cát mịn và mực nước nông trải dài tạo nên những lớp chuyển sắc "nịnh mắt". Chỉ cần đứng cạnh vài chiếc thuyền thúng mộc mạc ven bờ cũng đủ có những bức ảnh đậm chất mùa hè.

Hai năm gần đây, Dốc Lết đón lượng khách tăng đáng kể, chủ yếu đến từ Đắk Lắk. Nhiều dịp cuối tuần, bãi biển chật kín du khách. Các homestay, quán cà phê ven biển phát triển nhanh, trong khi những quán ăn bình dân và sạp bán ốc đặc sản của người dân địa phương dọc bờ biển luôn tấp nập khách.

Điều tôi muốn lưu giữ nhất sau chuyến đi không chỉ là những bức ảnh đẹp mà còn là cảm giác được sống chậm, ngắm nhìn cuộc sống bình dị của người dân địa phương.

Ngoài bãi biển, Dốc Lết còn có các điểm chụp ảnh khác như cổng làng dẫn ra biển và các bức bích họa.

Dốc Lết khác biệt

Theo quan điểm cá nhân, điểm khác biệt lớn nhất giữa Dốc Lết với những bãi biển nổi tiếng như Nha Trang, Phú Quốc hay Quy Nhơn chính là nhịp sống làng chài còn được giữ gần như nguyên vẹn.

Nếu những điểm đến nổi tiếng phát triển mạnh về hạ tầng và luôn đông đúc du khách, Dốc Lết lại mang đến cảm giác thư giãn với bờ biển dài gần 10 km, độ dốc thoải, sóng êm và không quá đông đúc. Nơi đây phù hợp với những ai tìm kiếm sự mộc mạc, yên tĩnh để nghỉ ngơi hơn là các hoạt động giải trí sôi động.

Trong ba ngày lưu trú, gia đình tôi thuê xe máy len lỏi qua những con đường nhỏ để khám phá cuộc sống của ngư dân địa phương.

Chợ cá Ninh Thủy tấp nập người dân và du khách vào sáng sớm.

Buổi sáng, cả nhà thức dậy ngắm bình minh trên mặt biển phẳng lặng như gương rồi ghé chợ cá Ninh Thủy - nơi nhộn nhịp nhất mỗi sớm mai. Tôi cũng tranh thủ dừng chân tại một số điểm check-in như ô cửa hướng ra biển, cổng làng bích họa, rồi ghé các quán chè, quán bánh đông khách để trò chuyện với người dân về nghề đi biển.

Ẩm thực cũng là một trong những điều khiến gia đình tôi nhớ nhất. Hải sản ở đây đúng nghĩa "ngon - bổ - rẻ". Trải nghiệm thú vị nhất là mua mực tươi ngay tại chợ Ninh Thủy rồi mang vào quán trong làng nhờ đổ bánh xèo với giá chỉ 3.000 đồng/chiếc. Chúng tôi còn thưởng thức bún cá giá 20.000 đồng/bát và lẩu mực lá é với mức giá rất bình dân.

Gia đình tôi lựa chọn lưu trú tại một homestay tối giản sát biển. Phòng đầy đủ tiện nghi, thiết kế tinh tế, dịch vụ thân thiện và mang lại cảm giác gần gũi như ở nhà.

Khung cảnh cuộc sống đơn sơ, bình yên tại Dốc Lết.

Mới đây, Dốc Lết được tạp chí du lịch Mỹ Lonely Planet bình chọn vào top 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Theo tôi, danh hiệu này hoàn toàn xứng đáng. Là một người Việt Nam đam mê dịch chuyển, tôi rất tự hào khi đất nước có thêm một bãi biển đẹp được truyền thông quốc tế ghi nhận.

Tuy nhiên, theo tôi, Dốc Lết vẫn còn một điểm cần cải thiện là tình trạng rác thải sinh hoạt tại một số khu vực trên bãi biển. Để phát triển du lịch bền vững và giữ chân du khách lâu dài, chính quyền địa phương, các cơ sở lưu trú và người dân nên nâng cao hơn nữa ý thức bảo vệ môi trường, xử lý triệt để rác thải để bãi biển luôn giữ được vẻ sạch đẹp và nét hoang sơ vốn có.

Dốc Lết đón bình minh với mặt biển phẳng lặng, phủ sắc vàng của nắng sớm.