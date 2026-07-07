Vỡ hồ chứa, Nam Ninh báo động lũ lớn nhất

Thành phố Nam Ninh (Trung Quốc) đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cấp cao nhất sau sự cố vỡ hồ chứa do ảnh hưởng bão Maysak.

Ngày 6/7, mưa lớn kéo dài sau bão Maysak đã làm vỡ một hồ chứa ở miền nam Trung Quốc và đe dọa nhiều hồ chứa khác, buộc hàng trăm người phải sơ tán, theo tờ South China Morning Post.

Giới chức Trung Quốc đã kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, đồng thời triển khai các hoạt động cứu hộ và sơ tán khi bão Maysak được dự báo sẽ tiếp tục gây ra thời tiết xấu.

Theo thông báo của chính quyền thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, nhiều hồ chứa tại thành phố Hoành Châu và huyện Tân Dương đã xuất hiện tình trạng vỡ đập và ngập lụt.

Ảnh chụp từ UAV cho thấy tình trạng ngập lụt sau trận mưa lớn do bão Maysak gây ra ở thành phố Hoành Châu, khu tự trị Choang Quảng Tây, Trung Quốc, ngày 6/7. Ảnh: Reuters.

Các cơ quan chức năng đã thành lập các đội cứu hộ và sơ tán, đồng thời khuyến cáo người dân tránh xa các khu vực bị ảnh hưởng, các con sông và vùng trũng thấp.

Khoảng 11h sáng thứ 6/7 (giờ địa phương), hai đoạn thân đập của hồ chứa Liulan tại Hoành Châu đã bị vỡ. Vụ vỡ đập tạo ra một khoảng hở dài khoảng 50 m, khiến một lượng nước khổng lồ đổ ập xuống hạ lưu. Hồ chứa Liulan được hoàn thành năm 1960, có sức chứa khoảng 95,5 triệu m³ nước và cung cấp nước tưới cho 40 ngôi làng thuộc 4 thị trấn.

Một đoạn video trên mạng xã hội cho thấy dòng nước đục ngầu cuốn ngập các cánh đồng và cột điện. Ở phía xa, một số người đứng trên mái nhà vẫy tay cầu cứu.

Video khác ghi lại cảnh một người đàn ông được máy bay không người lái cứu hộ kéo khỏi dòng nước lũ bằng một sợi dây buộc quanh eo.

Các hãng truyền thông dẫn lời nhân viên hồ chứa cho biết hơn 300 người trong khu vực đã di chuyển lên nơi cao và hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Ngay sau khi xảy ra sự cố vỡ đập, ban quản lý hồ chứa đã phát cảnh báo tới người dân ở hạ lưu và thông báo cho chính quyền thành phố.

Chính quyền Nam Ninh đã nâng mức ứng phó khẩn cấp về lũ lụt từ cấp III lên cấp I, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo bốn cấp. Giới chức cho biết quyết định này được đưa ra do "mưa cực lớn, mực nước dâng nhanh và tình hình nguy cấp tại một hồ chứa".

Hình ảnh tĩnh trích xuất từ video trên mạng xã hội cho thấy nước lũ tràn xuống một con dốc tại công trường xây dựng ở Quý Cảng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc trong trận mưa lớn do bão Maysak gây ra. Ảnh: Reuters.

Vào ngày 6/7, Bộ Tổng chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc đã phái một đoàn công tác liên ngành tới Quảng Tây nhằm trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với diễn biến mưa lũ đang ngày càng nghiêm trọng.

Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp đã triển khai hai máy bay không người lái nhằm duy trì thông tin liên lạc tại vùng thiên tai, đồng thời phối hợp cùng Cục Dự trữ vật tư và lương thực quốc gia phân bổ hàng cứu trợ thiết yếu cho người dân.

Ngoài ra, một lực lượng quy mô gồm 1.372 nhân sự, 270 phương tiện, 140 tàu thuyền, cùng đội cứu hộ chuyên nghiệp 350 người với trang thiết bị chuyên dụng đã được điều động đến hiện trường để thực hiện công tác cứu nạn.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã phân bổ 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 14,7 triệu USD ) để phục vụ công tác cứu trợ và tái thiết sau bão, tập trung vào việc khôi phục các tuyến đường, công trình thủy lợi, trường học và bệnh viện bị hư hại.

Maysak, cơn bão đầu tiên đổ bộ vào đất liền Trung Quốc trong năm nay, đã đổ bộ vào tỉnh đảo Hải Nam hôm 4/7, khiến các chuyến bay và tuyến phà phải tạm dừng hoạt động.

Sau sự cố vỡ đập, Nam Ninh tiếp tục nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cao nhất. Đài truyền hình trung ương CCTV cho biết mực nước tại nhiều con sông địa phương có thể vượt ngưỡng báo động từ 1-2 m. Theo truyền thông địa phương, nhiều khu dân cư đã bị ngập sâu, nước lũ dâng tới nóc nhiều ô tô đang đỗ.

"Mất điện từ khoảng 22 giờ, sau đó nước dâng rất nhanh. Chỉ trong hai giờ, mực nước đã lên khoảng 1,2 m. Trời quá tối nên chúng tôi không kịp di chuyển tài sản", một người dân tại thành phố Đông Hưng chia sẻ với Jimu News.

Nước lũ cuồn cuộn sau sự cố vỡ đập hồ chứa ở Trung Quốc Mưa lớn do bão Maysak khiến đập hồ chứa ở Nam Ninh bị vỡ, đồng thời nước lũ tràn vào nhiều khu vực, trong đó có một công trường xây dựng tại Quảng Tây.

Các đội công tác đã được cử đến hiện trường để thống kê thiệt hại, hỗ trợ chính quyền địa phương cứu trợ người dân và bảo đảm nhu cầu sinh hoạt thiết yếu cho các hộ bị ảnh hưởng.

Dù cường độ bão đã suy yếu sau khi di chuyển lên phía bắc, cơ quan khí tượng Trung Quốc cảnh báo hoàn lưu của Maysak vẫn sẽ tiếp tục gây mưa lớn tại Quảng Tây cùng các tỉnh An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tô và Sơn Đông trong những ngày tới.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) dự báo nhiều khu vực sẽ ghi nhận lượng mưa từ 10-40 mm, trong khi một số nơi có thể xuất hiện mưa rất to với lượng mưa 70-100 mm.

Nhiều địa phương cũng có nguy cơ xảy ra dông, lốc, gió giật mạnh và mưa đá. Cơ quan khí tượng khuyến cáo chính quyền tăng cường giám sát nguy cơ ngập úng đô thị, lũ quét và sạt lở, đồng thời khuyến nghị người dân tránh xa các khu vực ven sông, thung lũng và vùng đồi núi trong thời gian mưa lớn tiếp diễn.