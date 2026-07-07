Lốc xoáy, lũ lụt càn quét Trung Quốc, 15 người chết

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi triển khai mọi nỗ lực để tổ chức công tác cứu hộ khẩn cấp khi lốc xoáy, lũ lụt tấn công nước này.

Một cơn lốc xoáy hiếm gặp đã hình thành tại tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, vào tối 6/7. Ảnh: Reuters.

Tính đến trưa 7/7, các trận bão tàn phá nhiều khu vực tại Trung Quốc đã khiến 15 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và hàng chục nghìn người phải sơ tán.

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, dông lốc mạnh kèm gió giật cấp bão tại tỉnh Hồ Bắc đã làm ít nhất 11 người tử vong và 331 người bị thương. Nhiều khu vực khác cũng ghi nhận hiện tượng lốc xoáy trong đêm 6/7.

Hiện nay 1 người vẫn mất tích, 4.800 ngôi nhà bị hư hại và 22 căn nhà đổ sập hoàn toàn.

Tân Hoa Xã đưa tin: "Hình thái thời tiết đối lưu cực đoan lần này diễn biến đột ngột, với đặc trưng là gió giật mạnh, cường độ lớn trong thời gian ngắn".

Cảnh sát vũ trang dùng xuồng cao su sơ tán người dân qua khu vực ngập lụt do mưa lớn từ bão Maysak tại Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, ngày 6/7/2026. Ảnh: Reuters.

Cảnh tan hoang tại tỉnh Hồ Bắc sau cơn lốc xoáy hiếm gặp vào tối 6/7. Ảnh: SCMP.

Nhà khí tượng học Vương Hiểu Linh cho biết trên Báo Hồ Bắc ngày 7/7 rằng lốc xoáy là hiện tượng hiếm gặp tại tỉnh này, với lần ghi nhận gần nhất vào năm 2021.

Bà cho biết cơn lốc xoáy lần này hình thành do hoàn lưu còn sót lại của bão Maysak kết hợp với mưa dông tại địa phương và khối không khí lạnh từ phía đông bắc, tạo ra luồng gió thẳng đứng rất mạnh khi các hệ thống thời tiết va chạm với nhau.

Theo bà Vương, tốc độ gió của cơn lốc xoáy vào khoảng 40 m/giây và có lực hút rất mạnh, đủ sức dễ dàng lật ô tô cũng như gây thiệt hại nghiêm trọng do các mảnh vỡ bị cuốn theo.

Tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây ở miền nam Trung Quốc, mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng do bão Maysak gây ra đã khiến 4 người thiệt mạng, hơn 50.000 người phải sơ tán, trong khi vẫn còn 8 người mất tích.

Lốc xoáy, lũ lụt càn quét Trung Quốc Số người thiệt mạng do các cơn bão tàn phá tại nhiều khu vực ở Trung Quốc đã tăng lên 15 người, cùng với hàng trăm người bị thương và hàng chục nghìn người phải sơ tán.

Giới chức thành phố Nam Ninh, thủ phủ Quảng Tây, đã nâng mức ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lên cấp cao nhất sau khi mưa xối xả làm vỡ các đập.

Đoạn video do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) công bố cho thấy dòng nước đục ngầu cuồn cuộn chảy qua những bức tường bê tông của một đập hồ chứa sau khi công trình này bị vỡ.

Theo CCTV, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 7/7 yêu cầu lực lượng cứu hộ "triển khai mọi nỗ lực" để tổ chức các hoạt động ứng cứu khẩn cấp.

“Chính quyền các địa phương phải siết chặt trách nhiệm trong công tác phòng, chống và khắc phục thiên tai; rà soát kỹ các con sông, hồ, hồ chứa và những khu vực có nguy cơ cao xảy ra thảm họa địa chất; tăng cường cảnh báo sớm, công tác phòng ngừa và cứu trợ, đồng thời bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản của người dân”, ông nhấn mạnh.

Trong một diễn biến khác, CCTV cho biết vụ sạt lở đất xảy ra tại một ngôi làng ở tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc, vào sáng 7/7 đã chôn vùi 33 người, trong đó 17 người đã được giải cứu thành công.

Theo CCTV, chính quyền địa phương “đang nỗ lực tối đa” để tìm kiếm những người còn mắc kẹt, “bố trí tái định cư và ổn định cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng, đồng thời nghiêm ngặt phòng ngừa các thảm họa thứ cấp”.

Các nhà khoa học cảnh báo cường độ và tần suất của các hiện tượng thời tiết cực đoan trên toàn cầu sẽ tiếp tục gia tăng khi Trái Đất ngày càng nóng lên do lượng khí thải từ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Nước lũ cuồn cuộn sau sự cố vỡ đập hồ chứa ở Trung Quốc Mưa lớn do bão Maysak khiến đập hồ chứa ở Nam Ninh bị vỡ, đồng thời nước lũ tràn vào nhiều khu vực, trong đó có một công trường xây dựng tại Quảng Tây.