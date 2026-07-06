Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch

Tan hoang khu du lịch nổi tiếng ở Quảng Ninh sau bão

  • Thứ hai, 6/7/2026 18:42 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Bão số 1 càn quét Quảng Ninh khiến Khu du lịch quốc gia Trà Cổ tan hoang. Rừng dương cổ thụ - điểm check-in nổi tiếng - gãy đổ ngổn ngang sau bão.

Khu du lịch quốc gia Trà Cổ tan hoang sau bão số 1 đổ bộ Cơn bão số 1 càn quét qua Quảng Ninh đã biến Khu du lịch quốc gia Trà Cổ trở nên hoang tàn, xơ xác.
Tra Co anh 1

Rạng sáng 5/7, bão số 1 quần thảo nhiều giờ với sức gió giật cấp 12 đã tàn phá nặng nề tại Khu du lịch quốc gia Trà Cổ, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh.
Tra Co anh 2

Ghi nhận của PV Tiền Phong, rừng dương Trà Cổ nằm tại đây bị bão quật gãy hàng loạt.
Tra Co anh 3

Theo người dân ở đây, đêm 4/7 đến rạng sáng 5/7 nơi đây có gió rít rất mạnh, có những cây dương cao cả chục mét, thân to cũng bị gió vặn xoắn gãy thân.
Tra Co anh 4

Cây đổ làm sập bờ kè, nhà dân và hư hỏng nhiều tài sản của người dân.
Tra Co anh 5

Sau bão số 1, cả bãi biển Trà Cổ trở nên tan hoang, nhiều tài sản của người dân nơi đây bị thiệt hại nặng nề.
Tra Co anh 6

Cây đổ đè vào thuyền của ngư dân.
Tra Co anh 7

Người dân địa phương cho biết, sau khi bão tan khu vực bãi biển tan hoang, cả rừng dương trước đây là điểm chụp ảnh check-in nổi tiếng bị đổ rạp.
Tra Co anh 8

Tất cả khu du lịch đầy thơ mộng giờ đổ ngổn ngang đè cả vào các công trình.
Tra Co anh 9

Bão số 1 cũng gây thiệt hại nhiều cơ sở vật chất, các công trình công cộng.
Tra Co anh 10

Đường dẫn lên ngôi đền nằm ngay bãi biển Trà Cổ bị sóng đánh hư hỏng hoàn toàn.
Tra Co anh 11

Theo báo cáo của phường Móng Cái 1, tại khu vực bờ biển có 4 tàu bị đứt neo va vào bờ kè. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu hộ, đưa một thuyền viên vào bờ an toàn. Đồng thời, 4 tàu khác bị trôi theo thủy triều về phía kè đường ra cảng Vạn Ninh cũng được ứng cứu, bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Tra Co anh 12

Hiện nay, toàn bộ lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đang tập trung cao độ cho công tác khắc phục hậu quả do bão gây ra. Nhiều tổ công tác sử dụng cưa máy và phương tiện chuyên dụng để cắt dọn, di chuyển cây xanh bị gãy, đổ chắn ngang các tuyến đường.

Với các món ăn phong phú và đặc sắc, Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời của thế giới.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu hai cuốn sách Lê la quà vặtĂn quà xuyên Việt. Xuất bản năm 2017, đây có lẽ là những cuốn sách tranh ẩm thực đầu tiên của một tác giả Việt được xuất bản. Bằng những hình vẽ dễ thương và sinh động, vui tươi và hài hước, những trang vẽ của Đặng Hồng Quân khiến người xem như có thể mường tượng ra khung cảnh náo nhiệt của các hàng quà, thậm chí có đôi khi lộn xộn, nhôm nhoam như ngoài đời thực ta có thể vẫn bắt gặp.

> Đọc tiếp: 'Từ điển' món ngon nước Việt bằng tranh

Quảng Ninh cấm biển, Cô Tô tạm dừng tham quan đảo vì bão Maysak

Trước diễn biến của cơn bão Maysak, Quảng Ninh cấm biển, Hải Phòng khuyến cáo du khách điều chỉnh lịch trình, không tắm biển, chèo SUP hay tham gia các hoạt động trên biển.

15:04 3/7/2026

Bão Maysak xuất hiện, du khách nên hoãn trekking, tắm biển

Sáng 3/7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão đầu tiên trong năm. Cơ quan chức năng khuyến cáo du khách không ra biển, trekking và cắm trại ven suối.

08:59 3/7/2026

https://tienphong.vn/tan-hoang-khu-du-lich-tra-co-sau-bao-post1857355.tpo?gidzl=bjnYUOKuA4oKnsDsYYKgI9h3PdEIToaRrv8tTP1mUqk5m6D_m20kHON6PdkR9Yb3YvLcVZCcqNeDWJqeHm

Quốc Nam - Hoàng Dương/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Trà Cổ Quảng Ninh bão quảng ninh bão số 1 khu du lịch

    Đọc tiếp

    Loat villa ven bien Ha Tinh do sap hinh anh

    Loạt villa ven biển Hà Tĩnh đổ sập

    16:22 27/1/2026 16:22 27/1/2026

    0

    Liên quan đến vụ loạt villa đổ sập sau bão số 10, ngành chức năng xác định nguyên nhân là chủ đầu tư không thi công tuyến kè biển theo giấy phép được cấp.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý