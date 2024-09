Nha Trang lại thắng

Khách đến một số tỉnh, thành ven biển miền Trung dịp lễ 2/9 tăng nhẹ. Riêng Hội An ghi nhận dòng khách nội địa tăng cao, trái ngược với cảnh khách ngoại vượt trội ở các mùa du lịch trước.

Du khách đi dạo trên bờ biển Nha Trang. Ảnh: Xuân Hoát.

Trước kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày, Bình Thuận được cho là địa phương sẽ đón đông đảo khách nội địa nhờ có lợi thế về giao thông. Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết rút ngắn thời gian di chuyển của du khách từ TP.HCM đi Phan Thiết (Bình Thuận) chỉ còn khoảng 2,5 tiếng, thay vì 5-6 tiếng như trước đây.

Tuy nhiên, dựa trên báo cáo du lịch dịp 2/9 của một số địa phương ven biển miền Trung, điểm đến này không ghi nhận lượng khách đột phá, chỉ xếp thứ 3 về số lượng sau Bình Định và Nha Trang (Khánh Hòa).

Trong khi đó, Hội An, địa điểm trượt đà khách nội 2 năm nay, lại gây bất ngờ khi đón lượng khách Việt tăng cao trở lại. Đồng thời, Phú Yên cũng nhận sự chú ý bởi ghi nhận lượng khách quốc tế tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023.

Nha Trang "thắng đậm"

Từ thời điểm 30/4-1/5 đến cao điểm du lịch hè, Khánh Hòa (với Nha Trang là điểm đến trọng yếu) là địa phương đứng đầu về lượng khách ghé thăm trong số điểm đến thuộc miền Trung và thứ 3 trên cả nước.

Trước kỳ nghỉ 2/9, một số đơn vị lữ hành dự đoán thành phố biển này có nguy cơ đối mặt với tình trạng ảm đạm khi giá vé máy bay tăng cao sát lễ. Tuy nhiên, thống kê lượng khách đã bác bỏ suy luận trên. Địa phương chứng tỏ là điểm đến top đầu khu vực miền Trung khi đón 578.219 lượt khách. Con số này giúp tỉnh Khánh Hòa thu về 756.306 tỷ đồng vào lễ Quốc khánh năm nay, giữ vững vị trí "hoa khôi" du lịch miền Trung và top 3 cả nước.

"Giá vé máy bay tăng cao đã ảnh hưởng đến việc di chuyển của khách du lịch nội địa, nhưng với việc đường bộ cao tốc thông suốt từ TP.HCM đi Nha Trang, khách du lịch ở đây và các tỉnh phía Nam đi bằng đường bộ đến Khánh Hòa rất thuận lợi, ngoài đường bộ và đường hàng không thì đường sắt cũng được khách du lịch nội địa chọn di chuyển trong dịp lễ năm nay", bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, cho biết.

LƯỢNG KHÁCH TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG VEN BIỂN MIỀN TRUNG DỊP LỄ 2/9 Nguồn: Sở du lịch các địa phương Nhãn Phú Yên Ninh Thuận Bình Thuận Bình Định Khánh Hòa Đà Nẵng Quảng Nam Lượng khách Nghìn lượt 46.5 75 385 204 578 308 193

Nhìn chung cả tỉnh, công suất phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú ở khu vực Bãi Dài, Dốc Lết và các khu nghỉ dưỡng khép kín ở các đảo có tỷ lệ cao hơn khách sạn nằm trong trung tâm TP Nha Trang đạt khoảng 70% trở lên. Một số khu nghỉ dưỡng có công suất phòng trên 90%.

Trong khi đó, khu vực nội thành Nha Trang có công suất phòng bình quân chỉ từ 60%. Một số khách sạn ven đường biển Trần Phú có công suất trên 70%.

Bên cạnh những chỉ số tương đối khả quan như trên, Nha Trang vẫn ghi nhận một số thực trạng đáng lưu ý trong thời gian nghỉ lễ. Cụ thể, trước thời điểm 31/8, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng giả mạo tràn lan, trục lợi từ khách hàng, nhưng vẫn chưa có phương án giải quyết triệt để.

Tiếp đến, vào ngày 2/9, khu vực bãi biển - nơi tập trung đông đảo khách - không đảm bảo an toàn khi tình trạng dầu loang khắp nơi từ trên bờ xuống biển. Những vấn nạn trên phần nào gây ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của thành phố du lịch, tạo cảm giác bất an cho khách.

Người dân, du khách vui chơi tại bãi biển và đường phố Nha Trang ngày 2/9. Ảnh: Tường Vi.

Tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Bình Định là một trong số địa phương được du khách yêu thích vào dịp lễ 2/9, vượt cả Bình Thuận. Lượng khách tăng đến 13% so với cùng kỳ năm ngoái với 204.044 lượt khách. Song, doanh thu chỉ tăng nhẹ 0,8% so với cùng kỳ năm 2023, với 555 tỷ đồng .

Khách đến Bình Thuận không nổi trội từ ngay dịp lễ 30/4-1/5 đến nay do giao thông thông suốt, du khách có nhiều sự lựa chọn hơn. Cụ thể, từ 31/8 đến 3/9, địa phương đón khoảng 385.000 lượt khách, tăng gấp 3,3 lần so với năm 2023, trong đó khách quốc tế khoảng 9.700 lượt. Tổng doanh thu khoảng 510 tỷ đồng .

Đối với tỉnh Phú Yên, lượng khách quốc tế là điểm sáng của địa danh dịp lễ 2/9 năm nay. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Giám đốc Sở Du lịch Phú Yên, tổng lượt khách quốc tế đến Phú Yên dịp lễ Quốc khánh tăng gấp đôi năm ngoái, với 520 khách, trong đó có 380 khách quốc tế, tăng 81% so với cùng kỳ năm trước.

Hội An bất ngờ hút khách nội

Hội An bị khách nội địa ngó lơ trong 2 năm liền từ 2022-2023. Lý do được đưa ra là giá cả đắt đỏ và ít chỗ chơi. Song, đến thời điểm 2/9 năm nay, địa phương này bỗng được khách trong nước quan tâm khiến nhiều người đặt ra câu hỏi kế hoạch kéo khách Việt của Hội An đã có tác dụng?

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh Quảng Nam, cho biết dịp 2/9 vừa qua, khách nội địa tăng cao nhưng khách ngoại lại giảm do dòng khách này tăng trước lễ và di chuyển đến điểm đến khác. Riêng Hội An ghi nhận khách nội đông. Tổng khách ước đạt 193.000 lượt khách, tăng 16% so cùng kỳ 2023.

Hội An bất ngờ đón đông đúc khách nội địa dịp 2/9, chấm dứt đà giảm khách nội từ 2022. Ảnh: Phạm Toàn.

Gần Quảng Nam, Đà Nẵng cũng đón lượng khách tương đối khả quan.

Tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong 4 ngày nghỉ lễ đạt gần 308.000 lượt, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách nội địa đạt khoảng 217.000 lượt, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2023; khách quốc tế đạt khoảng 91.000 lượt, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu du lịch đạt hơn 1,2 nghìn tỷ đồng , tăng 33,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Năm nay, lượng khách đi bằng đường sắt và đường bộ bằng phương tiện tự túc, đặc biệt từ các địa phương lân cận như Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi,... tăng cao.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, lượng khách đến Đà Nẵng bằng đường sắt đạt khoảng 10.678 lượt, tăng mạnh 42,43% so với cùng kỳ năm trước.