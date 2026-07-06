Tan hoang khu du lịch nổi tiếng ở Quảng Ninh sau bão

Theo người dân ở đây, đêm 4/7 đến rạng sáng 5/7 nơi đây có gió rít rất mạnh, có những cây dương cao cả chục mét, thân to cũng bị gió vặn xoắn gãy thân.

Cây đổ làm sập bờ kè, nhà dân và hư hỏng nhiều tài sản của người dân.

Sau bão số 1, cả bãi biển Trà Cổ trở nên tan hoang, nhiều tài sản của người dân nơi đây bị thiệt hại nặng nề.

Người dân địa phương cho biết, sau khi bão tan khu vực bãi biển tan hoang, cả rừng dương trước đây là điểm chụp ảnh check-in nổi tiếng bị đổ rạp.

Theo báo cáo của phường Móng Cái 1, tại khu vực bờ biển có 4 tàu bị đứt neo va vào bờ kè. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu hộ, đưa một thuyền viên vào bờ an toàn. Đồng thời, 4 tàu khác bị trôi theo thủy triều về phía kè đường ra cảng Vạn Ninh cũng được ứng cứu, bảo đảm an toàn về người và phương tiện.

Hiện nay, toàn bộ lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đang tập trung cao độ cho công tác khắc phục hậu quả do bão gây ra. Nhiều tổ công tác sử dụng cưa máy và phương tiện chuyên dụng để cắt dọn, di chuyển cây xanh bị gãy, đổ chắn ngang các tuyến đường.

Với các món ăn phong phú và đặc sắc, Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời của thế giới.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu hai cuốn sách Lê la quà vặt và Ăn quà xuyên Việt. Xuất bản năm 2017, đây có lẽ là những cuốn sách tranh ẩm thực đầu tiên của một tác giả Việt được xuất bản. Bằng những hình vẽ dễ thương và sinh động, vui tươi và hài hước, những trang vẽ của Đặng Hồng Quân khiến người xem như có thể mường tượng ra khung cảnh náo nhiệt của các hàng quà, thậm chí có đôi khi lộn xộn, nhôm nhoam như ngoài đời thực ta có thể vẫn bắt gặp.

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