Vì sao khách Campuchia đổ xô đến Việt Nam?

Khách Campuchia đến Việt Nam tiếp tục tăng trưởng, trong khi lượng khách Việt sang Campuchia giảm theo đà đi xuống của nền du lịch nước này.

Du khách tên Pey (Campuchia) du lịch TP.HCM, tháng 10/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

6 tháng đầu năm, Việt Nam đón 508.593 lượt khách Campuchia, trong khi Bộ Du lịch Campuchia ghi nhận khoảng 447.700 lượt khách Việt Nam đến nước này.

Việt Nam vẫn là thị trường khách quốc tế hàng đầu của Campuchia, chỉ sau Trung Quốc, song quy mô thị trường đã thu hẹp đáng kể, giảm khoảng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Chiều ngược lại, Campuchia liên tục nằm trong nhóm 10 thị trường nguồn gửi khách lớn nhất đến Việt Nam.

"Mức tăng trưởng của thị trường khách Campuchia không đơn thuần đến từ lợi thế địa lý mà còn bởi Việt Nam ngày càng đáp ứng nhiều nhu cầu trong cùng một hành trình ngắn", bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Công ty Du lịch Vietluxtour, nói với Tri Thức - Znews.

10 THỊ TRƯỜNG GỬI KHÁCH LỚN NHẤT ĐẾN VIỆT NAM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn Trung Quốc đại lục Hàn Quốc Nga Đài Loan (Trung Quốc) Mỹ Campuchia Ấn Độ Nhật Bản Philippines Australia Lượt khách Triệu lượt 2.69 2.16 0.74 0.638 0.53 0.509 0.491 0.442 0.365 0.337

Lợi thế

Nửa đầu năm, Campuchia chưa từng "rơi" khỏi nhóm 10 thị trường nguồn lớn nhất của Việt Nam. Đặc biệt trong tháng 1, thị trường này lần đầu "đánh bại" Nga, vươn lên vị trí thứ 3, chỉ sau Trung Quốc và Hàn Quốc.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định kết quả này phản ánh hiệu quả của các chương trình hợp tác du lịch nội khối ASEAN, đồng thời cho thấy lợi thế về khoảng cách địa lý, chi phí hợp lý và kết nối giao thông thuận tiện giữa hai quốc gia láng giềng.

Đồng quan điểm, bà Thu cho biết khoảng cách gần, chính sách miễn thị thực cùng hệ thống kết nối đa dạng giúp chi phí và rào cản di chuyển ở mức thấp. Bên cạnh đó, Việt Nam cho phép du khách kết hợp nhiều mục đích trong một chuyến đi như chăm sóc sức khỏe, mua sắm, thăm thân và nghỉ dưỡng.

"Mức độ tin cậy đối với dịch vụ, đặc biệt trong lĩnh vực y tế và bán lẻ, ngày càng được củng cố. Trong khi đó, tầng lớp trung lưu Campuchia tăng nhanh cũng kéo theo nhu cầu trải nghiệm đa dạng hơn", bà nói.

LƯỢNG KHÁCH CAMPUCHIA ĐẾN VIỆT NAM TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Lượt khách Lượt khách 223025 54205 52872 65731 59291 53469

Quan sát từ doanh nghiệp lữ hành cho thấy khách Campuchia chủ yếu đi ngắn ngày, theo nhóm gia đình và kết hợp nhiều mục đích như khám chữa bệnh, nghỉ dưỡng, mua sắm và trải nghiệm ẩm thực. Đây còn là nhóm khách có tần suất quay lại cao nên giá trị của thị trường không chỉ nằm ở một chuyến đi mà ở vòng đời của khách hàng.

Trong cơ cấu khách quốc tế của doanh nghiệp từ năm 2025 đến nửa đầu năm 2026, Campuchia chưa phải thị trường lớn nhất nhưng thuộc nhóm tăng trưởng tốt và có ý nghĩa chiến lược nhờ khả năng quay lại cao.

TP.HCM vẫn là cửa ngõ chính trước khi du khách tiếp tục đến Vũng Tàu, Phú Quốc, Nha Trang hay Đà Nẵng. So với trước đây, hành vi tiêu dùng của nhóm khách này đã dịch chuyển từ "đi một việc" sang "một hành trình tích hợp nhiều giá trị" hơn.

"Chúng tôi đang nghiên cứu định hướng, thiết kế sản phẩm theo chuỗi trải nghiệm khép kín, trong đó yếu tố y tế được phối hợp với các cơ sở chuyên môn được cấp phép, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ", bà Thu nói.

TP.HCM, Vũng Tàu, Phú Quốc và Nha Trang là một số điểm đến du lịch yêu thích của khách Campuchia. Ảnh: Khương Nguyễn, Linh Huỳnh.

Những tín hiệu tích cực này cũng được phản ánh trong hợp tác du lịch giữa hai nước. Tại buổi làm việc chiều 8/6 giữa lãnh đạo ngành du lịch Việt Nam và Campuchia, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhận định du lịch là một trong những lĩnh vực hợp tác nổi bật giữa hai quốc gia.

Theo Bộ trưởng, những nỗ lực cải thiện kết nối giao thông, đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh và tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân đang góp phần thúc đẩy tăng trưởng khách du lịch hai chiều.

Hai bên cũng đánh giá tích cực kết quả hợp tác giai đoạn 2020-2025 và thống nhất điều chỉnh kế hoạch hợp tác cho giai đoạn tiếp theo, trong đó tập trung quảng bá điểm đến chung và xây dựng các sản phẩm du lịch liên kết.

Thế khó của du lịch Campuchia

Du lịch hiện là một trong 4 trụ cột của kinh tế Campuchia, cùng với nông nghiệp, xây dựng - bất động sản và xuất khẩu dệt may, giày dép. Năm 2025, nước này đón 5,57 triệu lượt khách quốc tế, thu khoảng 3,87 tỷ USD . Tuy nhiên, với mức giảm gần một nửa lượng khách trong 6 tháng đầu năm, ngành du lịch Campuchia đang chịu áp lực lớn trong việc phục hồi.

Dù vẫn là thị trường nguồn lớn thứ 2 của Campuchia, số liệu từ Bộ Du lịch nước này cho thấy lượng khách Việt trong 6 tháng đầu năm giảm khoảng 28% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giới quan sát, đây không phải hiện tượng riêng của thị trường Việt Nam. Sự sụt giảm diễn ra ở hầu hết thị trường nguồn của Campuchia. Ngoài Việt Nam và Trung Quốc, lượng khách từ Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản và Singapore cũng giảm, cho thấy ngành du lịch Campuchia đang đối mặt với xu hướng suy giảm trên diện rộng.

Du khách đi bộ cùng hướng dẫn viên bên ngoài Cung điện Hoàng gia ở Phnom Penh, Campuchia, năm 2020. Ảnh: Reuters.

Báo cáo của Bộ Du lịch Campuchia cũng chỉ ra ngành du lịch nước này phụ thuộc khá lớn vào các thị trường láng giềng. Dù đường hàng không vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng lượng khách quốc tế, đường bộ giữ vai trò quan trọng nhờ nguồn khách từ Việt Nam, Thái Lan và Lào.

Do đó, khi nhu cầu du lịch trong khu vực suy giảm hoặc xuất hiện các yếu tố bất lợi như căng thẳng biên giới, chi phí đi lại tăng hay tâm lý e ngại về an toàn, lượng khách quốc tế đến Campuchia chịu tác động rõ rệt.

Bên cạnh đó, số người Campuchia đi du lịch nước ngoài trong nửa đầu năm cũng giảm so với cùng kỳ, phản ánh nhu cầu du lịch xuyên biên giới của người dân chịu ảnh hưởng từ bối cảnh kinh tế.

Theo bà Thu từ Vietluxtour, khách Việt vẫn là một trong những nguồn khách ổn định của Campuchia. Các tour đường bộ Phnom Penh - Siem Reap tiếp tục là sản phẩm chủ lực của đơn vị, nhất là vào các dịp lễ và với nhóm khách gia đình, doanh nghiệp.

Xu hướng đi tự túc gia tăng ở nhóm khách trẻ và khách quay lại, tuy nhiên tour trọn gói vẫn giữ vai trò quan trọng với khách lần đầu và nhóm gia đình nhờ yếu tố an toàn, thuận tiện cùng trải nghiệm có hướng dẫn viên.

Bên trong nhà ga sân bay Techo trị giá 2 tỷ USD của Campuchia. Ảnh: Nigel Young/Arch Daily.

Campuchia vẫn hấp dẫn khách Việt nhờ khoảng cách gần, chi phí hợp lý và hệ thống di sản văn hóa, lịch sử đặc sắc, nổi bật là quần thể Angkor. Ngoài Phnom Penh và Siem Reap, các điểm đến ven biển như Koh Rong, Kep và Kampot cũng ngày càng được quan tâm. Khách Việt ưu tiên du lịch văn hóa, trải nghiệm và tâm linh, trong khi nghỉ dưỡng biển và trải nghiệm địa phương là xu hướng đang tăng.

Bà Thu đánh giá dư địa tăng trưởng của thị trường hai chiều Việt Nam - Campuchia vẫn còn đáng kể nhờ lợi thế kết nối tự nhiên về địa lý, văn hóa và thương mại. Tuy nhiên, trọng tâm không còn nằm ở việc tăng số lượng khách mà ở giá trị của mỗi chuyến đi.

Theo đại diện doanh nghiệp, thị trường đang dịch chuyển theo 3 xu hướng:

Từ tăng trưởng số lượng sang gia tăng giá trị;

Từ những chuyến đi đơn mục đích sang hành trình tích hợp nhiều trải nghiệm;

Từ cạnh tranh về giá sang cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ và nâng cao tỷ lệ khách quay trở lại từ lần thứ hai.

"Trong bối cảnh đó, chúng tôi tập trung phát triển các sản phẩm chuyên sâu như du lịch y tế, MICE (du lịch kết hợp hội thảo), giáo dục và trải nghiệm văn hóa, để luôn tạo ra những sản phẩm mới lạ ở hai chiều Việt Nam - Campuchia, góp phần duy trì và nâng cao lượng khách inbound và outbound trong thời gian tới", bà Thu nói.