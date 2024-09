Hình ảnh sững sờ lần đầu công bố về động vật

Museum of Leaving the Nest, bức ảnh chụp 2 con cú màu hung ở công viên Munich do Sasha Jumanca thực hiện được đánh giá cao ở hạng mục dành cho nhiếp ảnh gia (NAG) dưới 10 tuổi của cuộc thi. Ảnh: Sasha Jumanca/Wildlife Photographer of the Year/PA.