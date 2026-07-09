Quốc gia mất khách quốc tế mạnh nhất Đông Nam Á

Trong khi phần lớn điểm đến Đông Nam Á vẫn duy trì tăng trưởng hoặc chỉ giảm nhẹ lượng khách quốc tế, Campuchia ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất khu vực với gần 48% trong 5 tháng.

Du khách tham quan quần thể đền Angkor Wat, tỉnh Siem Reap, Campuchia. Ảnh: SCMP.

Campuchia là quốc gia có ngành du lịch tăng trưởng kém nhất Đông Nam Á trong 5 tháng đầu năm khi lượng khách quốc tế giảm 47,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi phần lớn các nước trong khu vực vẫn duy trì tăng trưởng hoặc chỉ giảm nhẹ bất chấp bất ổn địa chính trị và gián đoạn hàng không toàn cầu, Campuchia lại ghi nhận mức sụt giảm sâu nhất, theo Phnom Penh Post.

Bộ Du lịch Campuchia cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ lượng khách nhập cảnh qua đường bộ giảm tới 67,5%, trong khi khách đi bằng đường hàng không giảm 19,8%.

Diễn biến này trái ngược với bức tranh chung của khu vực. Theo số liệu do Travel and Tour World tổng hợp, Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong số các điểm đến lớn của ASEAN khi đón 10,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Indonesia đón 6 triệu lượt khách (tăng 7,7%), trong khi Malaysia tăng nhẹ 1%, đạt 10,6 triệu lượt. Thái Lan - thị trường du lịch lớn nhất Đông Nam Á - chỉ giảm 2,3%, còn 13,8 triệu lượt khách. Singapore cũng chỉ giảm 1,2%, xuống 7 triệu lượt.

LƯỢNG KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN MỘT SỐ NƯỚC ASEAN 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 Nguồn: Travel and Tour World Nhãn Campuchia Việt Nam Indonesia Thái Lan Singapore Malaysia Lượt khách Triệu lượt 1.54 10.6 6 13.8 7 10.6

Phnom Penh Post đánh giá sự sụt giảm của Campuchia phản ánh tác động từ những gián đoạn tại các cửa khẩu đường bộ trong nước, cùng với những khó khăn của thị trường du lịch quốc tế, đặc biệt là nhu cầu đối với các chuyến đi đường dài.

Thống kê của Bộ Du lịch Campuchia, Thái Lan - vốn là thị trường nguồn lớn nhất - ghi nhận mức giảm mạnh nhất. Lượng khách từ nước này giảm 96,2%, từ 856.169 lượt trong 5 tháng đầu năm 2025 xuống còn 32.757 lượt trong cùng kỳ năm nay.

Các thị trường khác cũng đồng loạt đi xuống, gồm Lào giảm 91,4%, Hàn Quốc (59,9%), Việt Nam (25,9%), Trung Quốc (19%), Pháp (16,5%) và Anh (14,5%).

SỰ SỤT GIẢM CỦA CÁC THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ ĐẾN CAMPUCHIA 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 Nguồn: Bộ Du lịch Campuchia Nhãn Thái Lan Lào Hàn Quốc Việt Nam Trung Quốc Pháp Anh Sụt giảm % 96.2 91.4 59.9 25.9 19 16.5 14.5

Bức tranh du lịch khu vực còn chịu ảnh hưởng từ các xung đột quốc tế, khiến một trong những hành lang hàng không nhộn nhịp nhất thế giới bị gián đoạn. Nhiều du khách châu Âu đến Đông Nam Á thường sử dụng các hãng hàng không vùng Vịnh như Emirates, Qatar Airways và Etihad Airways, quá cảnh tại Dubai, Doha hoặc Abu Dhabi trước khi nối chuyến đến các điểm đến trong khu vực.

Sau khi xung đột bùng phát, các hạn chế không phận, việc hủy chuyến và những lo ngại về an ninh buộc nhiều hãng hàng không phải điều chỉnh đường bay, làm giảm số ghế khai thác và đẩy giá vé trên các tuyến châu Âu - châu Á tăng cao. Dù hoạt động của các hãng hàng không vùng Vịnh đã dần được khôi phục, những gián đoạn này vẫn khiến nhu cầu du lịch đường dài suy yếu trong phần lớn nửa đầu năm.

Theo các chuyên gia, xu hướng này khiến nhiều du khách chuyển sang lựa chọn các kỳ nghỉ ngắn trong khu vực thay vì những chuyến đi đường dài. Do đó, nhiều quốc gia ASEAN đẩy mạnh các chiến dịch quảng bá hướng tới thị trường nội Á, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào nguồn khách từ châu Âu và Trung Đông. Tuy nhiên, Campuchia dường như hưởng lợi ít hơn các nước láng giềng từ sự dịch chuyển này.

Bên trong nhà ga sân bay Techo trị giá 2 tỷ USD của Campuchia vừa được vinh danh đẹp nhất thế giới. Ảnh: Nigel Young/Arch Daily.

Trong bối cảnh khách quốc tế sụt giảm mạnh, du lịch nội địa vẫn duy trì đà tăng. Bộ Du lịch Campuchia cho biết người dân nước này thực hiện 20,3 triệu chuyến du lịch nội địa trong 5 tháng đầu năm, tăng 54,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Các số liệu cho thấy du lịch nội địa đã phần nào hỗ trợ ngành du lịch, song chưa đủ bù đắp sự sụt giảm của khách quốc tế vốn là nhóm mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn hơn đáng kể.

Khi Campuchia chuẩn bị bước vào mùa du lịch cao điểm cuối năm, những số liệu mới nhất cho thấy ngành du lịch nước này đang đối mặt với thách thức lớn trong nỗ lực lấy lại sức cạnh tranh tại thị trường Đông Nam Á, cũng như ứng phó với những bất ổn địa chính trị và nhu cầu du lịch đường dài vẫn còn suy yếu.

Bộ Du lịch Campuchia được cho là đang chuẩn bị công bố một chiến lược mới nhằm đảo ngược đà suy giảm trong thời gian tới.

Du khách đi bộ cùng hướng dẫn viên bên ngoài Cung điện Hoàng gia ở Phnom Penh, Campuchia, năm 2020. Ảnh: Reuters.