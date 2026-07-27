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Du lịch Địa điểm du lịch

Campuchia mất gần 50% lượng khách quốc tế trong nửa đầu năm

  • Thứ hai, 27/7/2026 07:36 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Lượng khách quốc tế đến Campuchia trong 6 tháng đầu năm giảm gần 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc, Việt Nam và Mỹ vẫn là 3 thị trường nguồn lớn nhất.

Xe tuk-tuk chờ khách ở Angkor Wat, Campuchia. Ảnh: @Damian/Flickr.

Campuchia đón 1,75 triệu lượt khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm, giảm 47,9% so với mức 3,36 triệu lượt của cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu Bộ Du lịch Campuchia công bố.

Theo Khmer Times, tháng 1-6, Trung Quốc, Việt Nam và Mỹ tiếp tục là 3 thị trường nguồn gửi khách quốc tế lớn nhất của Campuchia. Trong đó, nước này đón khoảng 452.200 lượt khách Trung Quốc, 447.700 lượt khách Việt Nam và 104.640 lượt khách Mỹ. So với cùng kỳ năm trước, lượng khách từ Trung Quốc giảm khoảng 23%, khách Việt Nam giảm 28% và khách Mỹ giảm 11%.

Ông Thong Mengdavid, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc - ASEAN thuộc Đại học Công nghệ và Khoa học Campuchia, cho rằng sự sụt giảm xuất phát từ nhiều nguyên nhân.

Theo ông, đà tăng trưởng kinh tế chậm lại trong khu vực làm giảm nhu cầu du lịch, trong khi những lo ngại về các vụ lừa đảo trực tuyến và căng thẳng biên giới giữa Campuchia với Thái Lan cũng ảnh hưởng đến quyết định của du khách. Ngoài ra, xung đột tại Trung Đông gây gián đoạn các đường bay và đẩy giá nhiên liệu tăng cao, khiến chi phí đi lại tăng theo.

3 THỊ TRƯỜNG NGUỒN GỬI KHÁCH ĐẾN CAMPUCHIA NHIỀU NHẤT NỬA ĐẦU NĂM 2026
Nguồn: Bộ Du lịch Campuchia
NhãnTrung QuốcViệt NamMỹ
Lượt khách Lượt khách 452200447700104640

Du lịch tiếp tục là một trong 4 trụ cột của nền kinh tế Campuchia, cùng với nông nghiệp, xây dựng - bất động sản và xuất khẩu hàng may mặc, giày dép cùng các mặt hàng phục vụ du lịch. Năm 2025, Campuchia đón 5,57 triệu lượt khách quốc tế, tạo ra tổng doanh thu khoảng 3,87 tỷ USD.

Khiev Thy, đại diện Hiệp hội Hướng dẫn viên Du lịch Angkor tại tỉnh Siem Reap, đánh giá cao các nỗ lực mới của Bộ Du lịch, song cho rằng cần có những biện pháp nhanh chóng và trúng đích hơn.

"Lượng khách quốc tế đã có dấu hiệu tiêu cực từ cuối năm ngoái do căng thẳng biên giới và các áp lực toàn cầu", ông nói, đề xuất chính quyền xem xét các biện pháp giảm thuế tạm thời và các chương trình ưu đãi để khuyến khích du lịch mùa thấp điểm.

Về triển vọng năm 2026, Bộ Du lịch Campuchia xây dựng ba kịch bản đối với lượng khách quốc tế.

  • Theo kịch bản xấu nhất, nếu các cuộc khủng hoảng hiện nay tiếp diễn, nước này dự kiến đón từ 4,6-4,8 triệu khách quốc tế.
  • Nếu tình hình được cải thiện nhưng tranh chấp biên giới với Thái Lan chưa được giải quyết, lượng khách có thể đạt từ 5,3-5,5 triệu lượt.
  • Trong trường hợp các thách thức hiện tại được tháo gỡ hoàn toàn, Campuchia kỳ vọng đón từ 6,1-6,3 triệu khách quốc tế.

Để kích cầu từ các thị trường trọng điểm, chính phủ Campuchia gần đây triển khai chương trình thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc. Chính sách cho phép du khách lưu trú tối đa 14 ngày trong giai đoạn từ 15/6-15/10.

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Du khách đi bộ cùng hướng dẫn viên bên ngoài Cung điện Hoàng gia ở Phnom Penh, Campuchia, năm 2020. Ảnh: Reuters.

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