15 kg măng cụt khiến cô gái Nam Phi hết lời khen người Việt

Sau hơn 6 năm gắn bó với Việt Nam, Rebecca cho biết điều khiến cô yêu mến nơi này là sự thân thiện, tốt bụng của người dân.

Sống tại Việt Nam hơn 6 năm, Rebecca đã đi du lịch khá nhiều nơi. Ảnh: NVCC.

Xách trên tay 4 túi măng cụt nặng khoảng 15 kg, Rebecca (đến từ Nam Phi) không giấu được nụ cười thích thú. Cô liên tục khoe những túi trái cây nặng trên tay, cho biết đây là món quà bất ngờ từ chủ nhà ở TP.HCM.

"Điều khiến tôi yêu Việt Nam nhất không phải chỉ là đồ ăn hay cảnh đẹp, mà là sự tốt bụng của con người. Mọi người luôn quan tâm đến nhau, kể cả với những người xa lạ", Rebecca chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Rebecca cho biết số măng cụt trong video là quà của chủ nhà. Trước đây, cô từng dạy tiếng Anh cho con gái của chủ nhà nên luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Không chỉ thường xuyên chia sẻ đồ ăn, mỗi khi đến mùa trái cây, gia đình này lại gửi cho cô những thức quả từ chính khu vườn của mình.

Lần này, chủ nhà tặng Rebecca 4 túi măng cụt lớn. Theo cô, số trái cây này không chỉ để bản thân thưởng thức mà còn mang chia cho đồng nghiệp và bạn bè. Sống ở Việt Nam nhiều năm, Rebecca cho biết măng cụt là một trong những loại trái cây yêu thích nhất nhờ vị ngọt thanh, mọng nước.

Rebecca khoe những túi măng cụt được chủ nhà người Việt tặng. Ảnh: NVCC.

Rebecca đến Việt Nam lần đầu vào tháng 2/2020. Điểm dừng chân đầu tiên là Đà Nẵng, nơi cô sinh sống khoảng 8 tháng trước khi chuyển đến Đồng Nai làm việc trong khoảng 18 tháng. Hiện nữ giáo viên sống và làm việc tại TP.HCM.

Ban đầu, vì mắc bệnh về dạ dày nên cô khá dè dặt khi thử các món ăn địa phương. Sau khi được điều trị tại Việt Nam, Rebecca bắt đầu khám phá nhiều món ăn hơn và nhanh chóng "phải lòng" ẩm thực Việt. Bánh ít ram, bún chả, bò lá lốt, gỏi xoài là những món cô yêu thích. Ngoài ra, Rebecca còn đặc biệt ấn tượng với các món chay, nhất là chả giò.

"Tôi còn thích rất nhiều món khác nhưng không nhớ hết tên", cô cười.

Rebecca cho biết điều khiến cô ấn tượng nhất trong hơn 6 năm sống tại Việt Nam là việc người lạ cũng sẵn sàng giúp đỡ nhau. Một trong những kỷ niệm cô nhớ nhất là lần bị ốm nặng, được đồng nghiệp người Việt đưa đi khám, chăm sóc và động viên mỗi ngày. Không chỉ vậy, Rebecca còn nhiều lần được những người lớn tuổi chủ động hỏi han khi thấy cô có vẻ mệt mỏi hoặc lúng túng. Theo nữ giáo viên, sự quan tâm tự nhiên ấy là điều hiếm gặp ở quê nhà, nơi mọi người thường ít can thiệp vào chuyện của người khác.

Theo nữ giáo viên, chính những hành động nhỏ ấy khiến cô cảm nhận được sự ấm áp của cuộc sống ở Việt Nam.

Nhóm khách Nhật gặp tai nạn tại Hội An, được người dân địa phương giúp đỡ nhiệt tình. Ảnh: Asako Sakamoto.

Rebecca không phải du khách quốc tế duy nhất có ấn tượng như vậy.

Mới đây, trong tháng 7, Pavel Volodin, giáo viên người Nga đang sinh sống tại Nha Trang (Khánh Hòa), đã gọi Việt Nam là "quốc gia tử tế nhất từng đến" sau một chuyến xe công nghệ. Trong lúc dừng chờ đèn đỏ giữa trời nắng gắt, tài xế chủ động di chuyển xe vào vị trí có bóng mát để vị khách tránh nắng. Pavel cho biết hành động nhỏ nhưng chân thành ấy khiến anh thêm tin rằng người Việt luôn sẵn sàng quan tâm đến người khác mà không cần bất kỳ lý do nào. Video của anh sau đó thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội.

Trước đó, một câu chuyện khác cũng nhận được nhiều sự quan tâm khi hai mẹ con du khách Nhật Bản bị ngã xe tại Hội An (Đà Nẵng). Ngay sau sự việc, nhiều người dân địa phương đã lập tức chạy đến đỡ, hỏi han, hỗ trợ đưa hai mẹ con vào nơi an toàn và giúp xử lý chiếc xe. Hình ảnh những người xa lạ cùng chung tay giúp đỡ khiến không ít người dùng mạng xã hội quốc tế bày tỏ sự xúc động.